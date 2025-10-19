Anh Trai Say Hi quá đáng cỡ này!

Sau khi tập 5 của Anh Trai Say Hi 2025 lên sóng, hình ảnh BigDaddy bật khóc khi nghe công bố kết quả "không có ai bị loại" bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội. Khoảnh khắc nam rapper ôm mặt nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng trong sự xúc động khiến khán giả vừa thương vừa… không nhịn được cười.

Theo đó, trong nhóm Anh Trai bị loại có OgeNus - vừa là học trò vừa là thành viên cùng team của BigDaddy là livestage 2. Khi thấy OgeNus ở nhóm nguy hiểm, Trấn Thành vừa rớm nước mắt vừa chia sẻ một người lúc nào cũng cố gắng, nhận nhiều lời khen của anh em, luôn làm nhạc hay mà tại sao phải vào vòng loại. Những nhận xét của Trấn Thành khiến nhiều Anh Trai ôm mặt khóc. Cho đến khi nam MC cho biết không có ai loại, ai cũng vỡ oà cảm xúc, và BigDaddy thì mếu máo theo.

Màn loại tốn nước mắt của các Anh Trai Say Hi sau livestage 2

Khoảnh khắc BigDaddy khóc mếu méo khi nghe các Anh Trai không phải ra về

Không những BigDaddy mà 1 người anh thân thiết của OgeNus cũng như đội trưởng trong team là B Ray cũng bị thay đổi cảm xúc liên tục. Ban đầu, nam rapper như gục xuống, dùng tay quệt nước mắt như cố che giấu sự xúc động. Tuy nhiên khi nghe Trấn Thành chia sẻ việc không ai phải ra về, B Ray như đứng hình. Đến lúc Trấn Thành xác nhận lại điều đó thì nam rapper mới kịp phản ứng và lao xuống ôm đồng đội.

Cảm xúc thay đổi liên tục của B Ray khi nghe kết quả loại của các Anh Trai

Chỉ ít giờ sau khi tập phát sóng kết thúc, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh các rapper cool ngầu nay lại mít ướt đến bất ngờ. Đặc biệt, những ảnh chụp màn hình khoảnh khắc BigDaddy với mếu máo nhanh chóng được chế lại thành loạt meme lan truyền khắp nơi. Các fanpage, diễn đàn giải trí và khán giả đều đồng loạt chia sẻ khoảnh khắc này, biến nó thành "gương mặt viral" mới của chương trình.

Không chỉ dân mạng, mà cả dàn nghệ sĩ trong chương trình cũng nhanh chóng nhập cuộc "troll" BigDaddy. Ogenus, Tez, Hải Nam.... chia sẻ lại hình ảnh đàn anh bật khóc trong chương trình, đính kèm những dòng trạng thái cà khịa. Trong khi đó, Quỳnh Anh Shyn cũng góp vui khi đăng ảnh ghép hai khoảnh khắc "mếu máo" của Bích Phương và BigDaddy kèm dòng caption: "Cách nhận diện anh chị tôi".

Quỳnh Anh Shyn khiến fan cười đau bụng khi ghép ảnh khóc nức nở của BigDaddy trong Anh Trai và Bích Phương trong Em Xinh thành 1 meme mới

OgeNus tranh thủ cà khịa người thầy của mình

Anh Trai Hải Nam cũng nhập cuộc lan rộng khoảnh khắc vừa cảm động vừa cảm lạnh của BigDaddy

Đáng chú ý nhất là phản ứng của bà xã Emily. Nữ ca sĩ đăng tải bức ảnh bản thân cầm khăn giấy "lau nước mắt" cho chồng qua màn hình tivi. Emily tiết lộ thời điểm ghi hình, trợ lý cho biết BigDaddy khóc đến mức phải bỏ ra ngoài trong lúc ghi hình.

"Hôm ấy chồng tôi khóc tu tu và nhắn tin về nhà nói là OgeNus bị loại rồi, tôi còn không tin và bảo là 'gớm, lại đùa'. Nhắn tin luôn cho trợ lý hỏi thì em trợ lý bảoanh Big khóc quá mới bỏ ra ngoài không quay tiếp chị ạ".

Dưới phần bình luận, cư dân mạng không ngừng để lại những lời trêu hài hước. Nhiều người bất ngờ vì trước giờ BigDaddy luôn xuất hiện với hình ảnh mạnh mẽ, cool ngầu, vậy mà cũng có những phút yếu lòng vừa đáng yêu vừa buồn cười thế này.

Emily tiết lộ hậu trường cảnh khóc mếu méo của BigDaddy

Sau livestage 2, đội của B Ray và Karik là 2 team giành được hạng nhất ở từng vòng. Tuy nhiên khi tổng cộng lại số điểm, đội của Negav chiếm được vị trí đầu bảng, qua đó giúp tất cả các thành viên trong đội vào thẳng livestage 3. Trong khi đó, team của buitruonglinh xếp thứ 2, còn team của Karik và team của B Ray đồng hạng 3 sau khi tổng điểm 2 vòng diễn.

Với việc không giành được vị trí đầu, 6 Anh Trai có điểm cá nhân thấp nhất trong 3 đội sẽ nói lời chia tay chương trình. Sau những màn công bố hồi hộp, 6 cái tên được gọi chính là Nhâm Phương Nam, Lohan, Khôi Vũ, Vương Bình, OgeNus và Jey B.

Sau những chia sẻ đầy xúc động, Trấn Thành thông báo chương trình đã có quyết định chưa từng có khi giữ nguyên 30 Anh Trai sau livestage 2. Trấn Thành chia sẻ BTC đánh giá cao sự cống hiến trong các tiết mục của các Anh Trai và tinh thần xem nhau như người nhà, thế nên cuối cùng sau vòng thi này sẽ không ai phải ra về. Sau màn công bố của Trấn Thành, 30 Anh Trai như vỡ oà, vừa ôm nhau ăn mừng vừa bật khóc. Màn công bố loại hụt 6 Anh Trai gây sốc vì chưa từng có tiền lệ tại loạt chương trình Say Hi.