Hoa hậu H'Hen Niê lên tiếng sau khi bị mỉa mai tư thế đẻ: Không ai dạy tôi làm mẹ!

Trong showbiz Việt, nhiều nghệ sĩ lựa chọn giấu kín diện mạo và thông tin của con. Tuy nhiên từ khi mang thai con đầu lòng, Hoa hậu H'Hen Niê đã thoải mái chia sẻ tình trạng của bản thân. Sau khi sinh, cô công khai hình ảnh đời thường của nhóc tỳ trên mạng xã hội. Tuy nhiên vừa qua, một bài đăng bất ngờ mỉa mai cách sinh của H'Hen Niê: "Giá như em biết tới thai sản thuận tự nhiên. Thời buổi này rồi, ai còn nằm ngửa để đẻ nữa?". Bài viết này ngay lập tức tạo ra tranh cãi trái chiều từ netizen.

Giữa lúc chuyện sinh nở được bàn tán rầm rộ, Hoa hậu H'Hen Niê đã có bài viết chia sẻ về quá trình nuôi dạy con. Cô cho biết chính nhóc tỳ là người thầy tuyệt vời trong hành trình làm mẹ của mình. "Không ai dạy mẹ làm mẹ, nhưng con chính là người thầy tuyệt vời nhất. Câu này mỗi lúc lại sâu sắc hơn các mom ạ. Harley đã dạy Hen từ sự kiên nhẫn đến lòng mạnh mẽ, và hơn hết là tình yêu thương vô điều kiện.

Tiếng khóc của em đôi khi làm Hen ong cả tai, nhưng vắng đi một chút lại thấy lòng trống trải, cảm thấy thiếu thiếu, nhớ nhớ. Ngay cả những tiếng "é é, ụt ụt" của ẻm cũng muôn ghi âm lại vì nghe thật đáng yêu. Nụ cười của ẻm đúng là liều thuốc hạnh phúc thuần khiết nhất, có video ẻm cười mà xem đi xem lại rồi cười theo, rồi khoảnh khắc ẻm rúc vào lòng ti mình lại mang đến một sự bình yên đến kỳ lạ. Ôi cảm ơn Harley vì những khoảnh khắc này", nàng hậu viết.

1 bài viết bàn về quá trình sinh con của Hoa hậu H'Hen Niê tạo nên làn sóng tranh cãi rất lớn trên mạng xã hội

Nhiều khán giả đã bênh vực vợ chồng H'Hen Niê khi lựa chọn sinh con ở bệnh viện quốc tế, có bác sĩ chuyên môn cao và thiết bị hiện đại

Hoa hậu H'Hen Niê mới đây có bài đăng lên tiếng cho biết con đầu lòng chính là người dạy cô cách làm mẹ

Sau khi sinh con gái được 3 tuần tuổi, người đẹp sinh năm 1992 đã cho nhóc tỳ tiếp xúc với hình ảnh đen trắng, giới thiệu các con vật, minh họa tiếng kêu. Tuy nhiên netizen lại đưa ra ý kiến cho rằng dạy con ở thời điểm đó là quá sớm.

Trước những tranh cãi từ cư dân mạng, Hoa hậu H'Hen Niê đã lên tiếng chia sẻ quan điểm: "Đây nhé các mom ơi. Các ô hình trắng đen này dành cho bé từ 0- 3 tháng nhé các mom. Có nhiều cách mình chơi cùng con lắm, Hen thì rất thích nói chuyện hoặc kể chuyện cho con nghe. Lúc bác sĩ nói là tầm 30cm đổ lại thì con có phân biết được trắng đen, cái Hen đòi sơn mặt màu trắng nè các mom ạ".

Khi được nhắc nhở về việc dạy con, H'Hen Niê đã lên tiếng giải thích

Vào ngày 20/9 vừa qua, Hoa hậu H'Hen Niê thông báo đã sinh con đầu lòng tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp sinh năm 1992 chờ sức khỏe ổn định hơn mới quyết định thông báo tin vui này với công chúng.

Chồng nàng hậu là nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. Cặp đôi đã có khoảng thời gian yêu đương trong bí mật, bắt đầu hẹn hò vào năm 2018. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2018, cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm và cung bậc cảm xúc.

Nói về nửa kia, H'Hen Niê từng cho hay: "Anh bình thường như bao người khác. Anh quan tâm gia đình tôi và rất thương tôi". Nàng hậu cũng cho biết ông xã luôn ủng hộ mình theo đuổi nghệ thuật.

Trong thời gian mang thai, người đẹp 9x chăm chỉ chia sẻ hình ảnh mới trên mạng xã hội