Victoria "bóc phốt" thói xấu của David Beckham

Trong bộ phim tài liệu mới phát hành, Victoria Beckham không ngại chia sẻ nhiều khía cạnh riêng tư trong cuộc sống của mình. Bà Becks thậm chí còn nói về những điều cô và chồng cùng làm trong phòng ngủ.

Nhà thiết kế 51 tuổi không ngần ngại "bóc phốt" thói xấu của chồng David Beckham trên giường: "Đúng vậy, anh ấy rõ ràng là cực kỳ đẹp trai, rất thông minh, rất thành đạt. Và anh ấy cũng hài hước nữa. Nhưng vấn đề ở đây là: anh ấy ngáy". Điều này khiến Victoria Beckham phải đeo nút tai để giảm tiếng ồn, có thể dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Victoria tiết lộ David Beckham ngáy ngủ, khiến cô phải dùng nút bịt tai

Bà Becks tỏ ra bức xúc: "Tôi nói cho bạn biết, mấy cái nút tai đó không phải để cho vui đâu. Bạn nghĩ tôi làm vậy để làm gì? Không phải để làm dáng trên giường. Trông chồng tôi có vẻ không như thế, nhưng tin nóng hổi đây, ngay cả chồng tôi cũng ngáy. Tôi phải có nút tai".

Bà mẹ 4 con kiêm doanh nhân thành đạt tiếp tục hé lộ những điều vợ chồng cô làm cùng nhau trong phòng ngủ. Trong số đó có đeo mặt nạ đèn LED, nghe podcast hoặc thỉnh thoảng xem phim truyền hình với nhau. Victoria Beckham hài hước cảnh báo chồng nên cẩn thận: "Và tất nhiên là em đọc rất nhiều truyện kinh dị trên giường, nên là, anh biết đấy, David Beckham, tốt nhất anh nên ngủ với 1 mắt hé mở".

Trong phòng ngủ, vợ chồng Beckham còn đeo mặt nạ đèn LED, nghe podcast hoặc thỉnh thoảng xem phim truyền hình với nhau

Victoria Beckham (tên khai sinh: Victoria Caroline Adams, sinh năm 1974) là một biểu tượng toàn cầu người Anh, nổi tiếng với sự nghiệp đa diện từ ca sĩ, nhà thiết kế thời trang đến doanh nhân. Từ năm 1994 đến 2000, Victoria Beckham được biết đến với biệt danh Posh Spice trong nhóm nhạc nữ huyền thoại Spice Girls. Với phong cách thanh lịch, sang trọng và lạnh lùng, Posh Spice là một phần không thể thiếu trong thành công vang dội toàn cầu của nhóm.

Sau khi Spice Girls tan rã, cô theo đuổi sự nghiệp ca hát solo và đạt được một số thành công nhất định tại thị trường Anh. Đến năm 2008, Victoria Beckham theo đuổi sự nghiệp thiết kế thời trang. Thương hiệu Victoria Beckham của cô nổi tiếng với những thiết kế tối giản, tinh tế, hiện đại và vô cùng nữ tính. Cô đã giành được nhiều giải thưởng lớn trong ngành thời trang và trở thành một biểu tượng phong cách toàn cầu.

Victoria Beckham kết hôn với huyền thoại bóng đá David Beckham vào năm 1999. Họ nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi quyền lực và được săn đón nhất thế giới. Dù trải qua nhiều tin đồn và áp lực, cuộc hôn nhân của họ vẫn bền vững. Cặp đôi có bốn người con: ba con trai Brooklyn, Romeo, Cruz và con gái út Harper Seven. Gia đình Beckham được xem là một thương hiệu toàn cầu, thường xuyên là tâm điểm chú ý của truyền thông.

Từ thành viên Spice Girls,...

... Victoria Beckham xây dựng gia đình và đế chế kinh doanh vững chắc

Bộ phim tài liệu Victoria Beckham được phát hành vào ngày 9/10 đã theo sát hành trình của cô, từ thời thơ ấu, bước vào nghề âm nhạc, sự nổi tiếng cùng Spice Girls, cho đến chuyển mình sang lĩnh vực thời trang và kinh doanh. Bên cạnh quá trình xây dựng thương hiệu, phim cũng đào sâu vào những thử thách cá nhân: áp lực hình ảnh, vấn đề tự tin, dò xét của truyền thông, sự hy sinh trong cuộc sống gia đình.

Đây là lần đầu Victoria Beckham “mở lòng” theo cách gần gũi hơn với công chúng, chia sẻ về những góc khuất trong đời và nghề mà trước đây hiếm khi xuất hiện trước ống kính báo chí. Phim được quảng bá sẽ không “dẫn dắt scandal”, mà tập trung vào nội lực cá nhân, tính kiên trì và sự đổi mới trong sự nghiệp của bà Becks. Như người chồng David Beckham từng chia sẻ, bộ phim sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về con người Victoria, không chỉ là “vợ của Beckham” hay Posh Spice, mà là một người đầy tham vọng, đam mê công việc và vô cùng mạnh mẽ.

Ngay sau khi phát hành, bộ phim tài liệu của Victoria Beckham nhanh chóng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ những phương tiện truyền thông lớn nước Anh như Metro, The Telegraph và The Financial Times. Bà Becks được khen có khiếu hài hước tự nhiên khi nghĩ ra câu thoại "Tôi đã chôn bộ ngực đó ở Baden Baden rồi" vừa thú vị vừa táo bạo, được lan truyền khắp các trang mạng xã hội. The Telegraph thậm chí còn đánh giá câu thoại này là điểm sáng của phim, xứng đáng nhận được sự lan truyền như tình huống Victoria Beckham thừa nhận "đến trường bằng xe Rolls Royce" trong bộ phim tài liệu của David Beckham phát hành cách đây 2 năm.

Bộ phim tài liệu của Victoria Beckham nhận được cơn "mưa lời khen" dù mới phát hành

Nguồn: Page Six