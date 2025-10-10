Lưu Diệc Phi chia tay Song Seung Hun vì "ngán tận cổ"

Cho tới bây giờ, nam thần xứ kim chi Song Seung Hun vẫn là mối tình công khai duy nhất của Lưu Diệc Phi. Cặp đôi Hoa – Hàn này từng được công chúng "chèo thuyền" nhiệt tình, tiếc thay lại đổ vỡ chỉ sau 3 năm gắn bó khiến dân tình vô cùng tiếc nuối. Mới đây, trang QQ đã gây chú ý khi phân tích 3 nguyên nhân khiến "thần tiên tỷ tỷ" nói lời chia tay với bạn trai "vạn người mê" Hàn Quốc.

Chẳng quá lời khi nói Song Seung Hun là hình mẫu bạn trai lý tưởng, khiến hội chị em đua nhau "rụng trứng". Nam diễn viên từng gây bão trên toàn châu Á với siêu phẩm Trái Tim Mùa Thu và là cái tên tiêu biểu trong làn sóng Hallyu.

Không chỉ đẹp trai, diễn giỏi, Song Seung Hun còn xuất thân trong gia đình giàu có, bố mẹ là doanh nhân thành đạt, có công ty riêng tại Hàn Quốc. Bản thân anh cũng có con mắt đầu tư tinh đời, được coi là "trùm quản lý tài sản", "đại gia ngầm" của showbiz Hàn Quốc. Kể cả những người hâm mộ khó tính của Lưu Diệc Phi cũng phải thừa nhận rằng "anh rể" này vô cùng chất lượng, xứng đôi vừa lứa với "thần tiên tỷ tỷ".

Mối duyên phận của Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun bắt đầu từ khá sớm. Năm 2011, sau khi xem bộ phim Thiện Nữ U Hồn do Lưu Diệc Phi diễn chính, Song Seung Hun đã có ấn tượng tốt về đồng nghiệp xứ Trung.

Tiếp đó, khi tham gia một bữa tiệc tại Thượng Hải (Trung Quốc), nam thần xứ hàn có cơ hội gặp gỡ và còn chụp ảnh chung với Lưu Diệc Phi. Trang QQ cho rằng, Song Seung Hun đã yêu từ cái nhìn đầu tiên với người đẹp họ Lưu, bởi lẽ, sau đó, khi trả lời phỏng vấn, Song Seung Hun đều tuyên bố hình mẫu bạn diễn lý tưởng của anh chính là Lưu Diệc Phi.

Năm 2014, Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi có cơ hội gặp gỡ lần 2 tại Liên hoan phim Thượng Hải. Đây cũng là cơ hội để Song Seung Hun được hoàn thành tâm nguyện, hợp tác với "thần tiên tỷ tỷ" trên màn ảnh. Theo tiết lộ của ekip Tình Yêu Thứ Ba, ban đầu, đoàn phim chỉ chốt vai nam chính cho Song Seung Hun và chính tài tử này đã đề cử Lưu Diệc Phi cho vai nữ chính.

Với sự quan tâm chăm sóc, theo đuổi nhiệt tình, Song Seung Hun đã chiếm được trái tim người đẹp. sau khi bị giới truyền thông bắt gặp khoảnh khắc hẹn hò, cặp đôi công khai tình yêu và nhận được vô số lời chúc phúc từ khán giả.

Sau khi bên nhau, Song Seung Hun thường xuyên tuyên truyền giúp bạn gái trên các tài khoản mạng xã hội và chẳng ngại khoe hạnh phúc với công chúng. Anh từng thổ lộ bản thân rất nghiêm túc trong mối quan hệ này "hẹn hò với mục tiêu kết hôn", muốn tiến thêm bước nữa với Lưu Diệc Phi. Trong khi đó, người đẹp xứ Trung lại có cách xử lý hoàn toàn trái ngược. Ngoài việc tới Hàn Quốc để ở bên bạn trai nhân một dịp sinh nhật, Lưu Diệc Phi chưa bao giờ nhắc đến Song Seung Hun trước ống kính truyền thông.

Khi đang mặn nồng bên Lưu Diệc Phi, Song Seung Hun từng chia sẻ muốn được nhanh chóng kết hôn và lên chức bố.

Đến năm 2018, cặp đôi tuyên bố chia tay với lý do lịch trình bận rộn, ít thời gian bên nhau khiến tình cảm dần phai nhạt. Trong khi Song Seung Hun lộ rõ vẻ tiều tụy, buồn bã, thậm chí còn giảm bớt công việc để chữa vết thương lòng thì Lưu Diệc Phi lại có thái độ khá lạnh nhạt. Sau khi trở lại hội độc thân, cô lập tức tìm được hướng đi mới và tập trung 100% vào việc phát triển sự nghiệp.

Trang 163 cho rằng, nguyên nhân chủ chốt dẫn đến tình cảm của cặp đôi kim đồng ngọc nữ "toang đầy tiếc nuối" là việc họ không bình đẳng khi "đầu tư" vào tình yêu. Có thể thấy được, rõ ràng, Song Seung Hun là người yêu nhiều hơn, đồng thời cũng nhận nhiều tổn thương hơn trong cuộc tình này.

Bên cạnh đó, sự bất đồng ngôn ngữ, cũng như chênh lệch về tuổi tác cũng là yếu tố quan trọng khiến tình cảm rạn nứt. Song Seung Hun hơn Lưu Diệc Phi 11 tuổi và rất khao khát hôn nhân, muốn sớm được lên chức bố. Trong khi đó, "thần tiên tỷ tỷ" vẫn chuyên tâm vào sự nghiệp, chưa muốn làm vợ, làm mẹ. Đã yêu xa lại còn dính nhiều yếu tố ngăn cách đến vậy, bảo sao cặp đôi Hoa – Hàn chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng.

Lưu Diệc Phi không chìm sâu vào tình yêu như bạn trai xứ Hàn.

Nguồn: QQ