Taylor Swift tuyệt đối không dám làm 1 chuyện ở đám cưới Selena Gomez!

Taylor Swift là vị khách mời nhận được nhiều sự chú ý nhất trong "đám cưới thế kỷ" của Selena Gomez và Benny Blanco. Không chỉ vì Taylor Swift là ca sĩ quyền lực hàng đầu thế giới hiện nay, mà còn vì cô là bạn thân thiết gần 2 thập kỷ của cô dâu.

Sau quãng thời gian giấu kín, đến nay Taylor Swift đã cùng lúc công bố hình ảnh và những điều cô làm trong đám cưới Selena Gomez. Trên chương trình trò chuyện với Jimmy Fallon, giọng ca The Life of a Showgirl tiết lộ cô rất mừng cho Selena Gomez, đồng thời rất chú trọng để không khoe khoang chuyện mình cũng sắp kết hôn trong bài phát biểu. Để không cướp spotlight của bạn thân, Taylor Swift đã nhắc về tình bạn của họ từ năm 2008, xu hướng thời trang của thời đó. Hành động của nữ ca sĩ sinh năm 1989 được đánh giá là xứng đáng "điểm 10", tinh tế và không chiếm spotlight của cô dâu trong ngày trọng đại.

Taylor Swift hào hứng kể về lần tham dự đám cưới Selena Gomez. Cô cố gắng không đề cập đến chuyện mình cũng sắp cưới nhằm tránh lấn át bạn thân

Đồng thời trên trang cá nhân, Selena Gomez cũng hé lộ những khung hình hiếm của Taylor Swift tại đám cưới

Cựu công chúa Disney viết: "Thật may mắn khi có cậu bên cạnh gần 20 năm! Mình yêu cậu @taylorswift mãi mãi và luôn luôn

Trong thế giới phù phiếm và đầy biến động của Hollywood, nơi các mối quan hệ thường đến rồi đi chóng vánh, tình bạn giữa Taylor Swift và Selena Gomez nổi lên như một câu chuyện cổ tích hiện đại, một minh chứng hiếm hoi về sự gắn bó bền chặt kéo dài hơn một thập kỷ. Họ không chỉ là những ngôi sao lớn của ngành giải trí mà còn là tri kỷ, luôn ở bên nhau qua mọi thăng trầm của cuộc đời.

Mối duyên của Taylor Swift và Selena Gomez bắt đầu từ năm 2008, khi cả hai đều đang hẹn hò với hai anh em nhà Jonas: Taylor hẹn hò với Joe Jonas, còn Selena hẹn hò với Nick Jonas. Dù những mối tình này không kéo dài, nhưng lại là chất xúc tác để hai cô gái trẻ tìm thấy nhau. Selena từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 2017 rằng: "Chúng tôi thực sự đã hẹn hò với anh em nhà Jonas cùng lúc! Thật hài hước. Chúng tôi đã hợp nhau ngay lập tức và đó là người bạn của tôi".

Từ đó, một tình bạn keo sơn đã được hình thành, vượt qua tuổi tác (Taylor hơn Selena 3 tuổi) và những cạnh tranh trong ngành. Hơn 16 năm qua, Taylor và Selena đã cùng nhau trải qua vô số cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Họ cùng xuất hiện trên thảm đỏ, hỗ trợ sự nghiệp của nhau, dành thời gian chơi đùa với nhau.

Điều khiến tình bạn của họ trở nên đặc biệt là sự hiện diện của nhau trong những giai đoạn khó khăn nhất. Taylor luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của Selena trong cuộc chiến với bệnh lupus, những vấn đề sức khỏe tâm thần và cả những sóng gió tình cảm (đặc biệt là với Justin Bieber). Ngược lại, Selena cũng luôn ở bên cạnh Taylor trong những vụ lùm xùm công khai, những tổn thương trong tình yêu và sự nghiệp.

Trong nhiều năm, tình bạn của Taylor và Selena đã phải đối mặt với không ít tin đồn rạn nứt, đặc biệt là khi cả hai đều trở nên kín tiếng hơn về mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, mỗi lần tin đồn xuất hiện, họ lại nhanh chóng dập tắt bằng những hình ảnh, thông điệp thể hiện sự gắn bó không đổi.

Selena Gomez và Taylor Swift đã bên nhau gần 2 thập kỷ

Sau bao ngày trông đợi, cuối cùng Selena Gomez và Benny Blanco đã nói lời thề nguyện ở vườn ươm Sea Crest - 1 điền trang tư nhân rộng 70 mẫu Anh (hơn 28 hecta), trồng nhiều cây cối xanh tươi, nằm trên vách đá có tầm nhìn ra Thái Bình Dương thuộc thành phố Santa Barbara. Cặp đôi đã trao lời thề nguyện dưới sự chứng kiến của 170 người, bao gồm gia đình thân và bạn bè, dàn sao hạng A như Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton, Camila Cabello... Lễ đường được trang trí tối giản, gồm các chữ lồng “S” - “B” và hoa khô - tượng trưng cho tình yêu gắn bó, sự trong sáng và cam kết của Selena Gomez - Benny Blanco.

Theo Page Six, lễ cưới của Selena Gomez bắt đầu vào 3h chiều 27/9 (giờ Mỹ), phải đến phút cuối các khác mời mới biết về địa điểm tổ chức ngày trọng đại và được ekip Selena đưa đến đây. Lực lượng an ninh được huy động tuyệt đối, các khách mời bị cấm rò rỉ ảnh ra ngoài. Được biết, ặp đôi phải chi tới 300.000 USD (7,9 tỷ đồng) để đảm bảo an toàn và sự riêng tư cho khách mời. Các khách mời sẽ được bố trí nghỉ tại khách sạn El Encanto trong suốt thời gian diễn ra đám cưới. Giá phòng cao cấp lên đến 3.500 USD (92 triệu đồng)/đêm.

Sau đó, đích thân cô dâu Selena Gomez cũng đã chia sẻ loạt ảnh, video tình cảm bên chú rể của mình trong ngày trọng đại lên Instagram để người hâm mộ toàn cầu cùng chung vui. Trong khoảnh khắc được Selena đăng tải, cô hạnh phúc ôm, nắm tay, khóa môi Benny đầy tình cảm. Trong 1 vài bức ảnh cận, visual của cô dâu Selena vô cùng xinh đẹp, diện mạo thanh lịch, dịu dàng cuốn hút trong chiếc váy cưới kiểu yếm hở lưng, hoa tiết hoa. Còn chú rể Benny Blanco lại diện suit đen bảnh bao và đầy lịch lãm.

Tuy nhiên, đám cưới thế kỷ này cũng xuất hiện nhiều drama bên lề, gây ầm ĩ khắp các trang mạng xã hội. Đầu tiên, mẹ Selena Gomez được cho là rất thất vọng vì bị con gái hắt hủi, chọn ông ngoại là người dẫn vào lễ đường. Sau đó, bà Mandy Teefey đã phải lên tiếng giải thích về vấn đề này. Tiếp theo, Selena Gomez bị chỉ trích "vô ơn" khi bị nghi không mời cô bạn thân hiến thận Francia Raisa đến dự hôn lễ.