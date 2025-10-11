Lan Phương lên tiếng trước nghi vấn ngăn cản chồng cũ đến thăm con

Mới đây, Lan Phương có bài chia sẻ dài về việc chồng cũ David Duffy nộp đơn kháng cáo lên toà phúc thẩm. Nữ diễn viên bày tỏ lo lắng khi các con vẫn bị đặt vào giữa "cuộc chiến ly hôn". Nhiều người dùng mạng đã động viên Lan Phương giữ vững tinh thần trong thời gian này và mong cô có thể giành quyền nuôi 2 con để các con không bị chia tách.

Trong số đó, một người dùng bày tỏ hoài nghi chuyện nữ diễn viên ngăn cấm chồng cũ đến thăm con. Điều này dẫn đến việc anh nộp đơn kháng cáo.

Người này viết: "Đôi lúc chị cũng nghĩ rằng không chỉ người mẹ thương con đâu ạ. Người cha cũng vậy có một đứa con cũng rất là thương con tình cảm bao la em nghĩ là chị cũng cho chồng cũ chị được quyền chăm sóc con đó là tình cảm của một người cha thay vì đấu tố như vậy nó còn mệt hơn ạ".

Lan Phương đưa ra phản hồi trước bình luận này. Nữ diễn viên phủ nhận chuyện cấm cản chồng cũ đến thăm con. Cô viết: "Chị ngăn cản gì anh ấy thăm con hả em? Và việc đấu tố là anh ấy tự muốn mà?!"

Nhiều người dùng mạng đồng tình với quan điểm của Lan Phương. Trước đó, David Duffy - chồng cũ của nữ diễn viên cũng đăng tải hình ảnh đưa 2 con đi chơi nhân dịp Tết Độc lập 2/9. Điều này cho thấy rằng sau khi "đường ai nấy đi", Lan Phương vẫn mong muốn cả hai cùng nuôi dạy con cho tốt và các con có đủ tình cảm từ bố mẹ.

Tại phiên tòa xét xử vụ ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con diễn ra ngày 17/9 vừa qua, diễn viên Lan Phương được tòa tuyên giao quyền chăm sóc hai con chung. Theo phán quyết, chồng cũ của cô - anh David Duffy - có trách nhiệm chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng để hỗ trợ việc nuôi con.

Trước hội đồng xét xử, Lan Phương cho biết cả hai vợ chồng đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, khiến cuộc hôn nhân không thể hàn gắn. Nữ diễn viên chia sẻ, trong thời gian mang thai con đầu lòng, chồng cô thường xuyên lui tới quán bar và có hành vi nhắn tin thân mật với người khác.

Lan Phương cũng tiết lộ rằng suốt 7 năm chung sống, cô trải qua nhiều tổn thương về tinh thần. Cô cho biết bản thân từng bị kiểm soát việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội, bị thao túng tâm lý và dần đánh mất sự tự tin, tự do trong chính ngôi nhà của mình.

Tuy nhiên, phía David Duffy đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc, cho rằng những chia sẻ của Lan Phương không phản ánh đúng sự thật. Anh khẳng định, vợ cũ chỉ đang gặp vấn đề tâm lý sau sinh, chứ không hề có chuyện kiểm soát hay bạo hành như lời cô nói.