Không nhận ra nữ thần bốc lửa của Resident Evil sau 23 năm

Từ năm 2019, sau khi sinh ái nữ thứ 3, Milla Jovovich dần giảm bớt hoạt động nghệ thuật, dành thời gian chăm lo cho gia đình và thử chuyển hướng sang các hoạt động phía sau cánh gà, thử lấn sân sang nghề đạo diễn. Dù vậy, ở tuổi 50, Milla Jovovich vẫn mặn mà với công việc người mẫu. Mới đây, cô đã tham dự Tuần lễ thời trang Paris và sải bước trên sàn catwalk trong show thời trang MIU MIU.

Tuy nhiên, không ít người phải ngỡ ngàng với ngoại hình có phần khác lạ của nữ diễn viên này. Không còn là cô nàng Alice mạnh mẽ, gợi cảm của vũ trụ Resident Evil (bắt đầu từ năm 2002), Milla Jovovich gầy gò và có phần xuống sắc khá nhiều.

Đặc biệt, người hâm mộ vô cùng xót xa khi thấy đôi chân gân guốc, biến dạng vì đi giày cao gót trong thời gian dài của Milla Jovovich. Có thể thấy được, để đi đến thành công, nữ diễn viên này đã phải nếm trải nhiều cay đắng, để lại những di chứng chẳng thể chữa lành được.

Hình ảnh mới của Milla Jovovich khiến công chúng vô cùng ngỡ ngàng.

Đôi chân gân guốc và có phần biến dạng của cô còn gây sốc hơn nữa.

Resident Evil là một trong những series phim kinh điển nhất trên màn ảnh Hollywood, trong đó, nữ chính Milla Jovovich luôn chiếm trọn spotlight, ghi dấu ấn mạnh mẽ với công chúng. Với gương mặt đẹp như tượng tạc, những cảnh hành động mạnh mẽ, Milla Jovovich trở thành nữ thần trong lòng đông đảo khán giả và đây cũng là tác phẩm khiến nàng “đả nữ” đi lên đỉnh cao sự nghiệp.

Thần thái, nhan sắc cực cuốn hút của nữ thần Resident Evil.

Cô luôn giữ vững phong độ qua nhiều phần phim, chưa bao giờ khiến khán giả phải thất vọng.

Người đẹp này không chỉ thành công trong lĩnh vực người mẫu, phim ảnh mà còn thử sức với mảng thiết kế thời trang. Có nguồn tin cho biết, Milla Jovovich đã tự tay thiết kế tạo hình cho nữ chính Alice trong phần 4 của Resident Evil và nhận được vô số lời khen ngợi.

Tính sương sương, Milla Jovovich đã bước lên hơn 100 bìa tạp chí nổi tiếng toàn cầu và là người đại diện cho nhiều nhãn hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới. Ngoài ra, cô từng được tạp chí Forbes bầu chọn là “Người mẫu giàu có nhất thế giới” với khả năng “cá kiếm” cực đỉnh.

Trang 163 cho rằng, Milla Jovovich đạt được thành tựu như ngày nay, không thể không kể tới sự giúp đỡ của ông xã cô – đạo điễn đình đám Paolo Anderson. Năm 2002, cặp đôi nên duyên tại phim trường Resident Evil và chính thức về chung nhà vào năm 2009. Mặc dù Milla Jovovich từng hợp tác với nhiều đạo diễn đình đám nhưng netizen cho rằng, cô tỏa sáng nhất là khi xuất hiện dưới ống kính của chồng.