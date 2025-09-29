1 thay đổi lúc ngủ khiến bạn trẻ ra

Trong vô số bí quyết giữ gìn thanh xuân, từ mỹ phẩm đắt tiền cho đến các liệu trình thẩm mỹ công nghệ cao, có một yếu tố tưởng chừng đơn giản nhưng lại quyết định rất nhiều đến diện mạo và sức khỏe làn da: tư thế ngủ . Các nghiên cứu cho thấy việc nằm sấp hay nằm nghiêng trong thời gian dài có thể tạo ra những nếp gấp da khó tránh khỏi, từ đó thúc đẩy quá trình hình thành nếp nhăn sớm hơn tuổi. Nếu biết điều chỉnh thói quen ngủ, bạn hoàn toàn có thể “trẻ ra trông thấy” mà không cần can thiệp tốn kém.

Nằm sấp, nằm nghiêng – “thủ phạm” gây nếp nhăn

Khi bạn nằm sấp, toàn bộ khuôn mặt bị ép chặt vào gối. Áp lực này khiến da bị đè nén, lâu dần làm mất độ đàn hồi. Các vùng dễ chịu ảnh hưởng nhất là má, khóe miệng và vùng quanh mắt. Tương tự, tư thế nằm nghiêng cũng khiến một bên mặt bị dồn áp lực, dẫn đến tình trạng da bị gấp, tạo thành những vết hằn kéo dài sau khi thức dậy. Ban đầu, các vết hằn này có thể biến mất trong vài phút, nhưng về lâu dài, chúng trở thành nếp nhăn cố định do sợi collagen và elastin trong da bị suy yếu.

Không chỉ ảnh hưởng đến da mặt, thói quen ngủ không đúng tư thế còn làm chùng cơ vùng cổ, ngực, khiến khu vực này xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn và tình trạng chảy xệ. Điều đó lý giải vì sao có những người chăm dưỡng da rất kỹ, nhưng gương mặt vẫn sớm xuất hiện dấu hiệu lão hóa.

Tư thế ngủ “vàng” để giữ gìn nhan sắc

Các chuyên gia da liễu khuyến nghị nằm ngửa chính là tư thế ngủ tốt nhất. Khi nằm ngửa, gương mặt không tiếp xúc trực tiếp với gối, giảm thiểu tối đa lực ma sát và sự đè nén. Điều này giúp bảo toàn cấu trúc collagen, giữ da căng mịn lâu hơn. Đồng thời, nằm ngửa cũng hỗ trợ máu lưu thông tốt hơn đến vùng mặt, giúp làn da sáng khỏe và ít sưng húp vào buổi sáng.

Bên cạnh đó, để tăng hiệu quả, bạn có thể lựa chọn gối có chất liệu lụa hoặc satin. Đây là loại vải mềm mịn, giảm ma sát tối đa với da mặt và tóc, hạn chế việc hình thành nếp gấp cũng như rối xù mái tóc sau khi ngủ dậy.

Cách rèn luyện thói quen ngủ đúng tư thế

Chuyển từ thói quen nằm sấp hoặc nghiêng sang nằm ngửa không hề dễ dàng, bởi cơ thể thường tự động thay đổi tư thế trong lúc ngủ. Tuy nhiên, bạn có thể tập dần bằng những cách sau:

- Đặt gối phụ hai bên cơ thể : giúp hạn chế việc xoay người trong lúc ngủ.

- Chọn gối phù hợp : gối nên vừa tầm, không quá cao để tránh đau cổ và giữ tư thế ngửa thoải mái hơn.

- Ngủ trên đệm chắc chắn : đệm quá mềm dễ khiến cơ thể lún sâu, khó duy trì tư thế ngửa.

- Kiên trì tập luyện : ban đầu có thể khó chịu, nhưng sau vài tuần cơ thể sẽ dần thích nghi.

Không chỉ đơn giản là giữ da căng mịn, ngủ đúng tư thế còn mang lại nhiều lợi ích khác như giảm nguy cơ đau lưng, cải thiện hô hấp và giúp giấc ngủ sâu hơn. Một thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại là “chìa khóa” quan trọng trong việc gìn giữ tuổi xuân.