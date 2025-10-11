Thông tin mới nhất về phiên toà xét xử Hoa hậu Thuỳ Tiên

Sau gần 5 tháng kể từ ngày bị tạm giam để phục vụ điều tra, mọi diễn biến liên quan đến Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Hồi tháng 9/2025, theo thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3 đối với vụ án Lừa dối khách hàng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát Nhân dân tối cao để đề nghị truy tố đối với 5 bị can theo đúng quy định và trình tự Pháp luật.

Mới đây nhất, theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã chính thức tiếp nhận hồ sơ vụ án "lừa dối khách hàng" liên quan đến Thùy Tiên và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life. Vụ án sẽ được xét xử sơ thẩm tại TAND TP.HCM, VKSND Tối cao phân công VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án. Điều này đồng nghĩa với việc phiên tòa xét xử sơ thẩm Hoa hậu Thuỳ Tiên và bị can, dự kiến diễn ra trong thời gian ngắn sắp tới.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, 5 bị can trong vụ án gồm: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục – Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs – Thành viên HĐQT), Lê Tuấn Linh (Giám đốc đại diện pháp luật) và Lê Thành Công. Cả 5 người bị truy tố về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2, điều 198 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Quang Linh - Hằng Du Mục và Thuỳ Tiên là bộ 3 thân thiết, góp mặt trong các phiên livestream quảng bá và bán sản phẩm kẹo Kera. Sau đó, viên kẹo này bị phát hiện chất lượng không như quảng cáo. Vào tháng 4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) bắt tạm giam Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cùng hai người khác về tội Lừa dối khách hàng.

Đến tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, Thùy Tiên biết rõ sản phẩm kẹo rau củ Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp (chỉ 0,935%) và không rõ nguyên liệu sản xuất cụ thể, nhưng vẫn tham gia quảng bá. Cô có vai trò góp vốn 30% và hưởng gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng từ tổng doanh thu gần 18 tỷ đồng khi sản phẩm được bán ra hơn 135.000 hộp trong hơn ba tháng. Đến tháng 2/2025, Thùy Tiên chủ động đề nghị chuyển đổi vai trò từ cổ đông sang người hợp tác quảng bá.

Tại cơ quan chức năng, Thuỳ Tiên khai: "Khi mà em thấy sản phẩm này có nhiều ý tưởng hay ho thì em đã nói với mọi người em muốn tham gia điều hành. Em nghĩ là tầm giữa tháng 12/2024, sau phiên livestream đầu tiên. Khi mà mình là người nổi tiếng thì trách nhiệm của mình sẽ rất là lớn, mọi người sẽ vì mình mà mua sản phẩm rất là nhiều".

Theo thông tin trên báo Dân trí, để quảng bá, giới thiệu và bán kẹo Kera, Lê Tuấn Linh - Giám đốc Công ty, cùng Lê Thành Công - thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt đã chỉ đạo xây dựng kịch bản, tổ chức quay video về vườn trồng nguyên liệu và nhà máy của Công ty Asia. Các đoạn clip này được đăng tải trên tài khoản TikTok của Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Nhóm đối tượng cũng tổ chức nhiều phiên livestream có sự tham gia của Thùy Tiên với vai trò đại diện nhãn hàng.

Để chuẩn bị cho các video quảng bá, Lê Thành Công và Lê Tuấn Linh giao cấp dưới liên hệ với Nguyễn Phong (Chủ tịch Công ty Asia) để lấy thông tin, xây dựng kịch bản và đạo diễn quay dựng. Sau đó, một nhân viên đã lên 3 kịch bản với nhiều chi tiết không đúng sự thật, như: trang trại rộng 300ha đạt chứng nhận VietGap, GlobalGAP, Organic; kẹo chứa tinh chất từ 10 loại rau củ quả tươi; sản phẩm bổ sung chất xơ, dưỡng chất từ nhiều loại rau củ.

VKSND Tối cao đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với bị can Thùy Tiên. Thứ nhất, quá trình điều tra, cô thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và có nhiều hoạt động thiện nguyện trong suốt những năm qua. VKSND ghi nhận tình tiết "Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác" cho Hoa hậu Thuỳ Tiên.

Cụ thể, vào năm 2022, Thùy Tiên từng được tặng Bằng khen Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 ở lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. Tuy nhiên, đến tháng 5/2025, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định tước bỏ danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên do "vi phạm pháp luật đến mức bị khởi tố". Quyết định này dựa trên quy chế giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Thứ hai, không chỉ Thùy Tiên, các bị can còn lại cũng được áp dụng tình tiết giảm nhẹ vì đã tác động gia đình khắc phục hậu quả. Trong đó, Thùy Tiên đề nghị bố ruột nộp 3,2 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thái Hằng nộp hơn 2,1 tỷ đồng, Phạm Quang Linh nộp 1,2 tỷ đồng, Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng và Lê Thành Công nộp 1,6 tỷ đồng.

Hoa hậu Thuỳ Tiên đã nộp khắc phục hậu quả 3,2 tỷ đồng, đồng thời được xem xét tình tiết giảm nhẹ




