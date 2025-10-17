Sau khi tham gia chương trình Tân Binh Toàn Năng 2025, Cường Bạch trở thành gương mặt nổi bật được nhiều khán giả quan tâm. Mới đây, ca sĩ sinh năm 2000 gây bất ngờ khi dẫn đầu BXH Top 10 thành viên trong gameshow nhận được nhiều sự chú ý trong tuần.

Dựa trên số liệu từ Socialite vừa được công bố, Cường Bạch - tân binh nổi bật từ chương trình Tân Binh Toàn Năng 2025 đã ghi tên mình vào Top 1 bảng xếp hạng, trở thành nhân tố được khán giả quan tâm nhiều nhất.

Theo bảng thống kê, Cường Bạch dẫn đầu với 14.466 đề cập. Điều bất ngờ là tân binh Cường Bạch vượt qua cả nhiều cái tên nghệ sĩ khác như MC Trấn Thành, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Lê Dương Bảo Lâm...

Cường Bạch từng là thành viên nhóm nhảy cover B-Wild. Đam mê nghệ thuật từ nhỏ và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ làn sóng Hallyu, nam ca sĩ âm thầm học hát, rèn luyện kỹ năng biểu diễn để thực hiện ước mơ trở thành idol.

Năm 2018, anh gia nhập công ty RBW tại Hàn Quốc để đào tạo, chuẩn bị ra mắt nhóm nhạc nam K-pop. Tuy nhiên sau một năm, anh không được chọn vào đội hình debut. Cú sốc này khiến Cường Bạch rơi vào khủng hoảng, nhưng không bỏ cuộc và tiếp tục thử sức ở nhiều cơ hội khác, bao gồm Vote For Five 2022.

Trong suốt hành trình 7 năm, Cường Bạch đã trải qua không ít thử thách: phong độ thất thường, rớt hạng, chấn thương và bị BGK nhận xét là “ca khó”. Tuy nhiên, nhờ tinh thần cầu tiến, anh đã liên tục cải thiện kỹ năng, từ vũ đạo mạnh mẽ đến vocal và rap melody, chứng minh mình là một tân binh toàn năng, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để đạt mục tiêu.

Tại Đêm Survival Showcase, Cường Bạch trở thành một trong hai thí sinh đầu tiên được đặc cách vào đội hình Tân Binh Thăng Cấp Top 11. Đây là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực và chiến lược phát triển toàn diện của anh. Không chỉ có thế mạnh vũ đạo, Cường Bạch còn có khả năng vocal và rap melody.

Sau khi chương trình Tân binh toàn năng lên sóng tập 1, Cường Bạch đã chứng minh thần thái của một center thực thụ. Không đảm nhận nhiều line hát, chỉ xuất hiện trong các đoạn rap và dance break ngắn, nhưng từng ánh nhìn, động tác và phong thái của anh vẫn đủ để thu hút khán giả.

Các mentor và BGK đều đánh giá cao tinh thần cầu tiến và khả năng thích ứng của Cường Bạch. Nhà sản xuất toàn năng SOOBIN không tiếc lời khen ngợi: “Đối với Cường, phải dùng từ ‘bén’ để miêu tả. Thần thái idol quá mạnh, rất khó để tìm thấy ở một tân binh khác”.

Với nền tảng vũ đạo kết hợp vocal và rap melody, Cường Bạch được đánh giá là tân binh toàn diện, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Anh cũng lấy G-Dragon làm nguồn cảm hứng, định hướng trở thành idol toàn cầu, góp phần đưa văn hóa Việt ra thế giới. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm đào tạo ở Hàn Quốc và nền tảng trong nước giúp anh dễ dàng thích nghi với các thể loại âm nhạc đa dạng và thể hiện phong thái lãnh đạo, quản lý nhóm.

Trước khi tham gia Tân Binh Toàn Năng, Cường Bạch đã tích lũy nền tảng kỹ năng vững chắc thông qua nhóm nhảy B-Wild và các khóa đào tạo ở Hàn Quốc. Đây là lý do anh có thể vừa giữ thế mạnh vũ đạo vừa phát triển vocal và rap melody. Trên mạng xã hội, những tiết mục của Cường Bạch đều nhận được lượng tương tác lớn.