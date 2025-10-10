Taylor Swift phủ nhận bài hát “Actually Romantic” là nhắm vào Charli XCX

Charli XCX và Taylor Swift tại iHeartRadio Jingle Ball 2014. (Ảnh: Getty Images)

The Life of a Showgirl là album phòng thu thứ 12 của Taylor Swift, là album đầu tiên cô thực hiện kể từ khi đính hôn với Travis Kelce và cũng là album đầu tiên của Taylor kể từ khi cô giành lại bản quyền âm nhạc của mình vào cuối tháng 5.

Trong album, ca khúc “Actually Romantic” gây nhiều chú ý và bàn luận khi mở đầu bằng lời bài hát: “Nghe nói cưng gọi chị là cô ‘Barbie nhàm chán’ khi chất kích thích khiến cưng trở nên gan dạ. Cưng high-fived với người yêu cũ chị rồi nói mừng vì anh ấy đã bỏ chị". Mặc dù không nhắc đến tên nhưng người hâm mộ tin rằng đây là lời phản bác của Taylor đối với bài hát "Sympathy is a Knife" của Charli XCX trong album Brat.

Tuy nhiên, trong bảng phân tích âm thanh bài hát gửi cho Amazon Music, Taylor khẳng định ca khúc này nói về một "mối quan hệ đối đầu một chiều". Cô miêu tả "Actually Romantic" là một bài hát về việc “nhận ra người khác muốn đối đầu bạn mà bạn không hề hay biết. Và đột nhiên họ bắt đầu làm quá lên và cho bạn biết rằng thực ra, bạn đã sống trong tâm trí họ lâu nay”.

Theo BBC, khi nói về bài hát "Actually Romantic", Taylor đã nói về ca khúc này như sau: "Khi tôi lớn lên, tôi bắt đầu nghĩ: "Ồ, họ thật tốt bụng khi nghĩ đến mình nhiều như vậy, cho dù là tiêu cực". Trong ngành của tôi, sự chú ý chính là tình cảm, và họ đã dành cho tôi rất nhiều tình cảm".

Mối bất hòa giữa Taylor và Charli nổ ra vào năm 2024 sau khi ca sĩ người Anh phát hành album Brat, fan hâm mộ cho rằng ca khúc "Sympathy is a Knife" của Charli đang “đá xéo” Taylor. Lời bài hát của ca khúc này được cho là ám chỉ đến mối quan hệ chóng vánh của Taylor và trưởng nhóm The 1975 Matty Healy. Trước đó, vào năm 2019, Charli đã từng vấp phải sự chỉ trích từ cộng đồng Swifties khi bình luận về độ tuổi của khán giả đến xem buổi hòa nhạc của Taylor.

Đáp lại nghi vấn của giới truyền thông, Charli bác bỏ tin đồn "Sympathy is a Knife" nhắm đến Swift: "Mọi người sẽ nghĩ những gì họ muốn nghĩ, bài hát đó nói về tôi, về cảm xúc, về nỗi lo lắng, về cách bộ não tôi tạo ra những câu chuyện và những dòng suy nghĩ trong đầu khi tôi cảm thấy bất an, và về việc tôi không muốn rơi vào những tình huống đó khi tôi cảm thấy tự ti".

Cho đến nay, chưa có bằng chứng hay thông tin chính thức nào về mối quan hệ hiềm khích giữa Taylor và Charli, nhưng cả hai đều đã từng dành cho nhau những lời khen có cánh.

Vào tháng 6 năm 2024, Charli đã đáp trả người hâm mộ ở Brazil khi họ hô vang "Taylor Swift đã chết" trong một buổi hòa nhạc. Đối mặt trước hành vi của người hâm mộ, Charli đã chia sẻ một bài viết trên mạng xã hội, kèm theo ảnh chụp màn hình video để cảnh báo về lời nói phản cảm này. Cô viết: "Những người làm điều này làm ơn dừng lại đi. Tôi sẽ không dung thứ cho điều đó."

Trong khi đó, vào tháng 8 năm 2024, Taylor Swift đã dành nhiều lời khen ngợi cho Charli trong một cuộc phỏng vấn với Vulture: "Tôi đã bị chinh phục bởi của Charli ngay từ lần đầu nghe 'Stay Away' vào năm 2011. Ca từ của cô ấy luôn siêu thực và sáng tạo".