Ngày 11/10, tờ 163 đưa tin Hà Siêu Liên - ái nữ trùm sòng bạc Macau - gây chú ý khi khoe căn biệt thự rộng 760 m2, chứa đầy đồ cổ, đồ sưu tầm có giá trị và thậm chí còn có hồ bơi, phòng tập thể dục riêng tại Hong Kong (Trung Quốc). Đây được cho biết là cơ ngơi mới tậu của Hà Siêu Liên. Người đẹp này đã dọn đến dinh thự này sống và liên tục mở tiệc mừng ở đây. Thế nhưng, từ Trung thu đến bữa tiệc nướng BBQ vào ngày 10/10, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Đậu Kiêu xuất hiện bên Hà Siêu Liên.

Truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) cho biết Hà Siêu Liên đã triệt để xóa sổ, loại bỏ ông xã tài tử ra khỏi cuộc sống của mình gần 1 năm qua. Cô sống đơn độc ở xứ Hương Cảng, không đăng ảnh chung, không gặp gỡ, không tương tác với Đậu Kiêu trên MXH và cũng không đưa anh về tham gia các hoạt động của gia tộc trùm sòng bạc. Tờ On nhận định Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu hiện tại không khác gì người dưng.

Cuộc sống của Hà Siêu Liên gần 1 năm qua vắng bóng Đậu Kiêu

Mối quan hệ của cặp đôi tài tử - ái nữ tài phiệt hiện tại như người dưng, không sống chung, không gặp gỡ, không tương tác với nhau trên MXH

Theo 1 số nguồn tin trong giới, hôn nhân của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu không còn có thể cứu vãn. Từ tháng 5, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã nỗ lực hòa giải, cho nhau cơ hội xây dựng lại tổ ấm, song không thành công. Ái nữ này cũng đuổi Đậu Kiêu ra khỏi biệt thự tân hôn của họ ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Bất động sản này vốn do mẹ Hà Siêu Liên tặng vợ chồng con gái sau ngày cưới. Do chưa sang tên nên Hà Siêu Liên có quyền thay mặt mẹ quyết định cho Đậu Kiêu ở hay không.

Bên cạnh đó, gia tộc trùm sòng bạc Macau cũng không còn sợ mất mặt chuyện Hà Siêu Liên đổ vỡ với Đậu Kiêu sau vài tháng cưới. Vì cặp đôi vẫn chưa đăng ký kết hôn, gia tộc trùm sòng bạc chẳng mất phần tài sản nào vào tay người ngoài nếu Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu chia tay. Bà ba Trần Uyển Trân đã coi như không có chàng rể tài tử. Bà không gọi Đậu Kiêu về ăn sinh nhật mình, cấm cửa anh đến biệt thự và các sự kiện kinh doanh thương mại của gia tộc.

Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu được cho biết đã hàn gắn thất bại

Trong khi bà xã có cuộc sống sung túc vật chất, Đậu Kiêu lại được cho biết đang ở trong 1 hoàn cảnh khá chật vật. Sau khi dốc hết tiền tiết kiệm hơn 250 tỷ đồng của mình để mua sính lễ và chi trả chi phí tổ chức đám cưới xa hoa với Hà Siêu Liên ở Bali (Indonesia), Đậu Kiêu giờ rỗng túi. Anh không có tiền mua nhà khác và đang phải sống tạm trong khách sạn quanh năm suốt tháng. Tài tử hiện ra sức đóng phim, chạy job để lấy lại danh tiếng và kiếm tiền.

Do vẫn chưa đăng ký kết hôn với Hà Siêu Liên, việc chia tay của nam diễn viên và ái nữ trùm sòng bạc cũng như cặp tình nhân bình thường. Tài tử sinh năm 1988 sẽ không nhận được phần tài sản nào của Hà Siêu Liên. On cho biết giá trị tài sản ròng của Hà Siêu Liên hiện tại ước tính rơi vào khoảng 40 tỷ HKD (hơn 5.100 tỷ đồng).

Đậu Kiêu cạn tiền sau khi dùng hết tài sản tích góp cưới ái nữ trùm sòng bạc Macau

Nguồn: Sina, 163