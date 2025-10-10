An Dĩ Hiên từng là nữ thần của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, cô buộc phải rút khỏi showbiz vì bê bối chồng đại gia bị bắt và đi tù 13 năm. 3 năm qua, An Dĩ Hiên sống vô cùng kín đáo, thậm chí không dám để lộ mặt khi ra đường. Vào ngày 10/10, tờ 163 cho biết cuộc sống riêng của mỹ nhân Ỷ Thiên Đồ Long Ký gây bàn tán khắp MXH khi hình ảnh khác biệt 1 trời 1 vực vào sáng - tối của cô được truyền thông đăng tải.

Theo tờ 163, An Dĩ Hiên được cho biết 1 mình chăm con, không thuê bảo mẫu phụ giúp sau khi chồng vướng lao lý. Gần đây, 2 con của cô bị bệnh và nữ diễn viên đã 1 mình vất vả đưa con đến bệnh viện thăm khám. Tuy nhiên, vào 22h giờ tối cùng ngày, cánh săn ảnh lại trông thấy An Dĩ Hiên che mặt kín mít ra ngoài đi ăn với bạn bè. Sau đó, cô cùng 3 người đàn ông đi bar đến rạng sáng hôm sau. Vụ việc An Dĩ Hiên bỏ 2 con đang bị ốm ở nhà ra ngoài tiệc tùng, vui chơi với trai lạ gây xôn xao. Nhiều người chỉ trích An Dĩ Hiên là người mẹ tồi, đồng thời nghi vấn cô sống buông thả và phản bội Trần Vinh Luyện sau khi chồng đi tù. Trước những đàm tiếu của dư luận, An Dĩ Hiên vẫn chưa đưa ra phản hồi.

An Dĩ Hiên bị tóm gọn cảnh đi bar thâu đêm suốt sáng với 3 người đàn ông lạ

Cuộc sống riêng tư của An Dĩ Hiên gây bán tán. Sáng, cô còn tất tả đưa 2 con ốm đi viện...

... nhưng đến tối muộn lại bỏ 2 con bị ốm ở nhà, trùm mặt kín mít đi bar

An Dĩ Hiên kết hôn với Trần Vinh Luyện vào năm 2017. Trần Vinh Luyện là đại gia bất động sản, sòng bạc ở Macau (Trung Quốc), đồng thời là CEO của 1 công ty khá lớn. Với khối tài sản 1 tỷ USD (35 nghìn tỷ đồng), Trần Vinh Luyện cung phụng An Dĩ Hiên như bà hoàng. Tuy nhiên, cuộc sống giàu sang của An Dĩ Hiên bên chồng CEO chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 năm.

Ngày 29/1/2022 (tức ngày 27 Tết Âm lịch), cả showbiz Hoa ngữ chấn động trước thông tin Trần Vinh Luyện bị bắt. Theo cơ quan chức năng, tập đoàn Đức Tấn do Trần Vinh Luyện làm chủ đã có hành vi tổ chức, mời mọc đánh bạc bất hợp pháp trên nền tảng trực tuyến. Công ty này còn thiết lập các trang web và tài khoản điện tử, ăn chia lợi nhuận bất chính. Theo cáo buộc, tổng số tiền bất hợp pháp trong vụ điều tra lên tới 1,9 tỷ USD ( 48.355 tỷ đồng). Vụ án có dính líu đến "ông trùm sòng bạc Macau" được thông tin có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Đến tháng 4/2023, tỷ phú này bị kết án 14 năm tù giam cho 83 tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập và cầm đầu tổ chức tội phạm. Ngoài ra, Trần Vinh Luyện còn bị phạt 90 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng). Sau khi kháng cáo, tòa giảm án cho chồng minh tinh hàng đầu xứ Đài 1 năm, còn 13 năm tù giam.

"An công chúa" từng có cuộc hôn nhân trong mơ bên tỷ phú Trần Vinh Luyện

Trần Vinh Luyện bị bắt ngay trước thềm giao thừa năm 2022 và bị tuyên án ngồi tù 13 năm

Cú sốc chồng bị bắt và ngồi tù trở thành bi kịch lớn đối với An Dĩ Hiên. Mỹ nhân Ỷ Thiên Đồ Long Ký lặng lẽ xóa sạch ảnh gia đình, đưa con về nhà ngoại. Gần đây, cô hiếm hoi để lộ mặt khi ra ngoài đi ăn cùng gia đình. Ngoại hình hiện tại của mỹ nhân Ỷ Thiên Đồ Long Ký khiến công chúng sốc nặng. Nữ diễn viên được cho biết gầy gò, cánh tay không còn chút thịt nào, như da bọc xương. Đặc biệt, diện mạo của An Dĩ Hiên già đi trông thấy, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và nước da vàng vọt. Gương mặt của cô sưng húp, làn da lão hóa chảy xệ như lâu ngày bỏ bê chăm sóc ngoại hình.

Nhìn tình trạng của An Dĩ Hiên hiện tại, cư dân mạng không khỏi thương cảm cho số phận của "công chúa showbiz" đình đám. Bê bối phạm pháp của chồng, bệnh tật quấn thân, phải 1 mình chăm lo cho 2 con nhỏ cũng như việc liên đới đến món nợ 1,6 tỷ NDT (hơn 5.600 tỷ đồng) của Trần Vinh Luyện, khiến An Dĩ Hiên ngày càng héo mòn, tàn tạ.

Ở lần hiếm hoi lộ mặt sau khi chồng đại gia đi tù, An Dĩ Hiên lộ rõ dấu hiệu xuống sắc, già nua với gương mặt sưng phồng, làn da chảy xệ lão hóa và vàng vọt bất thường

Nguồn: 163