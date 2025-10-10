Động thái mới nhất của Hòa Minzy: Hơn 3000 nghìn người ngưỡng mộ "lại nữa rồi"

Trong bối cảnh lũ lụt đang khiến nhiều người dân khó khăn, ca sĩ Hòa Minzy vừa có động thái hướng về quê hương Bắc Ninh. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ xúc động chia sẻ: "Ôm quê hương Bắc Ninh của con vào lòng, cháu Hòa xin được chia sẻ những khó khăn mất mát mà bà con tỉnh nhà đang phải trải qua. Mong tất cả người dân tỉnh Bắc Ninh cũng như khắp mọi miền Tổ Quốc được bình an". Lời nhắn nhủ chân thành ấy không chỉ là lời cầu chúc, mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết giữa người dân và cộng đồng mạng, giữa lúc thiên tai đang thử thách sức chịu đựng của bao gia đình.

Ảnh chụp màn hình

Bắc Ninh, mảnh đất quan họ mến yêu, nơi Hòa Minzy sinh ra và lớn lên, đang đối mặt với những khó khăn chồng chất do ảnh hưởng của cơn bão lớn. Mưa lớn kéo dài khiến sông ngòi dâng cao, nhiều khu vực ngập lụt nghiêm trọng, đặc biệt là vùng đê Đẩu Hàn. Hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, mùa màng bị tàn phá, và không ít gia đình chịu mất mát, thiệt hại. Theo báo cáo từ chính quyền địa phương, hàng nghìn mét đê kè bị đe dọa, lực lượng chức năng và bà con đang ngày đêm chung tay đắp đê, chống lũ.

Trước đó, tối 9/10, Hoà Minzy cũng trực tiếp tới đê Đẩu Hàn, Bắc Ninh hỗ trợ đồng bào quê hương. Trong bộ trang phục giản dị, nữ ca sĩ đội mưa có mặt cùng người dân và các lực lượng chức năng để hỗ trợ công tác chống lũ, tinh thần luôn lạc quan và tươi cười.

Khoảnh khắc Hoà Minzy xuất hiện, cùng đội ngũ phát nước và thực phẩm đến tận tay bà con và lực lượng đang ra sức chống lũ được nhiều người khen ngợi. Nữ ca sĩ không chỉ tiếp thêm động lực, mà còn lan toả tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia và trách nhiệm của nghệ sĩ trong thời điểm người dân miền Bắc đang oằn mình giữa cơn lũ.

Hoà Minzy cùng bà con tham gia chống lũ tại đê Đẩu Hàn (Bắc Ninh)

Hơn thế nữa, thời gian qua Hoà Minzy cũng là một trong những nghệ sĩ tích cực ủng hộ đồng bào gặp khó khăn do thiên tai. Trước đó, cô đã gửi 100 triệu đồng giúp đỡ bà con Thái Nguyên, 100 triệu đồng đến người dân Cao Bằng và 300 triệu đồng hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi.

Những hành động âm thầm nhưng thiết thực của Hoà Minzy cho thấy trách nhiệm xã hội và tấm lòng hướng về cộng đồng của nữ ca sĩ. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ, cho rằng cô đang viết tiếp hình ảnh đẹp của một nghệ sĩ trẻ vừa có tài năng, vừa có trái tim ấm áp.

Giữa cơn bão lũ, hành động của Hòa Minzy khiến cộng đồng mạng nhanh chóng hưởng ứng, với hàng ngàn lượt chia sẻ, quyên góp hỗ trợ Bắc Ninh và các tỉnh lân cận. Nhiều nghệ sĩ bạn bè như Erik, Đức Phúc cũng gửi lời động viên, ôm ấp tinh thần "lá lành đùm lá rách" gửi tới đồng bào.