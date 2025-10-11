Tại showbiz Trung Quốc, Lam Yến được biết đến là tiểu thư giàu có bậc nhất đất Thượng Hải. Ấy vậy mà khi vào showbiz, cô lại chẳng màng đến hình tượng cành vàng lá ngọc để theo đuổi hình ảnh táo bạo, gợi cảm. Thậm chí, Lam Yến còn mạnh miệng tuyên bố: "Phụ nữ không sợ phải khỏa thân, cái họ sợ là khỏa thân mà không đẹp. Tôi biết mình đẹp và tự hào khi được gọi là biểu tượng sex của màn ảnh Hoa ngữ".

Lam Yến là "biểu tượng sex" đình đám xứ Trung

Mỹ nữ gia thế bị cha mẹ từ mặt vì cởi trước ống kính

Lam Yến sinh năm 1990, có xuất thân trâm anh thế phiệt. Ông của cô từng là chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực quân sự, cha là cựu lãnh đạo Viện Kiểm sát Thượng Hải và sau khi nghỉ hưu thì chuyển hướng kinh doanh tại Mỹ. Chú Lam Yến là doanh nhân Hồ Hữu Lâm - nhà sáng lập tập đoàn xe Dongfeng Yueda Kia, từng giữ chức phó chủ tịch Hội nghị Hiệp chính thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc).

Năm 13 tuổi, Lam Yến quyết định tự lực cánh sinh, vào showbiz mà không nhờ vào sự hỗ trợ của gia đình với vai trò người mẫu quảng cáo. Người đẹp cho biết cô từng ăn 70 ly kem dưới thời tiết lạnh giá để kiếm tiền. Năm 18 tuổi, Lam Yến bắt đầu đi đóng phim. Cô nhanh chóng được các nhà sản xuất săn đón nhờ sở hữu gương mặt trẻ thơ, nhưng thân hình bốc lửa. Với tham vọng của mình cùng với việc trải qua cú sốc bị thất tình, Lam Yến đã chẳng ngần ngại ăn mặc kiệm vải, đóng các cảnh nóng táo bạo trên màn ảnh.

Nữ diễn viên có xuất thân gia thế

Năm 2011, Lam Yến nổi đình đám với tác phẩm Nhục Bồ Đoàn 3D. Lúc đó, cô được truyền thông tặng cho mỹ danh "Đệ nhất mỹ nữ phương Đông", "biểu tượng sex Cbiz". Tuy nhiên, cha mẹ của Lam Yến không hề vui vẻ với thành công của con gái. Họ hối hận vì không mạnh mẽ cấm đoán con đóng phim 18+ và quyết định từ mặt Lam Yến.

Sau đó không lâu, mỹ nữ gợi cảm Cbiz tuyên bố giải nghệ. Nguyên nhân là Lam Yến mắc chứng rối loạn lo âu nghiêm trọng. Cô cho biết bản thân bị ám ảnh với việc đóng cảnh nóng quá nhiều. Thậm chí, việc này còn khiến cô hình thành tâm lý sợ hãi đàn ông. Lý do khác khiến Lam Yến quyết định rời showbiz đến từ việc cô bị chèn ép vì từ chối đánh đổi thể xác lấy vai diễn. Do sinh ra trong gia đình bề thế, Lam Yến chẳng ngán ai. Cô nhiều lần phát ngôn đắc tội nên người trong giới hiếm ai ưa Lam Yến.

Cô nổi đình nổi đám sau bộ phim Nhục Bồ Đoàn 3D

Xinh đẹp gợi cảm, có trong tay trăm tỷ vẫn không thể lấy chồng

Sau khi rời showbiz, Lam Yến đổi tên thành Lam Tâm Nghiên để tạm biệt quá khứ và rẽ hướng sang đầu tư, kinh doanh. Cô thành lập 1 thương hiệu cá nhân và làm ăn vô cùng phát đạt. Tính đến hiện tại, nữ diễn viên đã sở hữu khối tài sản ròng hơn 100 triệu NDT (350 tỷ đồng). Trên MXH, Lam Yến thường xuyên chia sẻ hình ảnh bản thân hưởng thụ cuộc sống xa hoa, sang chảnh và du lịch khắp thế giới. Cô được xem là một trong những sao nữ có đời sống vật chất sung túc bậc nhất showbiz Hoa ngữ.

Hiện tại, ở tuổi 35, mỹ nhân đình đám 1 thời này vẫn vô cùng xinh đẹp với body nóng bỏng như gái 20. Dù sở hữu sự nghiệp, nhan sắc đỉnh cao và cuộc sống giàu sang đáng mơ ước, Lam Yến đến giờ vẫn độc thân. Cô từng chia sẻ bản thân không nghĩ nhiều đến chuyện lập gia đình vì "sợ hãi đàn ông" cũng như không tự tin mở lòng mình sau những tổn thương trong quá khứ. "Tôi không quan tâm tới các chàng trai lắm, họ chỉ khiến tôi thêm bất an. Tôi thấy phụ nữ cho tôi cảm giác an toàn hơn", Lam Yến chia sẻ.

Nhan sắc gợi cảm, trẻ trung của Lam Yến ở tuổi U35

Người đẹp hiện sở hữu khối tài sản 350 tỷ đồng

Nguồn: Sina, Sohu