Dispatch bị chỉ trích "giết người"

Vào ngày 10/10, cảnh sát Hàn Quốc thông báo bạn gái của danh hài Lee Jin Ho được phát hiện tử vong trong căn hộ của cô. 1 người bạn phát hiện vụ việc lúc 8h30 sáng ngày 5/10 và đã báo ngay với đồn cảnh sát Incheon Bupyeong. Cảnh sát xác nhận nạn nhân là bạn gái của Lee Jin Ho - ngôi sao bị bắt giữ với cáo buộc say rượu lái xe vào ngày 24/9 vừa qua.

Có thông tin cho rằng cô gái này phải chịu áp lực tinh thần rất lớn sau khi Dispatch xác định cô là người trực tiếp tố cáo Lee Jin Ho say rượu lái xe, dẫn đến hành động cực đoan. Nạn nhân liên tục bày tỏ sự đau khổ về mặt cảm xúc trong nhiều tin nhắn văn bản. Cụ thể, bài báo vạch trần vụ việc của Dispatch có tiêu đề "Cố lái xe khi say rượu, Lee Jin Ho bị bạn gái tố cáo". Từ đây, hàng loạt phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa lại thông tin này, dù cảnh sát khẳng định danh tính người tố cáo chưa bao giờ được tiết lộ với báo chí.

Dispatch tiết lộ bạn gái là người tố cáo Lee Jin Ho say rượu lái xe, và giờ cô gái này đã qua đời

Hiện tại, cảnh sát cho biết thêm rằng họ sẽ tiếp tục điều tra kỹ càng các tình tiết vụ án, bao gồm cả việc liệu có mối liên hệ nào giữa việc Lee Jin Ho say rượu lái xe và cái chết của bạn gái anh hay không. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tại hiện trường nạn nhân qua đời không có dấu hiệu đột nhập hay phạm tội. Việc có tiến hành khám nghiệm tử thi hay không vẫn chưa được xác nhận.

Tuy nhiên, cư dân mạng Hàn Quốc đang vô cùng tức giận và chỉ trích Dispatch vì đưa thông tin quá chi tiết về người tố cáo, thay vì bảo vệ danh tính. Điều này đã dẫn đến áp lực tinh thần khủng khiếp cho nạn nhân. Họ gọi đây là hành động gián tiếp giết hại bạn gái của Lee Jin Ho.

"Tôi đã nghĩ có điều không ổn khi đọc bài báo của Dispatch. Tôi thậm chí còn lo bạn gái anh ấy có thể gặp nguy hiểm, và giờ thì chuyện này đã xảy ra", "Thật điên rồ, về cơ bản là giết người! Dispatch phải bị điều tra", "Dispatch đã giết cô ấy", "Dispatch mất trí rồi sao?", "Không có bất kỳ sự bảo vệ nào cho những người báo cảnh sát. Tôi đã từng báo cáo việc trẻ em bị xâm hại và thông tin cá nhân của tôi cũng bị rò rỉ", "Tại sao Dispatch lại tiết lộ người tố cáo?", "Liệu phương tiện truyền thông có được phép đưa tin về những chuyện như thế không?"... netizen xứ Hàn bức xúc.

"Hung thần" Dispatch bị chỉ trích là "kẻ giết người"

Lee Jin Ho sinh năm 1986, là diễn viên hài nổi tiếng showbiz Hàn Quốc. Tuy nhiên, tên tuổi anh đã sụp đổ sau bê bối đánh bạc và lái xe trong tình trạng say rượu. Vào tháng 10/2024, Lee Jin Ho đã bị vạch trần tham gia đánh bạc bất hợp pháp trên mạng từ năm 2020. Nam diễn viên này nợ đến hàng trăm triệu won, lừa vay tiền nhiều ngôi sao nổi tiếng như Jimin (BTS), Lee Soo Geun, Young Tak...

Trong số họ, Jimin (BTS) là người chịu thiệt hại nhiều nhất. Vào năm 2022, Lee Jin Ho đã tiếp cận Jimin và hỏi vay 100 triệu won (1,88 tỷ đồng). Nam diễn viên này hứa sẽ trả lại thành viên BTS trong vòng 1 tuần nhưng không thực hiện. Nhận thấy đàn anh không có ý định trả tiền, Jimin không làm căng mà chỉ nói: "Hãy trả lại em trong vòng 10 năm".

Đến ngày 24/9 vừa qua, Lee Jin Ho lại bị cảnh sát bắt vì cáo buộc say rượu lái xe. Theo cáo buộc, nam diễn viên lái xe từ Incheon đến Yangpyeong với khoảng cách 100km khi đã uống rượu. Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong cơ thể của Lee Jin Ho là 0,11%, đủ để bị thu hồi bằng lái xe trong 1 năm. Cảnh sát dự định sẽ tiến hành 1 cuộc điều tra bổ sung, vì Lee Jin Ho đã yêu cầu xét nghiệm máu để xác định chính xác nồng độ cồn.

Lee Jin Ho đánh mất sự nghiệp vì đánh bạc trái phép, say rượu lái xe

Nguồn: Koreaboo