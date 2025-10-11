Brad Pitt và tình trẻ dọn về chung nhà

Theo trang People dẫn nguồn tin giấu tên ngày 10-10 (giờ địa phương) cho biết cuộc tình giữa Brad Pitt và nhà thiết kế trang sức đã tiến thêm một bước. Cả hai đã đến thời điểm "góp gạo thổi cơm chung".

Brad Pitt và tình trẻ Ines de Ramon

"Brad Pitt luôn đưa Ines de Ramon vào mọi lịch trình của anh ấy. Khi về nhà, họ chỉ thư giãn cùng nhau. Họ đang thực sự biến nhà thành tổ ấm" – nguồn tin tiết lộ.

Brad Pitt và Ines de Ramon được đồn đoán hẹn hò từ năm 2022. Họ công khai xuất hiện trên thảm đỏ lần đầu vào năm 2024, tại Liên hoan phim Venice. Năm nay, Ines de Ramon đồng hành cùng bạn trai trong phần lớn lịch trình quảng bá phim "F1" do Brad Pitt đóng chính.

"Họ hạnh phúc hơn bao giờ hết, đang rất bền chặt" – một người bạn thân thiết với cặp đôi tiết lộ.

Sau khi Ines de Ramon xuất hiện cùng Brad Pitt tại buổi ra mắt phim ở Thành phố New York-Mỹ vào tháng 6, một nguồn tin khác tiết lộ rằng Brad Pitt rất thích có bạn gái bên cạnh. Việc Ines de Ramon kín tiếng, luôn ủng hộ bạn trai và đồng hành cùng được đánh giá cao.

Đặc biệt, khi mẹ Brad Pitt qua đời vào tháng 8, Ines de Ramon đã luôn bên cạnh, hỗ trợ tinh thần để tài tử này vượt nỗi đau. Cô cũng được cho là giúp Brad Pitt tìm lại bình yên sau khi ly hôn cùng Angelina Jolie.