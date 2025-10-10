Toan tính của Victoria Beckham

Sau thành công toàn cầu của bộ phim tài liệu Beckham trên Netflix, gia đình Beckham củng cố vị thế biểu tượng văn hóa đại chúng Anh Quốc. Hai năm sau, bà Beck tiếp tục "hâm nóng" thương hiệu bằng cách ra mắt Victoria Beckham.

Thước phim về cuộc đời bà Beck không chỉ tiếp nối thương hiệu Beck-Vic, mà còn là chiến lược tận dụng sức hút cá nhân để kinh doanh, nỗ lực dập tắt bất hòa giữa Victoria Beckham và con trai cả Brooklyn.

Victoria Beckham không chịu thua chồng

Theo Daily Mail, Victoria Beckham sẽ vạch ra những thước phim về cuộc đời của nhà thiết kế, ca sĩ và vợ của cựu danh thủ lừng danh người Anh. Bộ phim phát hành ngày 9/10, hiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông.

Bước đầu, Victoria Beckham đã đúng khi không chịu thua chồng làm bộ phim tài liệu riêng. Thành công từ Beckham (2023) càng tiếp thêm động lực để nữ ca sĩ phát hành phim.

Theo The Sun, chỉ riêng trong năm 2023, David Beckham kiếm được hơn 92 triệu USD, trong đó có 25,4 triệu USD đến từ hợp đồng sản xuất phim tài liệu Beckham.

Bộ phim phá kỷ lục với 3,8 triệu lượt xem tại Anh trong tuần đầu, đồng thời nằm trong nhóm nội dung phi hư cấu được xem nhiều nhất toàn cầu trên Netflix. Thành công giúp Beckham “đút túi” hơn 20 triệu bảng Anh, theo nguồn tin của The Sun, tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên toàn bộ mạng xã hội.

Đến lượt Victoria kể góc khuất sau những tuyên bố chấn động của Beckham năm 2023.

Công ty DB Ventures - quản lý thương hiệu David Beckham, cùng Seven Global LLP (kinh doanh quần áo, nước hoa, phụ kiện) và Studio 99 (hãng sản xuất đứng sau bộ phim) - đều tăng trưởng doanh thu ấn tượng.

Hành trình kinh doanh của Beckham cũng ăn nên làm ra, sau cú hích bộ phim tài liệu củng cố vững chắc hình ảnh cựu danh thủ người Anh hoạt động bền bỉ, sau cùng chọn kinh doanh làm sự nghiệp chính khi giải nghệ.

Đầu năm 2025, The Sunday Times xếp vợ chồng Beckham trong danh sách 300 gia đình giàu nhất nước Anh, với tổng tài sản ước tính 500 triệu bảng Anh.

Không chỉ là câu chuyện kinh doanh, Beckham còn giúp nhà Beck củng cố thêm thương hiệu cặp vợ chồng quyền lực bậc nhất thế giới. Phim được đề cử 5 hạng mục Primetime Emmy 2024, bao gồm Phim tài liệu phi hư cấu xuất sắc, Đạo diễn, Quay phim, Biên tập và Âm nhạc.

The Guardian nhận xét rằng Beckham “vượt qua ranh giới của thể loại tài liệu thể thao để trở thành biểu tượng văn hóa đương đại, thứ mà ngay cả các phim đồ sộ như Harry & Meghan chưa đạt được”.

Chính từ thời điểm này, Victoria Beckham nhận ra tiềm năng để tạo cho mình bộ phim tài liệu riêng. Đó là hành trình của Victoria từ ngôi sao nhạc pop đến nhà thiết kế, điều hành doanh nghiệp thời trang và làm đẹp riêng của bản thân. Victoria muốn khẳng định tên tuổi, chưa bao giờ yên phận với cái danh "vợ của cầu thủ Beckham".

Chớp thời cơ vực dậy thương hiệu thời trang

Từ bỏ hình ảnh Posh Spice để chuyển hướng xây dựng thương hiệu thời trang riêng, không ít lần Victoria Beckham gặp lao đao. Suốt 17 năm, công ty của cô liên tục thua lỗ, với tổng lỗ lũy kế hơn 66 triệu bảng Anh (tương đương hơn 2.300 tỷ đồng), theo dữ liệu của Companies House UK.

Tình thế thay đổi vào năm 2022, khi doanh thu công ty tăng 44%, đạt 59 triệu bảng Anh. Đến năm 2023, thương hiệu tiếp tục tăng trưởng 52%, đạt 89 triệu bảng Anh, thu hẹp khoản lỗ sau thuế xuống chỉ 200.000 bảng. Mảng thời trang cốt lõi lần đầu tiên có lãi kể từ khi thành lập.

