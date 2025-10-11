Góc khuất cưới đại gia nhưng như "người giúp việc" của nữ diễn viên phim giờ vàng

An Dĩ Hiên từng là mỹ nhân được cả showbiz ngưỡng mộ. Cô vốn là tiểu thư nhà giàu, đến khi lấy chồng đại gia lại được chiều chuộng hết lòng. Nữ diễn viên phim giờ vàng được cầu hôn bằng nhẫn kim cương giá 20 triệu NDT (71 tỷ đồng), khi sinh quý tử đầu lòng được thưởng 4 căn biệt thự trị giá 550 triệu NDT (1.800 tỷ đồng). Đến lúc sinh con gái thứ 2, An Dĩ Hiên được Trần Vinh Luyện tặng nhẫn kim cương 10 cara và cổ phần trị giá 1.344 tỷ NDT (hơn 4.600 tỷ đồng).

Trong sinh nhật của An Dĩ Hiên, chồng đại gia tặng cô vòng cổ kim cương giá 13,57 triệu NDT (44,8 tỷ đồng). Trần Vinh Luyện còn tặng vợ 1 con nai đúc đồng có giá lên tới hơn 20 triệu Đài tệ (15,8 tỷ đồng). Ông xã cũng thuê hẳn chuyên cơ cho cả gia đình về Macau (Trung Quốc) thăm ông bà nội.

An Dĩ Hiên được chồng đại gia chiều chuộng, tặng nhiều tài sản giá trị

Dù vậy, cuộc hôn nhân này không phải không có góc khuất. Khi quảng bá phim Độc Cô Thiên Hạ và chồng chưa bị bắt, An Dĩ Hiên từng than phiền chồng thay đổi 180 độ sau khi cưới. Khi theo đuổi cô, Trần Vinh Luyện luôn ngọt ngào, chuyện gì cũng nhường nhịn và nghe theo cô. Nhưng cưới xong, đại gia này lộ rõ tính gia trưởng, sở hữu cao, thường xuyên can thiệp chuyện ngủ nghỉ, ăn mặc của vợ, khiến chuyện làm dâu của An Dĩ Hiên trở nên rất áp lực.

Nữ diễn viên phim giờ vàng nói cảm thấy mình giống như người gác cổng, người giúp việc trong nhà khi không được phép ra đường vào đêm khuya, phải chờ chồng về ăn cơm mỗi ngày, không được mặc đồ hở. "Không còn giấc mơ hoàng tử - công chúa trong hôn nhân. Tôi bị sốc vì không thể ngờ mọi thứ lại thay đổi nhanh đến thế. Anh ấy không phải người đàn ông hoàn hảo như tôi nghĩ. Lối sống khác biệt giữa người làm giải trí và người làm kinh doanh khiến chúng tôi nhiều lần cãi vã" - mỹ nhân sinh năm 1980 trải lòng.

An Dĩ Hiên từng than phiền chồng thay đổi 180 độ sau khi cưới

Theo yêu cầu của chồng đại gia, An Dĩ Hiên buộc phải có mặt ở nhà khi anh đi làm về. Điều này khiến thời gian biểu của cô bị đảo lộn rất nhiều. Là người làm trong ngành giải trí, An Dĩ Hiên kết thúc công việc muộn, thường đi ngủ lúc 5-6h sáng. Khi kết hôn rồi, cô phải thu xếp ngủ từ 2-3h sáng.

Chuyện ăn mặc của An Dĩ Hiên cũng bị kiểm soát chặt chẽ. Trước đây, cô yêu thích các trang phục gợi cảm. Trần Vinh Luyện dù không thích nhưng vẫn im lặng để lấy lòng người đẹp. Khi đã kết hôn, cô có mặc 1 chiếc váy ngắn cũng bị chồng phàn nàn. Nếu nói vợ không được, Trần Vinh Luyện sẽ gây áp lực lên stylist để chọn trang phục khác kín đáo hơn.

Có thời gian An Dĩ Hiên chịu áp lực nặng nề, thường bỏ ăn, khóc 1 mình. Sau đó, cô lấy lại sự mạnh mẽ để chăm sóc cho các con nhỏ và bố chồng ngoài 90 tuổi. Lời tâm sự của An Dĩ Hiên cho thấy cuộc sống làm dâu hào môn không hề dễ dàng, cô từng sống như chú chim bị nhốt trong lồng son gác tía, dù đầy đủ vật chất nhưng lại mất đi sự tự do.

