TikTok Shop Fashion Show: Khi sàn diễn không còn là “đặc quyền” của số ít

Khi sàn diễn online bước ra đời thực

Tối cuối tuần vừa qua, ngành thời trang Việt đã chứng kiến một cú hích mới mẻ khi TikTok Shop lần đầu tiên tổ chức Fashion Show. Không phải những thiết kế couture xa xỉ hay sàn diễn khép kín chỉ dành cho số ít, sự kiện “Thời Trend Runway” mang đến một runway rất khác: nơi thời trang thường ngày thăng hoa, everyday wear được đặt dưới ánh đèn sân khấu và tôn vinh với tất cả sự sáng tạo.

Sân khấu được chia thành ba phần: Indie Labels, Curated Icons và Grand Finale - tái hiện đúng tinh thần của TikTok: nơi mọi phong cách đều có chỗ đứng, mọi thương hiệu đều có thể cất tiếng nói. Đây không chỉ là show diễn, mà thực sự là một “bữa tiệc” khi âm nhạc, ánh sáng, thời trang và cộng đồng cùng hòa vào nhau, tạo nên một đêm rực rỡ và đầy cảm hứng.

Khi NTK trẻ bước vào spotlight

Màn mở màn thuộc về bốn thương hiệu thiết kế nội địa DAS STUDIOS, JIRENE, Hemp Oi và BETONG. Nếu DAS STUDIOS khẳng định cái tôi nam tính, thanh lịch pha chất đường phố; JIRENE ghi điểm với những thiết kế nữ tính cao cấp dành cho Gen Z thời thượng; thì Hemp Oi đưa khán giả đến hành trình bền vững với chất liệu gai dầu dệt tay bởi bà con H’Mong, mang hơi thở tự nhiên và bản sắc văn hóa vùng cao vào sàn diễn. Trong khi đó, BETONG lại thổi vào runway tinh thần “Bản lĩnh - Tự do - Thô mộc” đầy chất đường phố đô thị Việt.





Bốn thương hiệu đã làm được điều mà TikTok Shop hướng đến: biến những thiết kế gắn liền với đời sống thường ngày trở thành tuyên ngôn thẩm mỹ, vừa gần gũi vừa đậm cá tính, khẳng định sức bật của một thế hệ NTK indie Việt Nam.

Từ best-seller online đến runway offline

Nếu phần mở màn dành cho NTK trẻ, thì Curated Icons lại là “showcase” của những thương hiệu được yêu thích nhất trên TikTok Shop. Hơn 40 cái tên đình đám như SANTONY UNDERWEAR, HAPAS, Tipono Store, GUNO VIETNAM, MATE MADE, Puma Việt Nam, TORANO MENSWEAR, Chaching, Ông Chú POLO, Coolmate, WHY.NOT STORE, LADOS, SSSTORE.Aesthetic, Ladie Studio, Khiết Style, ROWAY, adidas Việt Nam, monasaigon, CARA CLUB, ONON MADE, whose., HADES STUDIO… đã đồng loạt mang “best-seller” của mình lên sàn diễn.





Dưới bàn tay của Giám đốc Thời trang Vĩnh Khoa và Giám đốc Sàn diễn Tuyết Lan, những sản phẩm quen thuộc vốn chỉ xuất hiện qua màn hình điện thoại được biến tấu thành outfit sẵn sàng “bước thẳng từ runway ra đường phố”. Trên sân khấu, các bộ trang phục được trình diễn bởi dàn gương mặt đình đám: từ siêu mẫu Hoàng Thùy, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh, cho đến loạt fashion creator nổi bật như Thu Hà, Ngọc Kem, Mèo Trái Đất. Tất cả đã tạo nên một bức tranh giao thoa thú vị giữa thời trang chuyên nghiệp và phong cách đời thực.

Không chỉ là 1 buổi diễn, sự kiện còn có màn biểu diễn sôi động từ Wean Lê, đẩy không khí trở thành một lễ hội thực thụ. Afterparty tiếp nối sau đó là dịp để các seller và creator cùng kết nối, chia sẻ cảm hứng và cơ hội hợp tác về sau.

TikTok Shop khẳng định vị thế mới của thời trang Việt

Khép lại, TikTok Shop không chỉ đưa lên sàn những thiết kế đẹp mắt mà còn đưa ra một tuyên ngôn: sàn diễn thời trang không còn là đặc quyền của số ít. Bà Oanh Nguyễn, Giám đốc Ngành hàng Thời trang TikTok Shop, chia sẻ: “Với TikTok Shop, mọi thương hiệu từ cao cấp tới bình dân, quốc tế đến nội địa đều tìm thấy sàn diễn cho riêng mình. Thời Trend Runway chính là tuyên ngôn của chúng tôi về vị thế TikTok Shop như một nền tảng thương mại điện tử của xu hướng”.

Các số liệu đã chứng minh sức bật này: Thời trang đang nằm trong Top 5 ngành hàng lớn nhất trên TikTok Shop, với mức tăng trưởng trung bình trên 50%/năm. Tính đến hết tháng 8/2025, quy mô ngành hàng đã tăng gấp hơn 3 lần so với năm 2023, doanh thu trung bình mỗi nhà bán hàng cũng tăng khoảng 2,5 lần. Đặc biệt, hơn 52,5 triệu người dùng TikTok tại Việt Nam được xem là “cộng đồng yêu thời trang”, với 2/3 trong số đó từng mua đồ sau khi thấy trên nền tảng.

Những hashtag đình đám như #TikTokFashion, #GRWM, #OOTD giờ đã trở thành “từ điển thời trang” mới của giới trẻ. Và từ sự kiện lần này, TikTok Shop một lần nữa chứng minh: đây không chỉ là nơi bán hàng, mà là runway chung của cả cộng đồng thời trang, nơi thời trang đời thường có thể cất tiếng nói mạnh mẽ không kém thời trang cao cấp.