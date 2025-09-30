Lisa hôm nay là “búp bê sống”, cùng dàn sao khủng đổ bộ show Louis Vuitton

Tiếp nối chuỗi sự kiện thời trang danh giá, Louis Vuitton đã khuấy đảo Paris Fashion Week với một show diễn bùng nổ, trở thành tâm điểm bàn luận của giới mộ điệu toàn cầu. Nhà mốt xa xỉ đã mang đến không chỉ những thiết kế mới đầy sáng tạo mà còn quy tụ loạt ngôi sao đình đám hàng đầu. Từ Lisa, Zendaya, Felix (Stray Kids) cho đến Bae Doona, Yaya Urassaya…, mỗi người đều gây choáng ngợp khi xuất hiện trong những bộ trang phục cá tính, ấn tượng, mang đậm tinh thần Louis Vuitton.

Dàn sao đổ bộ show diễn Louis Vuitton.

Vẫn xứng danh "main guest", Lisa hút trọn ống kính ngay khi vừa xuất hiện tại show Louis Vuitton với diện mạo như búp bê. Thành viên BLACKPINK lựa chọn set đồ len gồm áo len pastel, điểm nhấn là chi tiết hoa 3D tím ở phần cổ, tạo nên sự nữ tính xen lẫn nét ngọt ngào. Bên trong, nữ idol khéo léo mix cùng áo bralette vàng vừa gợi cảm vừa phá cách. Phần quần short len đỏ họa tiết kết hợp cùng thắt lưng bản to kẻ caro giúp tổng thể thêm cá tính, trẻ trung, khoe trọn "cặp kiếm" cực phẩm. Combo túi xách, giày cao gót trắng kết hợp cùng phụ kiện ngọc trai giúp đại sứ toàn cầu hoàn thiện set đồ vừa thời trang lại sang chảnh.

Lisa "chơi" màu cực match, đem đến outfit sang chảnh, thời trang và rất tôn dáng tại Louis Vuitton SS26.

Chưa dừng lại ở cách phối đồ, layout makeup của Lisa trong lần xuất hiện này cũng hoàn hảo tuyệt đối. Gam màu hồng đào ngọt ngào, đôi mắt to tròn long lanh kết hợp cùng kiểu tóc xoăn lọn to buông xõa, mái bằng nhẹ nhàng càng khiến visual mỹ nhân sinh năm 1997 bùng nổ. Tất cả hòa quyện biến Lisa trở thành tâm điểm, mang đúng khí chất "human doll" tại Paris Fashion Week.

Lisa chính là búp bê sống tại show Louis Vuitton, đến ống kính Getty Images cũng không dìm nổi.

Zendaya tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng thời trang với bộ blazer dress ánh bạc nổi bật, phần cổ và tay áo viền lông trắng tạo sự tương phản đầy tinh tế. Thiết kế ôm gọn tôn đôi chân dài miên man, đồng thời vẫn giữ được vẻ mạnh mẽ cá tính. Chi tiết xếp lớp ở thân trước vừa mang hơi thở retro vừa toát lên sự sang trọng hiện đại. Ngôi sao Hollywood chọn giày cao gót ánh bạc đồng điệu, cùng với mái tóc bồng bềnh và thần thái quyến rũ tạo nên tổng thể hút mắt.

Đại sứ Zendaya cực slay trong trang phục cá tính tại show diễn.

Felix (Stray Kids) lựa chọn phong cách cá tính nhưng vẫn tinh giản với áo khoác da trắng cắt ngắn, tạo điểm nhấn bằng những chi tiết khóa kéo và vòng kim loại mang hơi hướng futuristic. Nam đại sứ kết hợp cùng quần đen ống đứng và đôi giày chunky, tạo tổng thể năng động nhưng vẫn giữ sự sang trọng. Mái tóc màu khói ánh hồng được chải ngược, vừa phóng khoáng vừa nổi bật, tôn lên visual góc cạnh.

Felix vẫn gây ấn tượng với giao diện trẻ trung và high-fashion.

Yaya Urassaya lựa chọn bộ đầm đen dáng dài đầy cá tính, điểm nhấn nằm ở chi tiết xếp nếp trắng uốn lượn tựa như cánh quạt khổng lồ, tạo hiệu ứng thị giác vừa lạ mắt vừa nghệ thuật. Thiết kế còn thêm phần tua rua ánh bạc đổ dài phía trước, giúp outfit thêm phần độc đáo, lạ mắt. Kết hợp cùng boots da đen cổ ngắn, ngôi sao Thái Lan giữ được sự cân bằng giữa nét mềm mại và mạnh mẽ.

"Bông hồng lai" xứ chùa Vàng xuất hiện với tạo hình đầy cá tính, độc lạ.

Bae Doona lựa chọn váy oversized ánh vàng, đính họa tiết hoa nổi bật mang hơi hướng nghệ thuật và sang trọng. Cô phối cùng boots da cao cổ dáng slouchy cùng túi form dáng hộp, tạo vẻ ngoài phóng khoáng nhưng không kém phần thời thượng.

Minh tinh Kbiz xuất hiện với giao diện cool và cá tính.

Âu Dương Na Na diện áo len dáng ôm màu rêu với chi tiết đan móc cầu kỳ, phối cùng chân váy bất đối xứng họa tiết tartan tạo điểm nhấn cá tính. Mỹ nhân sinh năm 2000 kết hợp thắt lưng bản to, túi da màu be và boots da đen mũi vuông, mang đến tổng thể vừa nữ tính vừa sắc sảo. Layout makeup tông cam nude với điểm nhấn ở phần eyeliner lạ mắt giúp tôn lên làn da trắng mịn của ngôi sao xứ Đài.

Âu Dương Na Na với tạo hình phá cách tại show diễn.