Ngày 11/10, tờ Sohu đưa tin Bạch Lộc gây hoang mang khi tiết lộ tình trạng sức khỏe bất ổn, sa sút đến đáng ngại của mình. Mỹ nhân sinh năm 1994 cho biết cô bắt đầu bị suy nhược cơ thể, đau đầu dai dẳng, với cơn đau lan từ đầu đến cột sống cổ và cổ từ tháng 7. Đến tháng 8, vấn đề thể chất của cô ngày càng tồi tệ, không thể tiếp tục đóng phim và phải dừng hoạt động nghệ thuật công khai để điều trị.

Trong 2 tháng qua, các cơn đau vẫn dữ dội, khiến Bạch Lộc không thể ăn uống như người bình thường. Từ 1 người nặng 48 kg (cao 1,65 m), mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc giảm xuống chỉ còn 43 kg, cơ thể suy yếu và từng có lúc rơi vào trạng thái kiệt quệ nguy hiểm. Đáng lo lắng là Bạch Lộc chia sẻ cô đi khám ở các chuyên khoa nội - ngoại, thần kinh, nhưng vẫn không thể xác định được nguyên nhân dẫn đến tình trạng sức khỏe sa sút. Các bác sĩ tạm thời xếp bệnh của cô vào diện “bệnh khó chẩn đoán”. Hiện tại, nữ diễn viên vừa dùng thuốc giảm triệu chứng đau đớn, vừa phải đi châm cứu để cải thiện khí huyết. Sau 1 tháng điều trị Tây y và Đông y kết hợp, sức khỏe của Bạch Lộc đã khá hơn đôi chút.

Bạch Lộc mắc bệnh lạ, sức khỏe suy kiệt nghiêm trọng và bị đau đầu dai dẳng

Trước đó, từ tháng 5, trên phim trường Mạc Ly, Bạch Lộc từng nhiều lần được trông thấy mệt mỏi, nhăn mặt vì đau đớn. Tuy nhiên, cô không công bố bệnh tình của mình, âm thầm chịu đựng và điều trị. Trên MXH, khán giả không khỏi lo lắng khi Bạch Lộc mắc phải căn bệnh lạ, không biết rõ nguyên nhân để chữa trị dứt điểm.

Bạch Lộc sinh năm 1994, nổi lên sau bộ phim Chiêu Dao, Trường Quân Đội Liệt Hỏa, Bạch Nguyệt Phạn Tinh... Cô hiện là tiểu hoa thế hệ mới có lượng fan hùng hậu ở Cbiz. Bạch Lộc từng nhiều lần vào top mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc và của cả châu Á nhờ gương mặt thanh thoát, làn da trắng sứ và nụ cười rạng rỡ.

Bạch Lộc là tiểu hoa được săn đón, có lượng hùng hậu bậc nhất hiện tại ở showbiz Trung Quốc

Ngoài ra, tại showbiz Trung Quốc, Bạch Lộc còn bị tiếng đóng phim với ai yêu người đó. Cô từng vướng tin hẹn hò với Hứa Khải, Ngạo Thụy Bằng, Trương Lăng Hách nhưng chưa bao giờ lên tiếng phủ nhận. Trong đó mối quan hệ của cô và Trương Lăng Hách tốn nhiều giấy mực của báo giới. Trương Lăng Hách và Bạch Lộc lộ bằng chứng hẹn hò từ tháng 9/2022. Họ được cho là nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong dự án Ninh An Như Mộng. Tuy nhiên, nguồn tin trong giới cho biết mối quan hệ của họ bị biên kịch Vu Chính - ông bầu nâng đỡ người đẹp 9X - phản đối dữ dội. Trước sự ngăn cấm của Vu Chính, cặp sao đã chia tay nhau vào tháng 8/2023.

Mối quan hệ tình ái mập mờ của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách từng nhận được sự chú ý lớn từ truyền thông lẫn công chúng xứ tỷ dân

Nguồn: Sohu, Weibo