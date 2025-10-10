Hành trình kỳ diệu của ngôi sao "Bon Appétit, Your Majesty" Lee Chae Min

Ảnh: Allkpop

Câu hỏi "Ai sẽ thay thế Park Sung Hoon" trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong giới giải trí Hàn Quốc. Và khi cái tên Lee Chae Min, sinh năm 2000, xuất hiện, phản ứng chung không phải là kỳ vọng mà là hoài nghi. Một tân binh trẻ hơn Yoona đến 10 tuổi, với kinh nghiệm diễn xuất còn hạn chế liệu có thể gánh vác vai chính trong một dự án cổ trang quy mô lớn?

Bứt phá ngoạn mục

Lee Chae Min hiểu rõ mình đang đối mặt với áp lực lớn. Anh chỉ có hơn một tháng để chuẩn bị cho vai bạo chúa Lee Heon, người vừa điên cuồng, vừa ngây thơ, vừa đầy quyền lực. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, anh dành trọn cho việc học thư pháp, cưỡi ngựa và tập luyện giọng nói.

"Tôi đã diễn xuất với tất cả những gì mình có, như thể đang thiêu rụi chính mình. Tôi không thể để bộ phim bị ảnh hưởng vì mình", nam diễn viên chia sẻ.

Khi bộ phim ra mắt vào tháng 8, những nghi ngờ nhanh chóng tan biến. Giọng thoại vững vàng, cảm xúc chuyển biến tinh tế giữa điên loạn và yếu mềm giúp Lee Chae Min thực sự hóa thân thành Lee Heon. Tập đầu tiên đạt tỷ suất người xem 4,9%, và tập cuối cán mốc 17,1%. Đây được xem là một thành công vang dội.

Lee Chae Min đã phải tập luyện rất nhiều để có thể vào vai bạo chúa Lee Heon (Ảnh: tvN)

Truyền thông khi đó gọi màn thể hiện của Lee Chae Min là "nước đi thông minh". Đối với anh, đây là chuỗi những "lần đầu tiên" đầy thử thách: vai chính đầu tiên, phim cổ trang đầu tiên, và thậm chí là mukbang đầu tiên. Lee Chae Min phải vừa học, vừa quay, vừa trưởng thành ngay trong quá trình làm việc.

"Tôi tập thư pháp và cưỡi ngựa mỗi ngày. Tôi thích thể thao nên học khá nhanh. Cuối cùng, tôi có thể tự thực hiện các cảnh hành động mà không cần diễn viên đóng thế, đến mức những ngày cuối tôi gần như ước mình tiến bộ chậm hơn một chút", anh cười nói.

Đạo diễn Jang Tae Yoo, người ban đầu không chọn anh, đã phải thay đổi suy nghĩ. "Tôi hài lòng 120%. Lee Chae Min không chỉ chuẩn bị kỹ lưỡng mà còn rất thông minh. Diễn xuất của cậu ấy mang lại kết quả vượt mong đợi", ông chia sẻ trong một sự kiện.

Màn thế hiện của nam diễn viên sinh năm 2000 không chỉ khiến khán giả mà ngay cả đạo diễn cũng phải bất ngờ (Ảnh: TvN)

"Khi ông ấy nói với tôi 'Cứ làm theo ý cậu đi' có lẽ lúc ấy tôi đã thật sự đã trở thành Lee Heon", Lee Chae Min nhớ lại khoảnh khắc được đạo diễn tin tưởng.

Bạn diễn Yoona cũng là chỗ dựa tinh thần quan trọng. "Chị ấy rất ấm áp, luôn khích lệ và giúp tôi tự tin hơn. Mỗi lần được chị ấy khen là tôi lại có thêm động lực", anh nói thêm.

Dù cái kết phim gây tranh cãi vì bỏ qua yếu tố du hành thời gian, Lee Chae Min vẫn bình thản: "Tôi nghĩ Lee Heon đến thế giới này nhờ sức mạnh của tình yêu. Có lẽ anh ấy học nấu ăn từ Ji Young và trở thành phụ bếp cho cô ấy".

Viết lên câu chuyện của riêng mình

Ít ai biết rằng trước khi bước vào làng giải trí, Lee Chae Min từng mơ ước trở thành giáo viên. Học giỏi từ cấp hai, anh luôn nằm trong top những học sin đứng đầu lớp. Nhưng mọi thứ thay đổi vào kỳ nghỉ đông trước năm cuối trung học. Lúc đó anh đã thổ lộ với cha mẹ rằng, muốn trở thành diễn viên và nhận được sự ủng hộ trọn vẹn.

Dù vậy, hành trình ấy không hề dễ dàng. "Tôi từng rất sợ đứng trước đám đông nên chỉ đăng ký vào một học viện diễn xuất rồi lao vào học". Suốt một năm, anh luyện tập không nghỉ. "Tôi muốn rời học viện với cảm giác đã nỗ lực hết mình nên đã luyện tập đến mức quên ngủ", anh nói.

Hiện Lee Chae Min là ngôi sao trẻ được săn đón với rất nhiều lời mời đóng phim (Ảnh: Allkpop)

Mọi nỗ lực đã được đền đáp, Lee Chae Min trúng tuyển vào 4 trường đại học danh tiếng, trong đó có Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, nơi anh theo học khoa Sân khấu.

Từ một chàng trai sợ sân khấu đến ngôi sao của tvN, Lee Chae Min đã đi một chặng đường đáng kinh ngạc chỉ trong 5 năm sự nghiệp. Giờ đây, anh trở thành cái tên được săn đón với hơn 30 lời mời đóng phim.

Dù vậy, nam diễn viên vẫn giữ sự khiêm tốn: "Mục tiêu lớn nhất của tôi là không đánh mất bản thân. Tôi có thể thay đổi để thích nghi, nhưng bản chất thì không. Tôi tin rằng phải là một người tốt trước khi trở thành một diễn viên giỏi, để có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực", anh nói.