Chồng đại gia lộ rõ sự gia trưởng khi đã cưới được An Dĩ Hiên

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, từng được mệnh danh là "công chúa showbiz" nhờ vẻ đẹp quyến rũ, tài năng diễn xuất và sự nghiệp lẫy lừng. Cô bước chân vào showbiz năm 2000, là gương mặt được khán giả yêu mến qua loạt phim kinh điển giờ vàng ở Trung Quốc như Tiên kiếm kỳ hiệp, Những ngã rẽ cuộc đời, Tuyết Sơn Phi Hồ, Tỏa Thanh Thu, Ỷ Thiên Đồ Long ký, Tây du ký, Đấu ngư, Độc cô thiên hạ... Cuộc đời cô dường như thêm trọn vẹn khi kết hôn với chồng đại gia, được chồng chiều chuộng, tặng nhiều tài sản giá trị. Tuy nhiên tẩt cả đã sụp đổ khi chồng cô bị bắt vào đêm giao thừa 2022.

Theo cáo trạng, Trần Vinh Luyện bị buộc tội với tổng cộng 83 tội danh, trong đó có kinh doanh sòng bạc trái phép, dẫn đến lợi nhuận bất hợp pháp lên đến 15 tỷ HKD (khoảng 1,9 tỷ USD). Vụ bắt giữ này không chỉ chấn động showbiz mà còn làm rung chuyển ngành cá cược Macau (Trung Quốc), khi Tak Chun Group - công ty của Trần Vinh Luyện - bị phong tỏa toàn bộ tài sản.

Phiên tòa xét xử Trần Vinh Luyện kéo dài hơn một năm, với hàng loạt bằng chứng được đưa ra, bao gồm các giao dịch tài chính bất hợp pháp và mối liên hệ với các tổ chức tội phạm. Đến tháng 4/2023, tòa án Macau (Trung Quôc) tuyên án Trần Vinh Luyện 13 năm tù giam, kèm theo khoản phạt khổng lồ lên đến 90 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng) cùng với năm đồng phạm. Án tù này không chỉ kết thúc sự nghiệp của Trần Vinh Luyện mà còn dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của Tak Chun Group, với các khoản nợ chồng chất từ đối tác và chủ nợ.

Chồng An Dĩ Hiên nhận án tù 13 năm

An Dĩ Hiên bị triệu tập để lấy lời khai nhưng không bị truy tố, vì không có bằng chứng cho thấy cô tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp của chồng. Tuy nhiên cô vẫn phải chịu nhiều áp lực từ chủ nợ. Các bất động sản chung của vợ chồng bị phong tỏa, buộc An Dĩ Hiên phải bán tháo một số tài sản cá nhân để trang trải cuộc sống. Gia đình chồng từ chối hỗ trợ cô, thậm chí cắt đứt liên lạc, để lại An Dĩ Hiên một mình đối mặt với hậu quả.

Nhà ngoại đã dang tay hỗ trợ An Dĩ Hiên nuôi con. Về tài chính, hiện nữ diễn viên đã dần ổn định, với thu nhập từ cho thuê bất động sản (khoảng 4 tỷ đồng/tháng) và một số hợp đồng quảng cáo nhỏ lẻ. Dù vậy, An Dĩ Hiên vẫn hiếm khi xuất hiện công khai và tránh mọi câu hỏi về chồng. Cô tập trung nuôi dạy 2 con, luôn ngụy trang kín mít mỗi khi ra đường. Một số bạn bè thân thiết tiết lộ cô đang cân nhắc trở lại showbiz với vai trò sản xuất hoặc diễn viên phụ, nhưng chưa có kế hoạch cụ thể.

Có thông tin cho rằng trong suốt 3 năm qua, An Dĩ Hiên chưa từng đến thăm chồng trong tù. Nhiều người chỉ trích cô vô tình, nghi vợ chồng họ đã ly hôn. Nhưng số khác lại thông cảm, cho rằng An Dĩ Hiên giữ khoảng cách là để bảo vệ chính mình và các con khỏi áp lực truyền thông.

An Dĩ Hiên kín tiếng nuôi con