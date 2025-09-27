Tân đại sứ Versace bị bóc trần sống ảo

Sau khi chính thức được bổ nhiệm làm đại sứ thương hiệu Versace, màn "chào sân" của Cúc Tịnh Y tại Milan Fashion Week lập tức trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhận lời khen ngợi, minh tinh Cbiz lại gây ra nhiều tranh cãi vì vấn đề chỉnh sửa hình ảnh. Những bức ảnh do phòng làm việc đăng tải được photoshop kỹ lưỡng, khác biệt rõ rệt so với ảnh chụp lại Cúc Tịnh Y từ cam thường. Điều này đã khiến "mỹ nữ 4000 năm" bị nhiều người cho rằng cô đang sống ảo quá đà.

Loạt ảnh so sánh đang trở thành đề tài bàn tán xôn xao cõi mạng.

Cụ thể, với hình ảnh cam thường, Cúc Tịnh Y để lộ vóc dáng nhỏ bé, tỷ lệ cơ thể không quá cân đối. Thế nhưng, qua hình ảnh phòng làm việc đăng tải, nữ diễn viên khiến người xem choáng váng với đôi chân dài miên man, vóc dáng chuẩn đến lạ.

Cúc Tịnh Y lộ vóc dáng nhỏ bé qua ống kính cam thường, khác hẳn với hình tưởng mỹ nữ chân dài cô đăng tải. (Nguồn: Weibo)

Netizen cho rằng Cúc Tịnh Y quá gầy nên vóc dáng trông càng mất cân đối. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng góc chụp cam thường có phần dìm nữ diễn viên.

Bù lại, Tân đại sứ Versace ghi điểm với nhan sắc xinh đẹp tựa búp bê. Cúc Tịnh Y diện set xanh navy với chất liệu vải nhăn độc đáo, gồm áo crop top sát nách và chân váy ôm. Nữ diễn viên mix cùng phụ kiện tối giản như vòng cổ mảnh, vòng tay kim loại, tạo điểm nhấn vừa tinh tế vừa sang trọng.

Tuy nhiên, makeup look quá đậm, cộng với màu son đỏ gắt tương phản khiến làn da của Cúc Tịnh Y trắng bệch, trở nên kém tự nhiên qua ánh đèn flash. Qua những góc máy chụp cận, phần tai và mặt "mỹ nữ 4000 năm" cũng không đều màu.

Dù rất xinh nhưng làn da trắng quá mức khiến Cúc Tịnh Y kém tự nhiên trong nhiều khung hình.

Trước đó, Cúc Tịnh Y gây ấn tượng với diện mạo sang chảnh, yêu kiều trên đất Ý, đến ống kính Getty Images cũng không dìm được mỹ nhân xứ tỷ dân.



