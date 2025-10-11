Phương Oanh không chịu an phận sau khi lấy Shark Bình

Trong showbiz Việt, có những nghệ sĩ chọn ồn ào để được chú ý, cũng có người chỉ cần lặng lẽ làm việc nhưng vẫn luôn giữ được sức hút. Phương Oanh thuộc về nhóm thứ hai, kiểu phụ nữ làm gì cũng khiến khán giả quan tâm mọi lúc, mọi nơi. Dù là diễn viên truyền hình, vlogger nội trợ hay "mẹ bỉm" của hai nhóc tì đáng yêu, Phương Oanh vẫn luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, tích cực và tràn đầy năng lượng sống.

Mặc dù lấy Shark Bình - một doanh nhân nổi tiếng giàu có nhưng Phương Oanh không chịu an phận lui về hậu trường làm phu nhân hào môn. Phương Oanh từng tiết lộ "độc lập" trong việc đầu tư, kinh doanh. Cả hai chỉ động viên, san sẻ những khó khăn trong công việc chứ không can dự vào những quyết định hay việc làm làm ăn của đối phương. Trong khi Shark Bình phát triển hình ảnh doanh nhân, thì song song đó, Phương Oanh cũng tự định vị hình ảnh riêng cho mình.

Phương Oanh trở thành phu nhân hào môn sau khi bước vào cuộc hôn nhân với Shark Bình

Tên tuổi của Phương Oanh gắn liền với một loạt vai diễn ghi dấu ấn mạnh trong lòng khán giả. Từ Quỳnh búp bê đến Hương vị tình thân, cô đều thể hiện lối diễn xuất tự nhiên, đầy cảm xúc, khiến nhân vật như bước ra từ đời thật. Sau hơn thời gian tạm ngưng để sinh con và tập trung cho gia đình, Phương Oanh vừa tái xuất trong phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh. Dù chỉ mới lên sóng, phim đã nhận được sự chú ý đặc biệt, phần lớn đến từ cái tên Phương Oanh, minh chứng rằng sức hút của cô vẫn còn nguyên vẹn, bất chấp thời gian và những biến động cá nhân.

Hậu sinh con và ổn định gia đình, Phương Oanh quay trở lại với việc xây dựng sự nghiệp riêng

Bên ngoài phim trường, Phương Oanh là hình mẫu của một phụ nữ chăm chỉ và tự chủ. Không dựa vào tên tuổi chồng, cô chọn cách xây dựng hình ảnh bằng lao động nghệ thuật nghiêm túc. Khi không đóng phim, Phương Oanh vẫn đều đặn tham gia các chương trình thực tế như Mỹ Nhân Hành Động hay như vừa mới đây là Bước Nhảy Hoàn Vũ, dự sự kiện, hoặc làm vlog chia sẻ cuộc sống thường ngày. Từ việc nấu ăn, chăm con, đến những khoảnh khắc đời thường giản dị, tất cả đều được cô thể hiện một cách nhẹ nhàng, tích cực và đầy cảm hứng. Nguồn năng lượng của Phương Oanh dồi dào, luôn trong trạng thái muốn chia sẻ và cống hiến, muốn thử sức và trải nghiệm. Chưa bao giờ khán giả thấy Phương Oanh đứng yên một chỗ.

Trở thành mẹ của cặp song sinh vào năm 2024, Phương Oanh khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cách cân bằng giữa công việc và gia đình. Cô không giấu những vất vả của một bà mẹ bỉm sữa nhưng chưa bao giờ để bản thân rơi vào trạng thái than vãn hay bi lụy. Trái lại, nữ diễn viên luôn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực bằng nụ cười rạng rỡ và thái độ "làm hết mình, sống hết lòng". Có lần, khi chia sẻ khoảnh khắc đưa hai con đi chụp ảnh đầu đời, cô đã bật khóc giữa buổi chụp chỉ vì quá xúc động trước hạnh phúc nhỏ bé mà mình đang có.

