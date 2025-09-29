Xót cho Park Min Young hiện tại

Park Min Young vốn là một trong những mỹ nhân xứ Hàn được khán giả yêu mến nhờ nhan sắc ngọt ngào và khả năng biến hóa đa dạng trên màn ảnh. Sự nghiệp diễn xuất của cô gắn liền với loạt bộ phim đình đám như Thư ký Kim sao thế? , Healer hay Her Private Life . Với gương mặt thanh tú, thần thái sang trọng cùng lối diễn xuất duyên dáng, nữ diễn viên sinh năm 1986 luôn được nhắc đến như một "nữ thần dao kéo thành công" của Kbiz, là hình mẫu nhan sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ngoại hình gầy guộc khiến Park Min Young quá khác so với thời gian trước. (Nguồn: kdramaworld)

Thế nhưng thời gian gần đây, Park Min Young lại liên tục gây chú ý theo hướng đáng lo. Xuất hiện trong các sự kiện cũng như qua những hình ảnh cập nhật trên mạng xã hội, cô để lộ thân hình gầy guộc, khuôn mặt hốc hác và vóc dáng thiếu sức sống. Không ít fan thẳng thắn nhận xét thần tượng trông "ốm yếu đến báo động" so với hình ảnh rạng rỡ, đầy sức sống trước đây.

Nữ diễn viên từng nổi tiếng với vóc dáng cân đối, gương mặt tràn đầy sức sống và đường cong quyến rũ chuẩn nữ thần Kbiz. Thời kỳ đóng phim Thư Ký Kim Sao Thế?, Park Min Young được khen đạt đỉnh cao nhan sắc khi sở hữu ba vòng đầy đặn, vừa gợi cảm vừa sang trọng. So với hình ảnh gầy gò, trơ xương hiện tại, minh tinh xứ Hàn đã phần nào đánh mất đi vẻ đẹp quyến rũ.

Park Min Young từng sở hữu 3 vòng đầy đặn, quyến rũ hơn thay vì gầy trơ xương như bây giờ.

Trong video mới nhất được đăng tải, người đẹp để lộ đôi chân gầy guộc.

Trong một sự kiện sự kiện đầu tháng 9 vừa qua, Park Min Young đã khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng vì gầy đến báo động.

Thậm chí từ khoá "Park Min Young gầy trơ xương " còn từng lên thẳng hot search top 1 Weibo, với hàng triệu lượt tương tác. Trước sự quan tâm của dư luận, Park Min Young đã có những chia sẻ cho biết bản thân chủ động giảm cân để chuẩn bị cho vai diễn thiên tài lừa đảo trong bộ phim Siren của tvN, dự kiến ra mắt năm 2026. Việc hy sinh ngoại hình để phù hợp với vai diễn không phải lần đầu tiên nữ diễn viên thực hiện. Trước đó, cô từng giảm cân xuống chỉ còn 37 kg để hóa thân thành một bệnh nhân ung thư trong Cô đi mà cưới chồng tôi , khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Park Min Young đã giảm 37 kg để hóa thân thành một bệnh nhân ung thư trong phim Cô Đi Mà Cưới Chồng Tôi.

Không chỉ dừng lại ở yêu cầu vai diễn, tình trạng sụt cân còn được cho là xuất phát từ lịch trình làm việc dày đặc. Theo thông báo từ công ty quản lý, Park Min Young cùng lúc tham gia quay hai bộ phim truyền hình và một chương trình tạp kỹ. Khối lượng công việc quá tải khiến cô kiệt sức về thể chất. Nhằm hạn chế tình trạng này, công ty đã sắp xếp cho nữ diễn viên làm việc với chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo cân bằng giữa công việc và sức khỏe.

Dẫu vậy, hình ảnh Park Min Young với thân hình mảnh khảnh vẫn khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Bản thân cô trấn an khán giả rằng mình "thon gọn một cách lành mạnh" và hoàn toàn không gặp vấn đề bất thường về thể chất.

Park Min Young từng ghi dấu ấn với khuôn mặt bầu bĩnh, mang vẻ đẹp ngọt ngào, tràn đầy sức sống.



