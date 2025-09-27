Tôi đã bù đắp lại lượng collagen đã mất bằng cách làm điều này mỗi tối trước khi ngủ

Con người không thể trẻ mãi, tôi hiểu rõ điều đó. Nhưng thay vì lo lắng, tôi chọn cách chủ động chăm sóc bản thân – không chỉ từ những bước skincare cơ bản, mà còn bằng việc bổ sung dưỡng chất dạng uống mỗi ngày. 30+ là độ tuổi mà việc này không còn là "tùy thích", mà đã trở thành lịch trình phải duy trì.

Lịch trình bổ sung của tôi

Vitamin C: Tôi chia đều ra nhiều lần uống trong ngày để cơ thể hấp thụ tốt hơn.

Vitamin nhóm B: Uống cùng bữa sáng để hỗ trợ năng lượng cho cả ngày.

Vitamin E: Kết hợp cùng thực phẩm chứa chất béo để tăng hiệu quả.

Collagen peptide: Uống vào buổi tối, trước khi ngủ hoặc cùng bữa tối.

Thói quen này ban đầu chỉ mang tính thử nghiệm, nhưng càng kiên trì tôi càng nhận ra hiệu quả rõ rệt.

Khi mới uống collagen peptide Losoki, tôi bất ngờ vì mùi vị dễ chịu, chua ngọt như một loại nước trái cây. Không hề tanh hay ngấy, lại có thêm chiết xuất cam đỏ mà tôi rất thích. Trước đây, da tôi thường nhạy cảm, mỗi khi giao mùa hay trời hanh khô lại bong tróc, ửng đỏ. Nhưng từ khi uống collagen peptide, tình trạng ấy biến mất.

Điều tôi để ý rõ hơn cả là làn da săn chắc hơn. Trước kia, tôi bắt đầu thấy dấu hiệu chảy xệ theo tuổi tác, nhưng sau vài tháng, da có cảm giác căng hơn, độ "dính" giữa da và cơ thịt cũng tốt hơn, đặc biệt là đường viền hàm – dần gọn gàng và sắc nét hơn.

Photo diary – bằng chứng tôi tự thấy mình thay đổi

Tôi chỉ makeup nhẹ, không dùng kem nền. Da sáng bóng và căng mịn tự nhiên.

Hoàn toàn để mặt mộc, có thể thấy rõ độ mịn và ít khuyết điểm.

Ở trạng thái thường ngày, da ít ửng đỏ, đều màu hơn, da sáng, căng và đường nét gương mặt sắc hơn.

Nhìn lại loạt ảnh qua từng giai đoạn, chính tôi cũng ngạc nhiên vì sự khác biệt. Việc bổ sung dưỡng chất không đem lại kết quả tức thì, nhưng nếu kiên trì, bạn sẽ bất ngờ với hiệu quả lâu dài.

Tôi không nghĩ bản thân đang "trốn tuổi tác", chỉ đơn giản là chăm chút hơn cho cơ thể và làn da. Uống collagen peptide và vitamin mỗi ngày giờ đã trở thành thói quen, giống như uống nước hay tập thể dục. Và có lẽ, đó chính là cách tôi "thương" bản thân mình ở tuổi 30+.