Phụ nữ tóc ngắn nên mặc 10 kiểu trang phục này để hack tuổi xuất sắc hơn nữa

Tóc ngắn là một trong những lựa chọn lý tưởng nhất dành cho phụ nữ trên 40 tuổi. Kiểu tóc này mang tới sự gọn gàng, thoải mái. Bên cạnh đó, tóc ngắn còn hack tuổi vô cùng hiệu quả, đồng thời vẫn giúp nâng tầm vẻ sang trọng, xinh đẹp cho nhan sắc. Sau khi đã chọn được kiểu tóc ngắn phù hợp, các quý cô trên 40 tuổi cần khéo léo mặc đẹp để vẻ ngoài càng thêm tươi trẻ, đồng thời ghi trọn điểm sành điệu.

Sau đây là 10 ý tưởng mặc đồ dành cho quý cô tóc ngắn trên 40 tuổi:

Áo sơ mi kẻ sọc là mẫu áo không bao giờ lỗi mốt. Kiểu áo này có sự đan xen giữa nét trẻ trung và thanh lịch. Áo sơ mi kẻ kết hợp rất ăn ý với quần jeans xanh để tạo nên tổng thể trang phục thời thượng. Túi xách màu nâu là mảnh ghép hoàn hảo vì vừa đảm bảo sự hài hòa, vừa nâng cấp vẻ sang xịn mịn.

Set áo gile và quần âu là bảo chứng cho vẻ ngoài thanh lịch. Kiểu trang phục này còn phảng phất nét cá tính, nên rất phù hợp với quý cô tóc ngắn. Vào những ngày lạnh trời, một chiếc áo blazer khoác ngoài không chỉ giúp giữ ấm, mà còn cộng thêm điểm sang trọng cho outfit. Bộ cánh thêm phóng khoáng nhờ chiếc khăn quàng tô điểm.

Áo thun màu đen cá tính và hiện đại, nhưng vẫn có sự trang nhã. Để tạo nên bộ cánh trẻ trung, các quý cô nên kết hợp mẫu áo này cùng với quần jeans ống đứng cơ bản. Đôi giày sneaker màu trung tính rất hài hòa với tổng thể trang phục. Bên cạnh khả năng hack tuổi, bộ cánh trên còn ghi điểm thanh lịch, hài hòa.

Các quý cô vẫn sẽ có vẻ ngoài rất nổi bật, ngay cả khi diện một bộ cánh toàn tông màu trắng. Nếu như áo blouse mang đến sự nữ tính, yêu kiều thì quần âu ống suông, tông màu trắng lại là bảo chứng cho vẻ ngoài trang nhã, tinh tế. Gam màu trắng còn giúp vẻ ngoài của người mặc trở nên tươi trẻ, rạng rỡ. Bộ cánh trông xịn hơn nữa nhờ chiếc túi màu nâu.

Một trong những công thức luôn đúng đối với nàng tóc ngắn chính là combo áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần jeans xanh. Chiếc túi tote là một mảnh ghép hoàn hảo đối với bộ đồ phóng khoáng. Người mặc có thể bỏ qua thao tác sơ vin nếu muốn có vẻ ngoài thoải mái.

Sự kết hợp giữa áo len trắng và quần màu hồng tạo nên bộ trang phục tươi xinh, ngọt ngào. Bộ cánh trên cũng rất hài hòa, giúp quý cô chinh phục tông màu hồng mà không sợ sến. Tổng thể trang phục thêm long lanh nhờ vòng cổ, khuyên tai ngọc trai.

Áo gile len rất phù hợp với không khí mùa thu. Cách đơn giản nhất để chinh phục mẫu áo hoa nhí này là kết hợp với quần ống suông màu đen. Đây là combo trang phục vừa tao nhã, vừa nữ tính và trẻ trung. Bộ cánh cũng rất phù hợp với diện mạo ngọt ngào của quý cô tóc ngắn.

Quần denim trắng là item đầy nữ tính, trang nhã. Để vẻ ngoài trở nên nổi bật và cá tính hơn, các quý cô hãy thử kết hợp quần denim trắng với áo thun họa tiết. Chiếc túi họa tiết tông màu trắng – xanh lá giúp bộ cánh càng thêm rực rỡ. Một trong những cách đơn giản để nâng tầm vẻ thanh lịch cho bộ đồ chính là sơ vin, tô điểm thắt lưng da.

Mùa thu chính là thời điểm lý tưởng để mặc áo len cộc tay. Và khi tông màu đỏ đang là xu hướng thịnh hành, các quý cô nên ghim ngay bộ đồ gồm áo len đỏ kết hợp với quần denim đen. Giày sneaker trắng giúp bộ đồ thêm sáng sủa, nhưng vẫn rất trang nhã, hài hòa.

Combo áo lửng và quần ống suông có sự cá tính, phóng khoáng. Sự xuất hiện của chiếc áo khoác vải tweed, tông màu trắng lại mang đến cảm giác khác hẳn, đó là vẻ sang chảnh, thanh lịch. Bộ cánh trên còn tôn dáng rất hiệu quả.

