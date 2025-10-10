Trong làng điện ảnh Việt, nếu nói đến những nữ diễn viên dám dấn thân, hết mình vì nghệ thuật, cái tên Đinh Y Nhung chắc chắn là một trong những gương mặt nổi bật. Ở tuổi 45, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà, phong thái tự tin cùng tinh thần làm nghề nghiêm túc, chuyên nghiệp khiến nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Đinh Y Nhung từng là gương mặt quen thuộc với khán giả qua hàng loạt bộ phim điện ảnh và truyền hình như Lấy chồng người ta, Cha cõng con, Đường đua, Đập cánh giữa không trung... Ở mỗi vai diễn, cô đều để lại dấu ấn nhờ khả năng nhập vai chân thật và đầy cảm xúc.

Đinh Y Nhung là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam.

Ít ai biết, Đinh Y Nhung từng lọt top 10 của Hoa hậu Việt Nam 2000. "Ngày ấy không có nhiều cuộc thi như bây giờ, Hoa hậu Việt Nam cũng là 1 cuộc thi rất uy tín nên khi tôi lọt vào top 10 chung cuộc, đó như 1 tin "chấn động" với mọi người. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn cảm thấy rất vui và thích thú. Sau cuộc thi, tôi nghĩ mình đã trải nghiệm đủ với sân chơi nhan sắc rồi, nên chuyên tâm làm việc khác. Và nghề diễn viên đến với tôi như 1 mối duyên", cô cho hay.

Đinh Y Nhung từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2000

Năm 2012, Đinh Y Nhung tham gia bộ phim Lấy chồng người ta của đạo diễn Lưu Huỳnh và ghi dấu ấn sâu đậm với vai diễn Lụa. Chính tác phẩm này đã trở thành cái duyên giúp cô gặp gỡ và nên duyên cùng đạo diễn Lưu Huỳnh - người bạn đời của cô sau này. Đây cũng là bộ phim khiến Đinh Y Nhung được ghi nhận về tài năng và đoạt được giải thưởng lớn trong sự nghiệp diễn xuất.

Trong bộ phim Thất sơn tâm linh, Đinh Y Nhung không ngần ngại thể hiện cảnh giường chiếu với đàn em Quang Tuấn. Cô là một trong số sao nữ "chịu cởi", được ghi nhận có sự lăn xả cho từng vai diễn.

"Nhắc tới cảnh nóng, vì chúng ta chưa hình dung được cách quay, bối cảnh… nên thấy nó…ghê thôi, chứ thực ra tới hiện trường thì rất bình thường. Thực ra, sau khi dựng phim và phát lên mọi người nhìn thấy nó 'nóng' thế thôi chứ lúc quay rất là bình thường. Đạo diễn sẽ có những góc quay để diễn viên thậm chí không hề va chạm về thân thể nhưng lúc lên hình trông vẫn rất 'nóng'", cô cho hay.

Đinh Y Nhung nổi tiếng với những vai diễn nóng bỏng, gợi cảm

Đinh Y Nhung được ghi nhận có sự lăn xả hết mình cho từng vai diễn

Cô cho biết chưa từng phải đắn đo về việc có cảnh nóng trong vai diễn của mình. "Khi nhận 1 vai diễn, tôi sẽ sống thật với nhân vật đó. Tôi chẳng bao giờ bận tâm chuyện vai đó phải đóng cảnh nóng hay vai đó không được mặc đẹp. Với tôi, diễn xuất là công việc, còn nhân vật đó phải thể hiện những cảnh quay nào thì đó là yêu cầu của công việc, là chuyện hết sức bình thường thôi.

Vài năm trước, tôi đóng Thiên linh cái, vào vai 1 người phụ nữ gợi cảm. Dự án phim sắp tới đây, vai diễn của tôi cũng tiếp tục có những cảnh nóng táo bạo. Tôi chưa bao giờ có khái niệm mình 40 tuổi rồi thì phải chọn những cảnh cho đúng với tuổi 40", cô cho hay.

Trải qua 1 lần sinh nở, vóc dáng của nữ diễn viên sinh năm 1980 khiến hội chị em trầm trồ thán phục

Về danh xưng "nữ hoàng cảnh nóng", Đinh Y Nhung cho rằng bản thân chưa xứng đáng. "Gọi tôi là "Nữ hoàng cảnh nóng" thì không đúng lắm. Những cảnh nóng của tôi cũng bình thường thôi, đâu có đáng kể gì. Danh xưng này xứng đáng với các chị lớn như chị Kiều Trinh, chị Đỗ Hải Yến cơ. So với những cảnh nóng táo bạo, đầy nghệ thuật của các chị ấy, thì các cảnh nóng của tôi chỉ như hạt cát trên sa mạc mà thôi", diễn viên chia sẻ.