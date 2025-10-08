Truyền thông nhật bản đưa tin nam ca sĩ Richard (29 tuổi, tên thật là Kusama Richard Keita) đã bị Cảnh sát Thủ đô Tokyo bắt giữ và buộc tội vì hành vi khiếm nhã nơi công cộng. Vụ việc xảy ra vào 5h30 sáng ngày 4/10 tại khu Shinjuku sầm uất. Được biết, thành viên nhóm nhạc thần tượng Aぇ! group bị phát hiện ở gần lối vào 1 tòa nhà, trong tình trạng khỏa thân từ eo trở xuống.

Nam ca sĩ 29 tuổi được cho là đang say rượu vào thời điểm đó. Một nhân chứng khoảng 30 tuổi đã liên hệ với chính quyền sau khi chứng kiến hành vi không đúng mực của Richard. Nam ca sĩ này bị đưa đến đồn cảnh sát Mita. Đến này 6/10, anh được thả tự do, đứng trước đồn cảnh sát cúi đầu xin lỗi công chúng, mếu máo như sắp khóc. Cảnh sát vẫn chưa xác nhận liệu Richard có thừa nhận cáo buộc hay không.

Richard bị bắt vì khỏa thân nơi công cộng

Anh cúi đầu xin lỗi công chúng...

... với vẻ mặt mếu máo như sắp khóc

Khi scandal nổ ra, công ty quản lý Starto Entertainment thông báo Richard sẽ tạm dừng hoạt động vô thời hạn. Công ty chưa công bố thêm biện pháp kỷ luật nào khác. Richard và nhóm nhạc lập tức lãnh chịu hậu quả. 5 chương trình trên TVer, 4 chương trình trên Fuji TV có sự góp mặt của Richard đã bị hủy phát sóng. Trong số các chương trình này có show tạp kỹ quốc gia đầu tiên của của Aぇ! group, một dự án mang tính bước ngoặt của nhóm.

1 nguồn tin giấu tên trong ngành giải trí đã than thở với truyền thông: "Aぇ! group vừa mới bắt đầu xây dựng sự nhận diện quốc gia thông qua dự án truyền hình lớn. Vụ bê bối này là 1 đòn giáng mạnh - không chỉ đối với Richard mà còn đối với hình ảnh của toàn bộ nhóm. Mặc dù đây là vấn đề cá nhân, nhưng thiệt hại này ảnh hưởng đến tất cả các thành viên".

Hàng loạt chương trình của Richard...

... và nhóm nhạc của anh đều bị hủy phát sóng

Trên mạng xã hội, phản ứng của fan vô cùng hỗn loạn. Nhiều người nghi ngờ Richard đã bị người quen hãm hại, gài bẫy để tạo ra scandal. Họ cho rằng anh bị đánh cắp quần áo, còn góc chụp tấm ảnh tai tiếng giống như do người thân quen chờ sẵn để chụp. Hình ảnh nam ca sĩ mếu máo sắp khóc vì nguy cơ mất sự nghiệp cũng khiến fan vô cùng đau lòng.

Kusama Richard Keita sinh năm 1996, mang dòng máu Nhật Bản và người Mỹ gốc Phi. Anh không chỉ nổi tiếng với vai trò ca sĩ mà còn là gương mặt quen thuộc trên nhiều chương trình giải trí Nhật Bản. Nhóm nhạc Aぇ! group của anh nổi tiếng với sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và nét duyên dáng, là một trong những nghệ sĩ triển vọng của Starto Entertainment. Tuy nhiên với scandal này, tương lại của Richard và cả nhóm đang bị lung lay dữ dội.