NTK indie và local brand trẻ bùng nổ sáng tạo trên runway TikTok Shop

Tối 28/9, cộng đồng thời trang vừa đón nhận một trong những sàn diễn khác biệt nhất năm mang tên "Thời Trend Runway" do TikTok Shop tổ chức. Không còn là không gian xa hoa, khép kín vốn chỉ dành cho giới high fashion, runway lần này của TikTok Shop diễn ra trong không gian mở, trao trải nghiệm cho khán giả đại chúng và ánh đèn cho cộng đồng indie designer, local brand và nhà bán hàng trẻ. Đó là khoảnh khắc thời trang thường ngày được nâng tầm, để thấy rằng không chỉ những thương hiệu quốc tế mới xứng đáng sải bước catwalk, mà sự sáng tạo của thời trang Việt ngày nay cũng là thứ khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Phần mở màn "Spotlight Indie Labels" với gần 60 thiết kế từ 4 thương hiệu DAS STUDIOS, BETONG, Hemp Oi và JIRENE đã cho thấy sức trẻ và sự đa dạng trong tinh thần sáng tạo. Mỗi thương hiệu một màu sắc, nhưng cùng chung điểm gặp gỡ: dám thử nghiệm và đủ bản lĩnh biến câu chuyện riêng thành ngôn ngữ thời trang.

DAS STUDIOS xuất hiện đầu tiên với một tinh thần menswear phóng khoáng. Thay vì khoác lên runway những bộ cánh cầu kỳ, founder - nhà thiết kế Aden Nguyễn chọn lối tailoring tinh gọn, phối hợp gam màu trung tính và đường cắt khoẻ khoắn. Những set đồ vừa thanh lịch để dự tiệc, vừa đủ casual để bước thẳng xuống phố, mang tới hình ảnh nam giới Việt hiện đại, tự tin, chỉn chu nhưng không kiểu cách.

Trái ngược, BETONG của stylist Tống Khả Phương lại mang cả nhịp sống đô thị lên sân khấu. Từ slogan "Bản lĩnh - Tự do - Thô mộc", thương hiệu trình làng loạt thiết kế bụi bặm, đậm hơi thở đường phố. Trên nền nhạc dồn dập, từng outfit mạnh mẽ, gai góc như tinh thần "đẹp có sức nặng" mà local brand trẻ định hướng. BETONG không chỉ kể câu chuyện của streetwear, mà còn biến bản sắc Việt Nam thành chất liệu để tuyên ngôn phong cách.

Sau sự cuồng nhiệt ấy, Hemp Oi làm chậm nhịp bằng những thiết kế dệt từ gai dầu vùng cao Tây Bắc kết hợp lụa Mã Châu. Vải được dệt tay bởi bà con H'Mông, mang theo hồn núi rừng và nhịp sống cộng đồng. Bộ sưu tập như một chuyến đi: mộc mạc, xanh, bền vững, gợi nhắc khán giả về mối liên kết giữa thời trang và thiên nhiên. Trên runway, Hemp Oi không phô trương sự cầu kỳ mà để chất liệu và câu chuyện thủ công tự kể nên vẻ đẹp tự nhiên.

Cuối cùng, JIRENE khép lại spotlight indie bằng một "high note" nữ tính và thời thượng, khó rời mắt. Các thiết kế thanh thoát, đường cắt hiện đại được xử lý sắc sảo, khiến người mẫu bước ra như đang viết tiếp câu chuyện tự tin của chính mình. JIRENE cho thấy vì sao thương hiệu nhanh chóng trở thành sự lựa chọn của giới hoa hậu, diễn viên. Chìa khoá nằm ở sự trendy, có cá tính nhưng vẫn trọn tính ứng dụng. Sự mềm mại đi cùng quyền lực của JIRENE khiến runway bừng sáng, khẳng định vị thế của một local brand cao cấp trẻ đang lên.

Bên cạnh spotlight dành cho các Indie Labels, "Thời Trend Runway" còn khiến khán giả hào hứng với những thương hiệu quen thuộc trong phần 2 "Curated Icons" - mở rộng trải nghiệm với hơn 40 thương hiệu quốc tế và nội địa. Dưới bàn tay dàn dựng của Giám đốc Thời trang Vĩnh Khoa và Giám đốc sàn diễn Tuyết Lan, những best-seller item trên TikTok Shop được biến hóa thành outfit lộng lẫy để bước lên sân khấu, hay sẵn sàng bước xuống phố cũng hoàn toàn có thể. Sự góp mặt của Hoàng Thùy, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh cùng các fashion creator nổi bật đã biến runway thành một lễ hội thị giác, sôi động đúng tinh thần TikTok.

"Thời Trend Runway" là lời khẳng định về vai trò của TikTok Shop như một bệ phóng cho thời trang. Từ một nền tảng được nhớ tới với khái niệm "giá tốt", TikTok Shop nay đã trở thành điểm đến của mọi phân khúc thương hiệu. Thời trang ở đây không chỉ được trưng bày, mà còn được trải nghiệm, lan tỏa và tiêu thụ ngay lập tức qua nhịp "lướt trend sắm chất".

Đêm diễn khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đó. Runway của TikTok Shop đã mở ra một sân khấu bình đẳng cho sáng tạo. Ở đó, những nhà thiết kế indie, local brand và các nhà bán hàng trẻ đều có cơ hội cất tiếng nói của mình và chính họ mới là những người đang định hình tương lai thời trang Việt.