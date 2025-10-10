5 nữ diễn viên Việt bị mắng chửi đến khốn khổ vì nhầm là "tiểu tam" thật

Trong làng giải trí Việt, không ít nữ diễn viên từng phải đối diện với áp lực nặng nề từ dư luận chỉ vì… diễn quá đạt. Dù tất cả chỉ là vai diễn, nhưng chính sự nhập tâm và biểu cảm chân thực đã khiến khán giả quên mất ranh giới giữa màn ảnh và đời thực. Không ít sao Việt bị ghim mặt, nhận về vô số lời chỉ trích, hiểu lầm, thậm chí là tấn công gay gắt trên mạng xã hội.

Mặc dù phải chịu tổn thương vì bị hiểu lầm, song chính sự dũng cảm và chuyên nghiệp của những nữ diễn viên như Quỳnh Nga, Thúy Ngân, Lương Thanh, Lan Phương, Thanh Hương đã góp phần tạo nên những thước phim sống động, đầy cảm xúc.

Quỳnh Nga

Sau vai “cá sấu chúa” ở Lập trình cho trái tim, Quỳnh Nga gây bão khi trở lại màn ảnh nhỏ trong bộ phim Về nhà đi con với vai Nhã. Trong bộ phim, Quỳnh Nga đảm nhận vai là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của Thư và Vũ. Nhờ khả năng nhập vai xuất sắc tốt, ánh mắt sắc lạnh và biểu cảm kiêu ngạo, Quỳnh Nga được đông đảo khán giả ghi nhận.

Thế nhưng, cũng chính vì diễn xuất nhập tâm, cô trở thành nạn nhân của làn sóng chỉ trích dữ dội. Trên mạng xã hội, nhiều người để lại bình luận tiêu cực, thậm chí tấn công nhân vật Nhã như thể đó là Quỳnh Nga ngoài đời.

Quỳnh Nga từng bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân: "Mọi người chửi Nhã là đúng vì nhân vật này sinh ra theo kịch bản của biên kịch. Các bạn có thể chửi Nhã, chửi mình nhưng đừng lôi cả gia đình mình vào để chửi, để châm chọc. Làm ơn tỉnh táo đừng chửi bố mẹ, ông bà và họ hàng nhà mình. Thử đặt trường hợp là bản thân ngày ngày nhận được tin nhắn những lời như vậy đến gia đình mình, các bạn sẽ như nào?".

Khi vào vai diễn tiểu tam, Quỳnh Nga nhận nhiều chỉ trích từ phía cộng đồng mạng

Thúy Ngân

Nhắc đến nhân vật phản diện đáng ghét nhưng khó quên, không thể bỏ qua vai diễn Hân của Thúy Ngân trong Gạo nếp gạo tẻ. Trong phim, cô đảm nhận vai con dâu ngỗ ngược và cũng là nhân vật bị ghét nhất. Với cách diễn tự nhiên, Thúy Ngân khiến người xem nhiều lần nổi giận.

Vai diễn giúp cô vụt sáng về tên tuổi, nhưng cũng khiến Thúy Ngân hứng chịu vô số bình luận công kích. Thời điểm phim phát sóng, nữ diễn viên tiết lộ cô nhận không ít tin nhắn mắng chửi, thậm chí bị mỉa mai khi xuất hiện tại sự kiện.

Thúy Ngân từng kể rằng kể từ khi bộ phim lên sóng, mỗi lần cô ra ngoài ăn uống hay mua sắm đều bị nhiều người nhận ra rồi bàn tán, soi mói. Có không ít khán giả thậm chí chỉ thẳng mặt cô mà mắng nhiếc, buông những lời nhận xét khó nghe.

Vai Hân hoa hậu trong tác phẩm truyền hình này được xem như một "bệ phóng" giúp Thúy Ngân vụt sáng và trở thành một cái tên được nhiều người chú ý

Lương Thanh

Với gương mặt trong sáng, hiền lành, Lương Thanh khiến nhiều người bất ngờ khi hóa thân thành Trà - cô gái trẻ mưu mô, cặp với sếp lớn trong bộ phim Hoa hồng trên ngực trái. Nhân vật của cô đúng chuẩn “bé ba chính hiệu” với ngoại hình xinh đẹp, khéo léo, biết cách quyến rũ để đạt mục đích.

Việc diễn xuất quá đạt cũng khiến cô rơi vào tình huống dở khóc dở cười, bị khán giả ném đá dữ dội. Nữ diễn viên từng lên tiếng về vấn đề này: "Mọi người luôn khuyên tôi đừng bận tâm và đừng đọc comment trên mạng làm gì, người ta càng ghét mình thì có nghĩa vai diễn của mình càng thành công nên không việc gì phải buồn. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để nhận gạch đá rồi đây".

Để có thể vào vai Trà, Lương Thanh đã đọc kịch bản rất kỹ, học hỏi anh chị đi trước

Lan Phương

Lan Phương là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình Việt bởi khả năng hóa thân đa dạng qua hàng loạt vai diễn khác nhau. Vai Diệu trong Cả một đời ân oán là một trong những vai diễn ấn tượng của Lan Phương trên màn ảnh nhỏ. Trong phim, cô khiến khán giả ghét cay ghét đắng khi vào vai người có nhiều toan tính, tham lam tài sản.

Lan Phương từng cho rằng: "Tất cả những ý kiến trái chiều đều cho thấy khán giả rất quan tâm tới bộ phim. Là thành viên trong ê-kíp tôi rất vui khi phim được đón nhận nồng nhiệt như vậy bởi chúng tôi đã lăn lộn biết bao thời gian để có sản phẩm ra mắt khán giả".

Vào vai Diệu trong bộ phim Cả một đời ân oán, Lan Phương đã thể hiện thành công hình ảnh một cô nàng cá tính, ích kỷ, thực dụng và mưu mô

Thanh Hương

Sau khi tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Thanh Hương công tác tại Đoàn kịch 2 thuộc Nhà hát kịch Hà Nội. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim như: Thương nhớ ở ai, Cuồng phong, Đường lên Điện Biên...

Trong Người phán xử, Thanh Hương vào vai Phan Hương - con gái ông trùm Phan Quân. Đây được xem là một trong số các nhân vật ấn tượng nhất của bộ phim đình đám này. Phan Hương là một cô gái chủ động chinh phục người trong mộng, thậm chí còn dọa giết anh ta nếu không chịu cưới. Chính vì sự nhập vai xuất sắc, nhiều người xem đã quên mất rằng đó chỉ là diễn xuất.

"Bản thân tôi không lựa chọn vai tốt hay vai xấu, vai được yêu hay bị ghét mà tôi xác định khi đã nhận vai sẽ đi đến cùng với vai diễn, cho dù đó là vai như thế nào đi nữa. Khi mình đóng vai phản diện, vai có tính cách khó chịu mà bị khán giả ghét, chửi bới, thì đó là tôi đang làm đúng mà", cô cho hay.

Thanh Hương đảm nhận vai chị đại Phan Hương trong Người phán xử

Trong phim, cô là thiên kim tiểu thư có máu giang hồ với những cá tính rất đặc biệt

Thanh Hương được khán giả biết tới thông qua nhiều bộ phim: Người phán xử, Thương nhớ ở ai, Quỳnh búp bê, Nàng dâu order, Mùa hoa tìm lại, Anh có phải đàn ông không, Cuộc đời vẫn đẹp sao...



