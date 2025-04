"Dispatch Nhật Bản" vào cuộc bóc trần nam ca sĩ lừa đảo hôn nhân, "đào mỏ" nữ CEO giàu có 18,3 tỷ đồng

Vào ngày 23/4, Shukan Bunshun - tờ báo được mệnh danh là "Dispatch Nhật Bản" đưa tin nam ca sĩ Ryoki Miyama (nhóm BE:FIRST) bị tố "lừa đảo hôn nhân" với tổng số tài sản lên tới 100 triệu yên (18,3 tỷ đồng). Theo đó, Ryoki Miyama bắt đầu mối quan hệ bí mật với Akari Ono - doanh nhân thời trang thành đạt từ năm 2021. Akari Ono còn là YouTuber nổi tiếng, có 850.000 người theo dõi. Vào thời điểm gặp nhau, Akari Ono đã là CEO thành đạt còn Ryoki Miyama mới là idol tân binh kém tiếng.

Mặc dù có khoảng cách tuổi tác đáng kể, họ vẫn có mối quan hệ lãng mạn và cuối cùng là đính hôn không chính thức. Akari Ono đã tặng cho Ryoki Miyama nhiều món quà đắt tiền, bao gồm siêu xe Mercedes-Benz sang trọng, chiếc đồng hồ giá 10 triệu yên (1,8 tỷ đồng) và khoản trợ cấp hàng tháng 2 triệu yên (364 triệu đồng).

Ryoki Miyama và người tình CEO

Tuy nhiên, mối quan hệ bắt đầu xấu đi sau khi Ryoki Miyama lén lút ngoại tình. Nam ca sĩ và người tình CEO giàu có nhanh chóng trở nên bất hòa. Truyền thông Nhật Bản gọi đây là "lừa đảo hôn nhân" vì Ryoki Miyama vừa "đào mỏ" CEO giàu có, vừa ngoại tình. Tờ Shukan Bunshun cho biết họ đã có được 2 video độc quyền liên quan đến vụ việc, nhưng chưa công bố.

Ryoki Miyama ngoại tình sau lưng "phú bà" giàu có

Ryoki Miyama sinh năm 1999, là thành viên nhóm nhạc 7 thành viên BE:FIRST. BE:FIRST được thành lập thông qua chương trình thử giọng THE FIRST do SKY-HI sản xuất. Nhóm chính thức ra mắt vào tháng 11/2021 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ màn trình diễn xuất sắc, tài năng thanh nhạc và sức hút cá nhân.

Nam ca sĩ này là thành viên nhóm nhạc BE:FIRST

Nguồn: Koreaboo