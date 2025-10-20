Trấn Thành trả giá

Trong tập mới nhất của Running Man Vietnam mùa 3, Trấn Thành lại một lần nữa chứng minh sức hút không đùa được đâu của mình khi trở thành nhân vật khiến cả mạng xã hội bùng nổ vì màn thể hiện quá… sung sức. Ở thử thách kéo xe bò đòi hỏi thể lực lẫn sức bền cực lớn, nam MC đã khiến tất cả phải trầm trồ khi một mình kéo cả dàn cast gồm 7 người về đích. Hình ảnh Trấn Thành nghiến răng, nỗ lực kéo chiếc xe nặng trĩu giữa tiếng reo hò của đồng đội khiến người xem vừa buồn cười, vừa nể phục.

Dù có đi sai đường, Trấn Thành vẫn không bỏ cuộc. Anh nhanh chóng chỉnh lại hướng đi, dốc toàn lực để cán đích an toàn. Dù từng nhiều lần than rằng sức khỏe sa sút khi tái xuất Running Man, nhưng khi vào trận, nam MC lại bật chế độ "chiến binh" khiến khán giả phải thán phục. Cho đến mới đây, Trấn Thành vừa chia sẻ hai bức ảnh hậu trường kèm dòng chú thích ngắn gọn: “Behind the scene…”, hé lộ hậu quả phải trả giá sau khi chơi trò chơi quá sung.

Trong ảnh, nam MC nằm dài trên sofa, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, còn cánh tay thì đang được sơ cứu nhanh để giảm đau. Có thể sau khi hoàn thành thử thách, anh đã gặp chấn thương nhẹ vùng tay do kéo xe quá mạnh. Dù vậy, tinh thần hài hước đặc trưng của Trấn Thành vẫn được giữ nguyên khi chính anh là người chủ động chia sẻ bức ảnh "bầm dập" này với khán giả. Trấn Thành cũng từng tiết lộ cơ thể anh đã "rệu rã" sau khi hoàn thành chặng ghi hình này.

Trấn Thành lộ rõ biểu cảm đau đớn sau thử thách đẩy xe bò

Một mình Trấn Thành "cân" cả chiếc xe có 7 thành viên

Nam MC lộ biểu cảm như sắp khóc sau khi hoàn thành thử thách trên

Trấn Thành được sơ cứu nhanh để giảm đau

Mặc dù phải trả giá nhưng anh cũng chơi rất sung sức trong phần xé bảng tên sau đó

Không thể phủ nhận, dù đã là gương mặt quen thuộc sau nhiều mùa Running Man, Trấn Thành vẫn giữ được phong độ ổn định và độ duyên khó ai sánh kịp. Ở bất kỳ thử thách nào, anh luôn là người tạo điểm nhấn hoặc bằng sức bền đáng nể, hoặc bằng loạt biểu cảm mặn hơn muối biển. Dù không còn ở độ tuổi sung sức nhất, nam MC vẫn khiến khán giả khâm phục bởi sự hết mình, tinh thần máu lửa và khả năng "gánh team" tự nhiên.

Cũng chính nhờ điều đó mà Trấn Thành vẫn là linh hồn của Running Man Vietnam, anh là người không chỉ mang đến tiếng cười, mà còn giữ được nhịp năng lượng và sự kết nối giữa các thành viên. Từ những lần lăn xả trong phần xé bảng tên, đến những pha liều mình để chơi trờ chơi, Trấn Thành tiếp tục chứng minh mình không chỉ là người dẫn chương trình giỏi, mà còn là một nghệ sĩ luôn cháy hết mình vì khán giả. Dù phải "trả giá" bằng một cánh tay đau nhức, hình ảnh anh nằm dài trên ghế sau hậu trường lại khiến người hâm mộ thêm yêu mến vì đó là khoảnh khắc rất thật.

Trấn Thành nói sức khoẻ không còn như trước nhưng anh vẫn khiến dàn đàn em "khiếp sợ"