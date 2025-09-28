5 công thức diện đồ mùa thu được phụ nữ Pháp áp dụng nhiều nhất, đơn giản mà nâng tầm phong cách

Phong cách của phụ nữ Pháp là nguồn cảm hứng tuyệt vời dành cho các chị em. Style của phụ nữ Pháp khá đa dạng, nhưng chủ yếu là xoay quanh những món đồ cơ bản. Phụ nữ Pháp mặc đẹp quanh năm suốt tháng và trong mùa thu, họ cũng có rất nhiều cách phối đồ thanh lịch, thời thượng. Những bộ cánh của phụ nữ Pháp có tính ứng dụng cao, và còn mang đến cho người diện sự trẻ trung, hiện đại.

Để nâng tầm phong cách mùa thu năm nay, chị em hãy tham khảo 5 ý tưởng phối đồ của các quý cô người Pháp:

Áo thun và quần dài

Áo thun là một trong những item mà chị em có thể tái sử dụng từ mùa hè sang thu. Mẫu áo này mang đến cho người diện vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Phụ nữ Pháp diện item này một cách khéo léo. Họ kết hợp áo thun màu trung tính với quần âu ống suông hay quần denim để có được bộ cánh thời thượng, dù cách mix này rất đơn giản.

Để nâng tầm vẻ thanh lịch cho tổng thể outfit. Thao tác sơ vin là không thể thiếu. Tuyệt chiêu này còn giúp tôn dáng rất hiệu quả.

Áo sơ mi và quần jeans ống đứng

Quần jeans ống đứng là item cơ bản, không thể thiếu trong tủ đồ của những quý cô yêu thời trang. Mẫu quần này có sự đan xen giữa nét trẻ trung, cá tính và sự thanh lịch. Bằng cách kết hợp quần jeans ống đứng với áo sơ mi, vẻ lịch sự và tinh tế được nhân đôi.

Vẻ đẹp của công thức này sẽ được phát huy tối đa khi chị em sơ vin. Phụ nữ Pháp còn gợi ý những kiểu giày hoàn hảo để phối cùng combo áo sơ mi + quần jeans ống đứng chính là giày cao gót mũi nhọn, giày búp bê gắn nơ mảnh. Chưa cần chọn áo sơ mi quá cầu kỳ. Những mẫu sơ mi màu trung tính như đen, trắng, nâu hoặc be là đủ để tạo nên bộ cánh ấn tượng.

Áo blazer và quần jeans

Áo blazer chính là biểu tượng cho sự thanh lịch. Đây là mẫu áo đẹp vượt thời gian, cần có trong tủ đồ của mọi quý cô. Áo blazer và quần jeans là một cặp bài trùng hoàn hảo vì giúp hack tuổi tốt, nhưng vẫn đảm bảo nét lịch sự, tinh tế.

Một chiếc áo thun trắng layer bên trong chính là bí kíp giúp phụ nữ Pháp có vẻ ngoài sành điệu xuất sắc. Cuối cùng, người diện chỉ cần chọn một mẫu giày kinh điển như giày loafer, giày slingback, giày búp bê hai tông màu hay giày cao gót mũi nhọn là hoàn thiện được combo áo blazer + quần jeans sang xịn mịn.

Áo sơ mi và chân váy dài

Chân váy dài mang đậm nét nữ tính và item này rất phù hợp với không khí dịu dàng, tao nhã của mùa thu. Áo sơ mi chính là "nửa kia" hoàn hảo của chân váy dài. Phụ nữ Pháp đã kết hợp áo sơ mi màu trắng, áo sơ mi xanh pastel với những mẫu chân váy quen thuộc như là chân váy màu be, chân váy đen hoặc nổi bật hơn một chút là chân váy chấm bi mini.

Nhờ sự thanh lịch, tinh tế, công thức áo sơ mi và chân váy dài là lựa chọn lý tưởng để mặc đi dạo phố hoặc tới công sở. Các mẫu giày như giày mule cao gót, giày slingback hay giày mary jane sẽ tạo điểm nhấn nữ tính cho set áo sơ mi và chân váy dài.

Váy họa tiết

Phụ nữ Pháp rất thích mặc đồ họa tiết, và những mẫu váy liền hoa nhí, chấm bi là không thể thiếu vắng trong tủ đồ. Nhờ phối màu trang nhã, các mẫu váy họa tiết yêu thích của phụ nữ Pháp không chỉ đem tới sự trẻ trung, tươi tắn mà còn đảm bảo sự tinh tế, không hề mang cảm giác sến sẩm.

Phụ nữ Pháp luôn ưu tiên váy họa tiết nhấn eo vì phiên bản này giúp đảm bảo độ chỉn chu và tôn dáng tối ưu. Ngay đến cả mẫu giày phối cùng váy họa tiết cũng được phụ nữ Pháp lựa chọn chuẩn xác, đó là giày búp bê tao nhã, sandal tôn dáng hay giày mule màu tím pastel ngọt ngào.

