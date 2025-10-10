Vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh hiện tại

Là một trong những cặp vợ chồng biểu tượng của Vbiz, Thủy Tiên - Công Vinh không chỉ được ngưỡng mộ bởi câu chuyện tình đẹp như cổ tích giữa ca sĩ và cầu thủ, mà còn vì hình ảnh luôn tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện. Khán giả nhiều lần thấy vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh có mặt, kêu gọi quyên góp và trực tiếp đến tận nơi giúp đỡ bà con gặp khó khăn. Thế nhưng, trong đợt bão lũ miền Trung vào năm 2020, vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh đối mặt với nhiều tranh cãi.

Sau khi công khai hơn 18.000 trang sao kê và khẳng định sự minh bạch, vợ chồng Thủy Tiên chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trên truyền thông. Cả hai gần như "đóng băng" mạng xã hội suốt nhiều tháng, không cập nhật bất kỳ hoạt động đời thường. Sự im lặng kéo dài khiến nhiều người tò mò về tình hình của họ, thậm chí xuất hiện cả tin đồn rạn nứt.

Tuy nhiên, cách đây không lâu, Công Vinh bất ngờ đăng ảnh đi du lịch cùng vợ, kèm dòng chú thích hài hước: "Cách tôi và vợ tôi đi biển". Bài đăng thông báo vẫn bên nhau, cùng đi du lịch hồi tháng 6/2025 cũng chỉ là động thái công khai gần nhất của vợ chồng Công Vinh - Thuỷ Tiên trên mạng xã hội.

Lần gần nhất cả hai cập nhật MXH là cách đây 4 tháng

Hiện tại, Thuỷ Tiên "im hơi lặng tiếng", không đi hát cũng ít xuất hiện ở các sự kiện. Trong khi đó, Công Vinh chính thức trở lại với nghề bằng con đường huấn luyện. Việc anh được chọn làm lớp trưởng khóa học HLV chứng chỉ C của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang được xem là bước ngoặt mới trong hành trình sau giải nghệ.

Công Vinh có hướng đi mới hậu giải nghệ

Liên quan đến ồn ào kêu gọi từ thiện cứu trợ bão lũ miền Trung, lần gần nhất Thủy Tiên đáp trả: "Bộ Công an cũng yêu cầu chính quyền công an địa phương đối chiếu người dân, đúng sai có báo cáo, đối chiếu toàn bộ thu chi của tôi. Kết quả điều tra được Bộ Công an gửi Viện Kiểm sát tối cao kiểm tra hồ sơ, đồng ý công nhận kết quả và công bố tôi không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện. Những người dựa vào video cắt ghép, tự cho mình quyền phán xét thì tội cho tôi quá. Tôi là phụ nữ bình thường, nếu làm sai sẽ bị khởi tố, sao có thể tự do như vậy. Tôi muốn sống bình thường nhưng không chịu nổi với mọi người. Nếu sai, tôi bị trời phạt. Nếu không, những người chửi tôi hoài sẽ lãnh nghiệp của tôi".

Vợ chồng Thuỷ Tiên và Công Vinh từng tung 18.000 trang sao kê kêu gọi từ thiện

Trước khi lặng lẽ như hiện tại, hành trình tình yêu của Thủy Tiên - Công Vinh từng khiến cả showbiz ngưỡng mộ. Cả hai gặp nhau năm 2008 trong một buổi chụp hình cho tạp chí. Khi ấy, anh là cầu thủ hàng đầu Việt Nam, còn cô là ca sĩ trẻ nổi tiếng với phong cách gợi cảm. Chuyện tình giữa hai người với xuất phát điểm khác biệt từng khiến dư luận hoài nghi, nhưng bằng sự kiên định và thấu hiểu, họ đã cùng nhau vượt qua mọi lời đồn đoán. Sau nhiều năm yêu, năm 2014, cả hai tổ chức đám cưới giản dị, ấm cúng và chính thức về chung một nhà.

Từ đó, Thủy Tiên - Công Vinh trở thành cặp đôi được yêu mến nhất nhì Vbiz. Họ đồng hành trong nhiều hoạt động xã hội, cùng nuôi dạy con gái Bánh Gạo và luôn xuất hiện với hình ảnh gắn bó, tình cảm. Trong mắt công chúng, Thủy Tiên không chỉ là người vợ, người mẹ mẫu mực mà còn là hậu phương vững chắc cho Công Vinh sau khi anh giải nghệ. Còn Công Vinh, sau nhiều năm thi đấu, trở thành người đàn ông trầm lặng, điềm đạm, dành thời gian chăm lo gia đình và hỗ trợ vợ.

Cả hai vẫn đồng hành cùng nhau, hạn chế hoạt động nghệ thuật mà lui về tận hưởng cuộc sống riêng

Hiện tại, cặp đôi đang sinh sống trong căn biệt thự rộng rãi ở Quận 7 (TP.HCM) cùng con gái. Cả hai lựa chọn lối sống bình yên, tránh xa ồn ào và thị phi. Trong 5 năm qua, số lượng sản phẩm mới, lần lộ diện trước công chúng hay bài quảng cáo trên trang cá nhân của Thuỷ Tiên giảm đi đáng kể.

Trong thời gian ở ẩn cả hai từng dính tin đồn ly hôn. Liên quan đến vấn đề này, Công Vinh đáp trả: "Cặp đôi sơ hở là bị đồn ly dị. Hôm qua bố mẹ 2 bên gọi điện giáo huấn đạo vợ chồng cho cặp đôi 1 tràng rất lâu, 2 vợ chồng ngơ ngác chả hiểu là ý gì, riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Té ra ông bà đọc trên mạng nên sinh nghi 2 vợ chồng ly dị, quá khổ ạ".