Phương Oanh luôn biết cách tự khai thác "content" từ chính mình, loạt vlog nấu nướng phần nào giúp cô chiếm được thiện cảm với công chúng

Không chỉ đảm đang việc nhà, Phương Oanh còn là người phụ nữ biết vun vén tổ ấm bằng sự chín chắn và tinh tế. Từ khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), cô gần như không phát ngôn hay phản ứng gay gắt trước những luồng dư luận ồn ào. Dù từng bị netizen soi, bị chỉ trích, Phương Oanh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chỉ tập trung vào công việc và gia đình. Điều đó khiến cô được nhìn nhận như một người phụ nữ bản lĩnh, hiểu rõ giá trị bản thân và biết đâu là điều quan trọng cần bảo vệ.

Phương Oanh từng lên tiếng: "Câu chuyện tình yêu của Oanh tới giờ dù vẫn còn nhiều tranh cãi nhưng về phía mình, tôi nghĩ mình vẫn đang được yêu thương - từ gia đình, người thân, bạn bè đến người hâm mộ. Với tôi, đó đã là gốc rễ quan trọng nhất rồi, còn tương lai thì chưa thể biết chắc được điều gì. Như người ta vẫn nói là mưa lúc nào thì biết mát mặt lúc đấy. Ngày hôm nay mình được yêu thương thì hãy cứ tận hưởng yêu thương ấy. Ngày mai sóng gió thế nào thì mình cũng đón nhận".

Dù làm vợ đại gia, Phương Oanh không ngồi yên tận hưởng cuộc sống như phú bà mà luôn tự tay chăm sóc chồng con

Điều thú vị là dù đang sống cuộc đời vợ đại gia, Phương Oanh chưa bao giờ sa vào khoe khoang vật chất hay phô trương cuộc sống xa hoa. Trên trang cá nhân, khán giả chỉ thấy cô chia sẻ những khoảnh khắc giản dị như bữa cơm tự tay nấu, giây phút chơi cùng con, hay những dòng tâm sự ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa.

Cũng không thể phủ nhận, Phương Oanh là minh chứng cho kiểu phụ nữ hiện đại làm chủ cuộc đời mình. Phương Oanh không phủ nhận mình may mắn trong tình yêu, nhưng cũng khẳng định rằng hạnh phúc không thể đến từ việc dựa dẫm. Đằng sau một người phụ nữ được yêu thương là rất nhiều nỗ lực, hi sinh và bản lĩnh để tự đứng vững.

Phương Oanh yêu gia đình và cũng yêu bản thân, cô chăm chỉ tập luyện thể thao bất chấp công việc bận rộn, hoàn thiện sắc vóc từng ngày

Phương Oanh từng ghi điểm bởi quan điểm sống tích cực: "Oanh tin dù có thế nào chăng nữa, cuộc đời này vẫn có nhiều sự tử tế, chỉ cần mình sống tử tế, thời gian sẽ bù đắp lại cho mình những mất mát trong quá khứ. Oanh cũng không quá lo lắng, cứ mỗi ngày sống tốt, sống tử tế, sống đàng hoàng thì tương lai ngày mai như nào, mình xứng đáng được nhận cái gì mình sẽ có được cái đó.

Tôi đã có được một tình yêu đậm sâu, một người đặc biệt luôn luôn bảo vệ mình từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ. Anh ấy là người hiểu Oanh nhất, bởi có nhiều chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu, mới cảm nhận rõ. Người ấy sẵn sàng đứng lên bảo vệ mình dù có phải nhận về hiểu lầm, chỉ trích. Chỉ có anh ấy là người cảm nhận được rõ nhất những gì mà anh và Oanh dành cho nhau".

Nhìn vào hành trình của Phương Oanh, dễ hiểu vì sao cô chưa bao giờ hết hot. Bởi giữa một showbiz đầy thị phi, cô vẫn giữ được vẻ đẹp của sự bình tâm. Không cần phô trương, không cần ồn ào, Phương Oanh vẫn khiến khán giả quan tâm chỉ bằng chính cuộc sống và năng lượng tích cực của mình.

Phương Oanh chưa bao giờ hết hot!