Trong cuộc phỏng vấn với Harper’s Bazaar UK , Victoria thừa nhận: “Công ty đã trải qua quá nhiều thăng trầm, tái cấu trúc, thử nghiệm, thay đổi nhân sự nhưng điều khiến tôi tự hào là cuối cùng, chúng tôi có thể nói mình đang sinh lời”.

Business of Fashion đánh giá bước ngoặt năm 2023 đến từ việc Victoria Beckham ra mắt dòng váy midi xẻ tà trở thành sản phẩm biểu tượng, được các ngôi sao như Kendall Jenner, Gigi Hadid và Nữ hoàng Letizia của Tây Ban Nha ưa chuộng. Dòng đồ da, đặc biệt là thắt lưng, ghi nhận mức tăng trưởng doanh số gấp 13 lần so với năm 2022.

Phim tài liệu tái hiện cuộc đời của Victoria Beckham từ lúc còn là ca sĩ, về làm vợ danh thủ nổi tiếng nhất nước Anh và hiện tại là nhà thiết kế thành công.

Điểm trùng hợp, Victoria Beckham chơi tất tay, thay đổi toàn bộ khâu vận hành, chiến lược kinh doanh lúc Beckham cho ra mắt phim tài liệu. Vì vậy, truyền thông quốc tế đặt vấn đề Victoria giỏi nắm bắt, tận dụng hiệu ứng của Beckham để làm mới sức hút cá nhân, xuất hiện nhiều hơn trong các sự kiện thời trang lớn tại Paris, London và Milan, sau cùng chỉ để cứu lấy công ty thời trang gánh lỗ nhiều năm trời.

Brand Finance dự báo thương hiệu Victoria Beckham có thể tăng giá trị định danh thêm 30% trong nửa đầu năm 2026 nếu truyền thông cứ thuộc về nhà Beck.

Ngoài ra, phim tài liệu về bà Beck còn là công cụ chiến lược PR hiệu quả. Trong ngành thời trang, câu chuyện cá nhân dễ chuyển hóa trực tiếp thành giá trị thương hiệu, Victoria Beckham hiểu rõ rằng kể chuyện đúng cách có thể vực dậy sức sống doanh nghiệp.

Chuyên gia thời trang Imogen Edwards-Jones nhận định nếu Beckham giúp khán giả yêu lại David, thì Victoria Beckham là nỗ lực giúp công chúng hiểu sâu về Victoria, người phụ nữ đã biến phong cách thành ngôn ngữ sống.

Làm lu mờ chuyện gia đình bất hòa

Tuy thành công trong kinh doanh, được truyền thông nhớ tới là gia đình quyền lực của giới giải trí toàn cầu, nỗi khổ lớn nhất của nhà Beck là bất hòa giữa các thành viên. Từ khi con trai lớn Brooklyn Beckham cưới vợ năm 2020, bà Beck vướng tin "bằng mặt không bằng lòng" với con dâu Nicola Peltz.



Đỉnh điểm trong năm nay, Brooklyn Beckham có động thái dứt tình với gia đình, hoàn toàn đứng về phía nhà vợ.

Suốt 5 tháng qua, Victoria Beckham luôn im lặng. Từ năm 2024, cô gần như không lên tiếng về gia đình trên mạng xã hội, chỉ xuất hiện trong các nội dung liên quan đến thời trang và công việc.

Brooklyn Beckham không đến chúc mừng mẹ ra mắt phim tài liệu tối 8/10 giữa tin đồn bất hòa.

Trong phim Victoria Beckham sắp ra mắt, nhà thiết kế người Anh lần đầu đề cập đến con trai bằng giọng nhẹ nhàng: “Con tôi đang sống cuộc đời riêng và đó là điều khiến tôi hạnh phúc”.

The Guardian, cho rằng cách thờ ơ với tin đồn tạo nên thương hiệu đặc trưng của Victoria Beckham. Cơn sốt phim tài liệu tái hiện cuộc đời huy hoàng của cựu thành viên Spice Girls cho đến người đàn bà quyền lực, "có tất cả" như hiện tại đủ sức làm lu mờ bất kỳ ồn ào nào trong gia đình.

“Khi còn là Posh Spice, tôi sống bằng ánh đèn sân khấu. Giờ tôi hiểu rằng sức mạnh thật sự nằm ở việc biết khi nào nên bước ra ánh sáng và khi nào nên lùi lại”, Victoria Beckham trả lời Vogue , sau khi quyết định cho ra mắt phim tài liệu tái hiện 50 năm cuộc đời.