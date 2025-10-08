Jun Phạm say xỉn gây tranh cãi

Nhân dịp Trung thu, dàn cast Gia đình Haha gồm Jun Phạm, Ngọc Thanh Tâm, Duy Khánh, Rhymastic , cùng hai khách mời từng tham gia chặng Bến Tre là Ái Phương và Thanh Duy đã về Bến Tre để thăm lại chủ nhà nơi nhóm từng sinh hoạt trong chương trình. Mọi hoạt động trong chuyến đi đặc biệt của dàn sao khiến khán giả "chấm hóng" liên tục. Bởi lẽ, nhiều người rất thích thú với những hình ảnh chân thành, đáng yêu và những tương tác thân thiết giữa chủ nhà và dàn nghệ sĩ khi chương trình lên sóng.

Qua những khoảnh khắc và nghệ sĩ tự đăng và hàng xóm chia sẻ lại, có thể thấy Gia đình Haha đã có tiệc ăn uống ấm cúng, trò chuyện thân thiết và hát ca nhảy múa "um sùm" đúng với tinh thần cả nhóm. Tuy nhiên, song song với những ý kiến thích thú thì xuất hiện loạt bàn luận trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng việc nghệ sĩ lộ chuyện say xỉn là chưa phù hợp, khi không kiểm soát được hành vi và lời nói thì dễ làm mất hình tượng.

Jun Phạm và dàn sao Gia đình Haha đã trở lại Bến Tre để đón Trung thu cùng gia đình mà chương trình từng ghi hình

Trong lúc quá chén, Jun Phạm và Thanh Duy còn quỳ gối trên sàn để hát hò, nhảy múa tưng bừng

Giữa lúc dư luận bàn tán, Jun Phạm đã lên tiếng giải thích rõ ràng trên trang cá nhân. Nam ca sĩ cho biết lý do hơi "quá chén" là vì không muốn thất lễ với người lớn tại địa phương. Anh khẳng định không cổ suý cho việc uống quá đà. Tuy nhiên, đây chỉ là chuyến thăm nhà chứ không phải ghi hình chương trình lên sóng nên hầu hết các nghệ sĩ đều muốn tạo cảm giác gần gũi, thân thiện, sẵn sàng "bung xoã" hết mình.

Cụ thể, Jun Phạm cho hay: "Hôm qua Jun hơi say vì uống thay các anh em. Uống nhiều không tốt nhưng mà lâu lâu các cô chú vui nên mình cũng không dám thất lễ chứ Jun cũng không phải ham uống gì. Thời gian không nhiều nên vui được thì vui hết mình. Mấy cái hình ảnh quậy quọ thật ra các anh em cũng hết mình để cô chú và xóm giềng thấy tụi mình cũng rất đời thường và vui vẻ chứ cũng không cổ suý cho việc quá là bí tỉ. Cả nhà hiểu thể để hình ảnh các anh em vừa thoải mái mà cũng vừa tình cảm nha. Nó đẹp và dễ thương trong mắt người thương hiểu mình chứ nó cũng chẳng đẹp gì trong mắt những người không hiểu hoàn cảnh diễn ra!".

Jun Phạm cho biết anh chỉ muốn thể hiện hình ảnh nghệ sĩ gần gũi, thân thiết và không cổ suý cho việc ăn nhậu

Jun Phạm bật khóc khi nói lời chia tay với chú thím Chín Cường

Thực tế, những hình ảnh lan truyền từ buổi tụ họp ở Bến Tre của dàn cast Gia đình Haha đều diễn ra trong không khí thân tình, có chừng mực và kiểm soát. Dù có men rượu, nhưng ai nấy vẫn giữ được thái độ vui vẻ, lịch sự và tôn trọng người dân địa phương, hoàn toàn không xuất hiện cảnh quá đà hay phản cảm. Nhiều khán giả cho rằng những khoảnh khắc này nên được nhìn nhận với tâm thế thoải mái hơn. Nói cách khác, việc dàn cast vui chơi hết mình không "mất điểm" mà còn giúp khán giả thấy rõ sự chân thành, bình dị và tình cảm gắn bó thật sự giữa các thành viên của Gia đình Haha - điều mà chương trình luôn hướng đến từ ngày đầu phát sóng.

Nhiều khán giả bênh vực cho rằng dàn cast chỉ thể hiện sự gần gũi, thân thiết trong chuyến đi chứ không có hành vi gây phản cảm

Trong Gia đình Haha , Jun Phạm là "anh cả" trầm tính nhưng ấm áp , luôn dung hòa các thành viên và truyền năng lượng tích cực cho cả nhóm. Anh chăm chỉ, tinh tế từ việc nấu ăn, chăm sóc vật nuôi đến giúp đỡ người dân địa phương. Hình ảnh Jun Phạm trong show là biểu tượng cho sự điềm đạm, chân thành và trách nhiệm , đúng tinh thần của chương trình mang thông điệp chữa lành.

Dù chương trình đã kết thúc, Gia đình Haha vẫn để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Các thành viên thường xuyên tương tác, gặp gỡ và giữ liên lạc ngoài đời. Gia đình Haha không chỉ là một gameshow, mà còn là nơi những nghệ sĩ trẻ tìm lại sự cân bằng và truyền đi thông điệp giản dị, đôi khi, hạnh phúc đến từ những điều rất đời thường.