Vợ tắc sữa sau sinh, Huy Trần bật chế độ “chồng quốc dân” – mà hành động sau đó mới khiến dân tình tan chảy!

Mới đây, Huy Trần – ông xã của Ngô Thanh Vân – đã đăng tải đoạn clip mới trong series Cơm Mẹ Bỉm, ghi lại khoảnh khắc khiến hội mẹ bỉm "tan chảy": khi vợ bị sốt và tắc tia sữa sau sinh, anh chồng quốc dân liền bật chế độ "chăm vợ toàn tập".

Trong video, Huy Trần khéo léo chọn những nguyên liệu quen thuộc từ gừng, sả để nấu món súp cá ấm bụng cho vợ.

"Món hôm nay Huy chọn là cá sốt gừng sả kiểu Pháp, vừa sáng tạo, vừa dễ ăn, đủ dinh dưỡng - hy vọng sẽ giúp bà xã mau khỏe."

Món súp cá với gừng và sả đủ dinh dưỡng và tốt cho mẹ sau sinh

Không cần lời mật ngọt, chính hành động lựa chọn những món ăn bổ dưỡng, chứa các nguyên liệu lành tính cho mẹ bỉm như gừng ấm nóng, nghệ chống viêm, sả giải cảm… mới là điều khiến người xem cảm thấy ấm lòng.

Một hành động nhỏ, nhưng chứa đựng sự quan tâm và tinh tế mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong có.

Không chỉ nấu ăn, Huy Trần còn "chăm vợ từ trong ra ngoài"

Không dừng lại ở đó, trong clip, Huy Trần còn đặc biệt chuẩn bị một bộ sản phẩm chăm sóc cơ thể từ thiên nhiên của Cỏ Cây Hoa Lá gồm dầu gội & dầu xả thảo dược Gừng Sả cùng sữa tắm thảo dược Gừng Nghệ để tặng cho Ngô Thanh Vân.

Huy Trần lựa chọn bộ sản phẩm dầu gội, sữa tắm của Cỏ Cây Hoa Lá tặng vợ Ngô Thanh Vân

Anh hào hứng chia sẻ: "Trong dầu gội và sữa tắm còn có cả xơ gừng luôn nha. Gội hay tắm xong là thấy ấm người, thư giãn hẳn. Tóc bồng bềnh mà da cũng mịn màng hơn."

Anh còn dí dỏm cho biết: "Các sản phẩm này là must have trong nhà tắm nhà Huy và chắc hẳn bà xã rất hài lòng".

Hành động nhỏ nhưng khiến dân mạng càng thêm ngưỡng mộ "ông chồng quốc dân" này - không chỉ biết nấu ăn mà còn biết cách chăm vợ bằng sự tinh tế và chân thành.

Với các mẹ bầu và mẹ sau sinh, Cỏ Cây Hoa Lá không còn là cái tên xa lạ. Thương hiệu này thường xuyên góp mặt trong các lớp học tiền sản mẹ bầu.

Là thương hiệu ứng dụng nguyên liệu từ nông sản bản địa Việt Nam – như gừng, nghệ, sả, đậu đỏ, trà xanh – vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể, Cỏ Cây Hoa Lá hướng đến giá trị chân thật – tự nhiên – bền vững, mang lại sự chăm sóc toàn diện cho cả gia đình Việt.

