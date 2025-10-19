Ái nữ trùm sòng bạc Macau và tài tử Đậu Kiêu đệ đơn ly dị lên toà vì lí do này!

Ngày 19/10, tờ QQ đưa tin "Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên ly hôn" là từ khóa đứng top 1 hot search trên MXH Weibo. Thông tin này được Trần Lam - bà trùm showbiz Hong Kong (Trung Quốc) tiết lộ. Theo bà Trần Lam, ái nữ trùm sòng bạc Macau và Đậu Kiêu đã nộp đơn ra tòa ly dị. Cặp sao đang chờ hoàn tất thủ tục để chính thức tuyên bố đường ai nấy đi. Mối quan hệ của cả hai rất căng thẳng, liên tục cãi vã trong thời gian chờ ra tòa.

Bà Trần Lam cho biết lý do đổ vỡ của cặp đôi đến từ việc mẹ của Hà Siêu Liên và gia tộc sòng bạc giàu có coi thường xuất thân tầm thường và từng làm thợ gội đầu của Đậu Kiêu, không tôn trọng anh ra mặt. Do không ưng thuận cậu con rể tài tử, bà ba Trần Uyển Trân đã không bỏ ra bất kỳ 1 đồng nào để tổ chức hôn lễ cho cặp đôi. Bà ba cũng cấm con gái Hà Siêu Liên chuyển nhượng tài sản, để Đậu Kiêu xài tiền, đứng tên chung và bước chân vào đế chế kinh doanh của gia tộc sòng bạc Macau. Điều này khiến nam diễn viên vô cùng bất mãn, ly thân với Hà Siêu Liên. Trong đơn ly dị gửi ra tòa, Đậu Kiêu cũng vạch trần góc khuất bị kiểm soát cuộc sống, ép giải nghệ và xem thường đến cùng cực của nhà vợ đối với mình.

Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên được cho biết đã đệ đơn ly hôn ra tòa

Theo bà Trần Lam, Đậu Kiêu đã phạm phải sai lầm lớn khi dùng hết tài sản của mình đánh cược vào mối quan hệ tình cảm với Hà Siêu Liên. Anh nghĩ rằng bản thân có thể đổi đời khi cưới được tiểu thư tài phiệt. Tuy nhiên, cuối cùng lại lâm cảnh tiền mất, tình tan và Đậu Kiêu tay trắng bị đuổi khỏi gia tộc sòng bạc.

"Nam diễn viên đó thê thảm lắm. Anh ta dốc toàn bộ tiết kiệm để tổ chức đám cưới cho cô ái nữ, còn nhà gái thì không hỗ trợ tài chính gì cả, thậm chí nhà còn không mua cho. Anh ta nghĩ rằng làm rể hào môn sẽ giúp mình 1 bước lên mây, nhưng đầu người giàu có sạn. Nhà trùm sòng bạc vốn đã chẳng thích cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối đó. Đậu Kiêu không bỏ tiền làm đám cưới thì cả đời anh ta cũng chẳng rước được tiểu thư nhà đó về. Giờ mọi thứ bung bét rồi anh ta buộc phải quay lại showbiz. Tuy nhiên, danh tiếng của anh ta đã lao dốc nên dù có cố làm việc cỡ nào cũng chẳng thể kiếm lại nổi số tiền mình đã tiêu để cưới vợ giàu", bà trùm showbiz nói về hoàn cảnh của Đậu Kiêu.

Trước tiết lộ của bà Trần Lam, Đâu Kiêu và Hà Siêu Liên chưa lên tiếng phản hồi. Tuy nhiên, với những dấu hiệu rạn nứt rõ ràng của cặp sao trong những năm qua, công chúng cho rằng việc cặp tình nhân này ly dị không có gì bất ngờ.

Đậu Kiêu trắng tay vì cuộc hôn nhân với ái nữ trùm sòng bạc

2 năm qua, mối quan hệ bất ổn của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên gây bàn tán trong showbiz Trung Quốc. Dù Hà Siêu Liên đã lên tiếng phủ nhận nhưng công chúng vẫn nhận thấy sự xa cách thấy rõ giữa cô và chồng tài tử.

Cặp đôi đã sống xa nhau 1 thời gian dài, thậm chí không đón Tết cùng nhau. Vài tháng sau lễ cưới (2023), Hà Siêu Liên đã về nhà mẹ đẻ ở Hong Kong (Trung Quốc), còn Đậu Kiêu lại sống tại Đại lục. Kể từ đó, cặp đôi không còn đăng tải những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau. Hà Siêu Liên không sang Trung Quốc Đại lục thăm chồng, còn Đậu Kiêu vắng mặt ở tiệc sinh nhật của mẹ vợ, không dự lễ viếng mộ cha vợ - cố tỷ phú Hà Hồng Sân và các sự kiện thương mại của gia tộc trùm sòng bạc. Bước sang năm 2025, truyền thông phát hiện Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu hoàn toàn không xuất hiện, không tương tác với nhau trên MXH.

Cuộc hôn nhân "không môn đăng hộ đối" của Hà Siêu Liên - Đậu Kiêu sớm tan vỡ

Nguồn: Sina, Sohu