Thứ quả tên lạ nhưng là tuổi thơ của nhiều người: Ăn đều cho tóc bóng da sáng, ai nhìn cũng khen trẻ lâu

Trong danh sách những loại trái cây giúp làm đẹp, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cam, kiwi hay dâu tây. Nhưng ít ai biết rằng, một loại quả dân dã gắn bó với tuổi thơ của nhiều người Việt: chùm ruột lại chính là bí kíp rẻ bèo để duy trì làn da sáng mịn, mái tóc bóng khỏe và một vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi thật.

Chùm ruột thường xuất hiện trong những hũ ô mai, mứt chua ngọt hay ly nước đá giải khát ngày hè. Nhưng đằng sau hương vị chua thanh kích thích vị giác ấy là một kho tàng vitamin và khoáng chất. Nổi bật nhất chính là hàm lượng vitamin C cao bất ngờ, thậm chí vượt trội hơn nhiều loại quả đắt tiền khác. Vitamin C được ví như tấm áo giáp bảo vệ làn da khỏi quá trình oxy hóa, ngăn ngừa nếp nhăn, làm mờ vết thâm và giúp da sáng mịn đều màu.

Không chỉ vậy, vitamin C trong chùm ruột còn là chất xúc tác giúp cơ thể sản sinh collagen - loại protein quyết định độ căng mướt, đàn hồi của làn da. Ở độ tuổi ngoài 35, lượng collagen bắt đầu suy giảm, khiến da dễ chảy xệ và xuất hiện dấu hiệu lão hóa. Ăn chùm ruột thường xuyên chính là cách tự nhiên để bù đắp phần thiếu hụt đó, giữ cho da luôn săn chắc, rạng rỡ.

Mái tóc cũng hưởng lợi rõ rệt từ loại quả dân dã này. Nhờ giàu chất chống oxy hóa, chùm ruột kích thích tuần hoàn máu dưới da đầu, nuôi dưỡng nang tóc chắc khỏe hơn. Kết quả là tóc ít gãy rụng, óng mượt và có độ bóng tự nhiên. Đây chính là lý do nhiều người Ấn Độ còn sử dụng quả amla (cùng họ với chùm ruột) như một thần dược cho mái tóc, được ứng dụng trong dầu gội và các sản phẩm dưỡng tóc nổi tiếng.

Không dừng lại ở đó, chùm ruột còn giàu chất xơ và các loại acid hữu cơ, hỗ trợ tiêu hóa, thanh lọc cơ thể. Khi hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, độc tố được đào thải tốt hơn, da dẻ cũng vì thế mà sáng khỏe, ít mụn và đều màu hơn. Những ai từng trải qua cảm giác ăn vài trái chùm ruột rồi thấy bụng nhẹ nhõm, người khoan khoái hẳn sẽ hiểu rõ công dụng này.

Điều tuyệt vời là chùm ruột rẻ bèo, dễ mua ngoài chợ, và có thể chế biến theo nhiều cách. Bạn có thể ăn chùm ruột tươi chấm muối ớt, vị chua chua mặn mặn vừa "gây nghiện" vừa giúp bổ sung vitamin. Nếu thích nhẹ nhàng hơn, có thể nấu nước chùm ruột pha mật ong, hoặc làm siro để pha cùng soda. Dù ở dạng nào, chỉ cần duy trì thường xuyên, cơ thể cũng sẽ nhận được nguồn dưỡng chất tự nhiên giúp da và tóc cải thiện từng ngày.

Trong thời đại mà mỹ phẩm và thực phẩm chức năng làm đẹp có thể tiêu tốn hàng triệu đồng mỗi tháng, việc phát hiện ra một loại quả dân dã như chùm ruột lại mang đến hiệu quả trẻ lâu chẳng khác gì tìm được bí quyết bí mật. Sự khác biệt nằm ở chỗ, thay vì trông chờ vào liệu trình ngắn hạn, việc ăn chùm ruột đều đặn là thói quen nhỏ nhưng bền bỉ, dần dần nuôi dưỡng da tóc từ bên trong.