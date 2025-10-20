"Chị đẹp" bất lực khi nghe tin chồng kém 9 tuổi có con riêng

Mới đây, Trần Kiều Ân và chồng Alan Tằng Vỹ Xương đã xuất hiện trong chương trình tạp kỹ Giọng Hát Trung Hoa. Họ xuất hiện tay trong tay, tương tác ngọt ngào khiến ai cũng phải ghen tỵ. Đặc biệt, "nữ thần thanh xuân" và chồng thiếu gia kém 9 tuổi trực tiếp thẳng thắn đáp trả các tin đồn trên mạng.

Tin đồn đầu tiên được mỹ nhân Định Mệnh Anh Yêu Em giải quyết chính là yêu chồng vì tiền. Cụ thể, tin đồn này viết "Ban đầu Trần Kiều Ân hoàn toàn không ưa Alan, thậm chí còn cảm thấy hơi ghê tởm anh ta, nhưng rồi nhanh chóng thay đổi thái độ sau khi nhìn thấy biệt thự của anh ta ở Malaysia". Trần Kiều Ân bày tỏ sự thất vọng, còn chồng cô nhanh chóng đính chính: "Điều đó hoàn toàn không đúng!".

Trần Kiều Ân và chồng Alan Tằng Vỹ Xương trực tiếp xuất hiện trên truyền hình để giải quyết các tin đồn vô căn cứ

Tin đồn tiếp theo nghiêm trọng hơn, chính là Alan có con riêng và đã mang về nhà bắt Trần Kiều Ân nuôi. Mẹ chồng được cho là cũng ủng hộ điều này. Lần này, Trần Kiều Ân chọn cách đáp trả đầy hài hước. Cô quay sang hỏi MC "Là con trai hay con gái vậy?", sau đó quay sang hỏi chồng tương tự "Con ngoài giá thú của anh là con trai hay con gái?". Alan Tằng Vỹ Xương bật cười đáp: "Anh chưa từng nghe nói đó". Lời phủ nhận hài hước của cặp đôi khiến khán giả bật cười.

Đối mặt với dòng tin đồn vô lý trên mạng, Trần Kiều Ân không chọn cách trốn tránh. Cô bình tĩnh nói: "Lúc đó nhìn thấy chuyện này, tôi không hề tức giận mà chỉ cảm thấy bất lực. Tuy nhiên, đây là một phần những gì ngành giải trí chúng tôi phải chịu đựng". Nữ diễn viên cũng thẳng thắn chia sẻ rằng mình đã chọn cách đối mặt với nó bằng thái độ tích cực: "Tôi chỉ có thể bỏ qua, để nó trở thành một chủ đề giải trí cho mọi người". Nữ thần thanh xuân thể hiện sự thoải mái và quyết đoán, khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ EQ và thái độ tự tin của cô.

Sau khi chương trình lên sóng, cư dân mạng đã để lại lời nhắn ủng hộ Trần Kiều Ân, khen ngợi sự thẳng thắn và hài hước của cô: "Chị gái có tính cách thẳng thắn, không lãng phí thời gian", "Cách phản bác tin đồn của Trần Kiều Ân thật ngầu!", "Tính cách này thật đáng yêu", "Tôi không thể nhịn cười khi cô ấy trêu Alan rằng con riêng của anh là trai hay gái", "Cô ấy rất dũng cảm khi tự mình đứng lên làm rõ tin đồn", "Tôi thực sự thích tính cách thẳng thắn của cô ấy, cô ấy không hề giả tạo chút nào!"...

Chuyện tình yêu của nữ diễn viênTrần Kiều Ân và doanh nhân Malaysia Alan Tằng Vỹ Xương là một trong những minh chứng hiếm hoi cho việc tình yêu có thể đơm hoa kết trái từ một chương trình hẹn hò thực tế. Vượt qua mọi nghi ngờ và định kiến ban đầu, cặp đôi đã xây dựng nên một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và viên mãn.

