Từ lâu, mối quan hệ giữa Saabirose và 7dnight đã lọt vào tầm ngắm của "bà hàng xóm" khi cả hai liên tục lộ nhiều hint đáng ngờ. Từ việc dính nhau như sam cho đến thoải mái trao nhau cử chỉ ngọt ngào tại sự kiện, Saabirose và 7dnight vướng nghi vấn hẹn hò cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, cho đến mới đây, câu trả lời về mối quan hệ của cả hai dần rõ ràng hơn khi loạt ảnh tình tứ của Saabirose và 7dnight khiến cộng đồng mạng rôm rả. Trong loạt ảnh được lan truyền, 7dnight và Saabirose thoải mái thể hiện sự thân mật. Nam rapper liên tục có cử chỉ tình cảm, thậm chí còn ôm hôn bạn gái. Một chi tiết khiến dân tình đặc biệt chú ý là 7dnight còn để hình nền điện thoại là ảnh cả hai ôm nhau cực ngọt - động thái được xem như lời xác nhận ngầm cho mối quan hệ này.

Saabirose và 7dnight ôm hôn cực ngọt

Cả hai thoải mái thân mật, công khai mối quan hệ sau nhiều hint đáng ngờ

7dnight còn dùng ảnh chung để làm màn hình khoá điện thoại

Trước đó, trong sản phẩm chung của cả hai, 7dnight hôn má Saabirose như cách "đánh dấu chủ quyền"

Trước đó, Saabirose và 7dnight đã nhiều lần bị soi hint hẹn hò, từ việc liên tục xuất hiện cùng nhau mọi lúc mọi nơi cho đến chăm sóc nhau ra mặt ở sự kiện, cư dân mạng đã chắc mẩm cả hai là 1 đôi.

Đơn cử như sự kiện thể thao đặc biệt VieON All-Star Championship 2025 hồi tháng 6 vừa qua, Saabirose và 7dnight bị soi triệt để, từ cử chỉ ngọt ngào khi đứng cạnh nhau, đàng gái cổ vũ đàng trai đá banh cho đến khoảnh khắc 7dnight lấy huy chương của mình đeo thẳng lên cổ Saabirose như cách "đánh dấu chủ quyền".

Đáng nói hơn, dù vướng loạt đồn đoán hẹn hò nhưng dường như cả hai không có ý định giấu đi, thậm chí còn tương tác vô cùng lộ liễu. Thời gian gần đây, Saabirose và 7dnight ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm.

7dnight và Saabirose ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm

Rapper Saabirose (tên thật là Trần Thùy Dương, SN 2002, đến từ Huế), nhận được nhiều sự chú ý khi nhận được 4 nút chọn ở Rap Việt mùa 4. Riêng HLV Suboi phải tung nón vàng để giành giật cô về với đội của mình. Ngoài gương mặt xinh như hot girl, cô nàng còn sở hữu chiều cao nổi bật cùng body cân đối, thon gọn. Đặc biệt là vòng eo thon, lộ rõ rãnh bụng giúp cô nổi bật trong các thiết kế áo croptop, bikini. Thời gian qua, Saabirose nhận thêm lượng fan mới khi tham gia Em Xinh Say Hi.

7dnight (tên thật Ngô Tuấn Đạt) được biết đến nhiều từ Rap Việt mùa 4. Với những khán giả theo dõi sát sao rap Việt, cái tên 7dnight đã nổi lên từ trước Rap Việt mùa 4. Một số bản rap của 7dnight như Won, Cơm áo gạo tiền, 37 đây này gây chú ý vì được rap bằng giọng Nghệ An, trên nền âm nhạc đầy cảm hứng của trap. 7dnight còn gây sốt với ca khúc Không sao cả, đạt 1 tỷ lượt xem trên TikTok, xếp vị trí thứ 5 trong top 50 bài hát toàn cầu của TikTok BillBoard (tính từ 27/1-2/2). Đây là ca khúc nhạc Việt duy nhất có mặt trong bảng xếp hạng này. Đoạn nhạc "Gwèn-chá-nà đing đíng đing đình đing" trong ca khúc tạo trào lưu tại Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản.

Saabirose và 7dnight là những rapper trẻ, được nhiều khán giả yêu thích sau chương trình Rap Việt