3 mỹ nhân Việt lên đời hậu "thu nhỏ vòng 1"

Trong showbiz Việt, chuyện nghệ sĩ "dao kéo" không còn xa lạ, nhưng công khai thừa nhận lại là điều hiếm thấy. Không chọn cách phủ nhận hay lảng tránh, Kaity Nguyễn, Hoa hậu Kỳ Duyên và Võ Hoàng Yến đều thẳng thắn nói về việc thu nhỏ vòng 1 như một hành trình làm đẹp lấy thêm sự tự tin. Cả ba hiện đều sở hữu nhan sắc gợi cảm và được khán giả đánh giá ngày càng thăng hạng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Kaity Nguyễn

Kaity Nguyễn sinh năm 1999, nổi lên nhờ vai Linh Đan trong phim Em chưa 18, trở thành gương mặt trẻ gây chú ý với nhan sắc lai Tây, biểu cảm cuốn hút và lối diễn xuất tự nhiên. Thời điểm mới nổi với Em chưa 18, Kaity gây chú ý nhờ gương mặt lai Tây, đôi mắt to và thân hình gợi cảm vượt tuổi. Tuy nhiên, chính vòng 1 nảy nở quá mức từng khiến cô nhiều lần bị gán mác "gợi cảm quá đà", thậm chí liên tục bị miệt thị ngoại hình vì body quá cỡ.

Bẵng đi một thời gian, Kaity Nguyễn xuất hiện với hình ảnh mới. Theo đó, cô giảm 9 kg và quyết định thực hiện phẫu thuật thu nhỏ vòng 1 để cảm thấy nhẹ nhàng và tự tin hơn trong công việc, cũng như thoải mái thể hiện mình trên màn ảnh.

Sau khi "tút tát", Kaity Nguyễn tái xuất với diện mạo khác hẳn - vẫn xinh đẹp nhưng mang vẻ hiện đại, trẻ trung và thanh thoát hơn. Vòng 1 vừa vặn giúp cô dễ lựa chọn trang phục, định hình phong cách thời trang tối giản và sang hơn.

Kaity Nguyễn nổi tiếng sau vai diễn trong Em Chưa 18, gây ấn tượng bởi nhan sắc gợi cảm

Sau khi thu nhỏ vòng 1, Kaity Nguyễn sở hữu vóc dáng thon thả, ngày càng tự tin diện đồ hở

Giảm tới gần 10 kg và can thiệp giảm size vòng 1 giúp nhan sắc nữ diễn viên ngày càng thăng hạng

Không chỉ visual mà sự nghiệp của Kaity Nguyễn cũng lên hương nhanh chóng

Kỳ Duyên

Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi. Thời điểm đó, cô được nhận xét chưa thật sự sắc sảo. Thay vào đó, cô ghi điểm với sự tự tin, ham học hỏi, luôn có bản lĩnh khi giao tiếp, ứng xử. Sau 4 năm đăng quang, Kỳ Duyên từng công khai nâng cấp vòng 1, theo đuổi phong cách nữ nhân gợi cảm. Suốt một khoảng thời gian, những bức ảnh hở bạo với "đồi núi chập chùng" của cô nàng xuất hiện như cơm bữa.

Sau khi rút túi ngực, hạ size vòng 1, Kỳ Duyên ở thời điểm hiện tại theo đuổi lối sống khỏe mạnh với chế độ thể dục thể thao cực kỳ nghiêm túc, người đẹp còn mở kênh YouTube hướng dẫn tập luyện.

Từ khi vòng 1 nhỏ hơn, vừa vặn hơn, Kỳ Duyên cũng có 1 bước chuyển rõ rệt trong phong cách thường ngày hay đi sự kiện, khiến các fan mê đắm. Giờ cô đã sang hình tượng phụ nữ trưởng thành, tinh tế với những trang phục đơn giản, gam màu nhã nhặn. Ngoài việc giúp nâng cấp phong cách, việc hạ size vòng 1 dường như cũng giúp Kỳ Duyên ghi điểm hơn từ catwalk đến hình ảnh cá nhân.

Kỳ Duyên là nàng hậu hiếm hoi thoải mái công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ

Tuy nhiên sau khi nâng cấp vòng 1 không lâu, nàng hậu quyết định hạ size khi rút túi ngực

Thời gian qua, Kỳ Duyên ghi điểm với visual lên đời, từ vóc dáng đến gu thời trang thăng hạng rõ

Nhìn loạt ảnh "chanh sả" và xịn xò gần đây, netizen cho rằng quyết định hạ size vòng 1 là quá đúng đắn

Võ Hoàng Yến

Với vóc dáng chuẩn siêu mẫu và gương mặt sắc lạnh, Võ Hoàng Yến là cái tên không thể thiếu khi nhắc đến thế hệ vàng của làng mẫu Việt. Cô từng là "nàng thơ" được săn đón nhất thập niên 2000, giữ vị trí vedette trong hàng loạt show diễn lớn và liên tục đảm nhận vai trò giám khảo tại các chương trình người mẫu. Tuy nhiên, ít ai biết rằng để có được vẻ ngoài chỉn chu, thời thượng như hiện tại, Võ Hoàng Yến từng 3 lần phẫu thuật... thu nhỏ vòng 1.

Võ Hoàng Yến từng trải qua 3 lần phẫu thuật thu nhỏ vòng 1 ở Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc để có được vóc dáng hài hòa hơn. Bên cạnh việc thu nhỏ kích cỡ, Võ Hoàng Yến cũng tích cực kết hợp tập luyện thể dục đều đặn và cân bằng chế độ ăn uống một cách khoa học. Nhờ đó mà không chỉ riêng vóc dáng, nhan sắc của người đẹp cũng ngày càng thăng hạng, việc lựa chọn trang phục cũng trở nên dễ dàng đối với cô.

Võ Hoàng Yến từng sở hữu body "nghẹt thở"