Năm 2019, khi đã bước sang tuổi 40, Trần Kiều Ân quyết định tham gia một chương trình hẹn hò thực tế – quyết định mà sau này cô gọi là "một trong những điều dũng cảm nhất đời mình". Tại đây cô gặp Alan Tằng Vỹ Xương, chàng thiếu gia kém cô 9 tuổi, xuất thân từ gia đình kinh doanh giàu có ở Malaysia. Alan là "phú nhị đại" đích thực: cha mẹ anh sở hữu nhiều công ty lớn, với khối tài sản hàng triệu USD, và anh tự mình điều hành các dự án kinh doanh, sở hữu biệt thự, siêu xe cùng máy bay riêng. Họ gặp nhau trên hòn đảo Langkawi thơ mộng – nơi sau này trở thành "cái nôi tình yêu" của cặp đôi.

Tình cảm nảy nở nhanh chóng. Alan bị cuốn hút bởi sự mạnh mẽ, độc lập của Trần Kiều Ân, trong khi cô ấn tượng với sự lãng mạn và biết chăm sóc của anh. Chỉ sau vài tháng, cô đã ra mắt gia đình chồng tương lai, và họ chính thức công khai hẹn hò. Tuy nhiên, mối tình này không suôn sẻ từ đầu. Fan của Trần Kiều Ân – những người yêu mến cô từ thời "nữ hoàng phim thần tượng" – phản đối kịch liệt. Họ đào bới quá khứ "ăn chơi" của Alan: anh từng bị đồn có quan hệ với nhiều phụ nữ, thậm chí liên quan đến gái mại dâm và vũ nữ thoát y, và có tin đồn về con riêng.

Khoảng cách tuổi tác (Trần Kiều Ân sinh năm 1979, Alan sinh năm 1988) cùng sự chênh lệch về trải nghiệm sống khiến nhiều người cho rằng đây là "tình yêu chóng vánh". Trần Kiều Ân từng mất lượng lớn fan, nhưng cô kiên quyết bảo vệ tình yêu. Sự kiên định ấy đã chứng minh cô chọn đúng người.

Cặp đôi nên duyên từ show hẹn hò nhưng gặp phải nhiều lo ngại

Sau ba năm hẹn hò ngọt ngào, họ đăng ký kết hôn vào năm 2022. Đám cưới chính thức của cặp đôi diễn ra vào ngày 22/9/2024 tại đảo Langkawi, Malaysia – địa điểm nơi họ gặp nhau lần đầu. Với chi phí ước tính lên đến 3 triệu USD (khoảng 73 tỷ đồng), họ bao trọn một resort 5 sao để biến hòn đảo thành "vương quốc tình yêu" riêng tư. Trần Kiều Ân diện váy cưới tinh khôi, kết hợp trang phục truyền thống, chụp ảnh ngoại cảnh tại cầu Langkawi Sky nổi tiếng. Hoa hướng dương – loài hoa yêu thích của cô – được trang trí khắp nơi, tượng trưng cho sự lạc quan và rực rỡ của tình yêu họ.

Danh sách khách mời "khủng" khiến Cbiz xôn xao: Minh Đạo (bạn thân 20 năm của Trần Kiều Ân từ Hoàng Tử Ếch), Trịnh Nguyên Sướng, Triệu Tử Kiều, Lại Vy Như (các thành viên nhóm nhạc 7 Flowers cũ của cô làm phù dâu), và nhiều sao Đài Loan (Trung Quốc) khác. Dàn phù rể toàn "nam thần" như Minh Đạo khiến mạng xã hội bùng nổ. Đặc biệt, con trai Minh Đạo được chọn làm "sứ giả tình yêu" mang nhẫn cưới, tạo nên khoảnh khắc xúc động.

Kể từ khi kết hôn, cuộc sống của Trần Kiều Ân trở nên bình yên và hạnh phúc hơn. Cô giảm bớt công việc để dành thời gian cho gia đình, tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Cặp đôi thường xuyên khoe ảnh đi du lịch, nấu ăn và chăm sóc lẫn nhau trên mạng xã hội. Alan luôn thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối đối với sự nghiệp của vợ. Nhiều người nhận xét rằng, nhờ cuộc sống hôn nhân viên mãn, nhan sắc của Trần Kiều Ân ngày càng trẻ trung và rạng rỡ, đúng như hình ảnh một "cô gái hạnh phúc trong tình yêu".