Kết quả loại gây sốc 6 Anh Trai Say Hi

Tối 18/10, tập 5 Anh Trai Say Hi lên sóng và gây chú ý với phần loại trừ sau livestage 2. Sau các phần trình diễn của từng nhóm nhỏ, đội của B Ray và Karik là 2 team giành được hạng nhất ở từng vòng. Tuy nhiên khi tổng cộng lại số điểm, đội của Negav chiếm được vị trí đầu bảng, qua đó giúp tất cả các thành viên trong đội vào thẳng livestage 3.

Kết quả điểm tổng của từng đội ở livestage 2

Team của Negav giành được hạng nhất và bảo toàn các thành viên vào vòng trong

Trong khi đó, team của buitruonglinh xếp thứ 2, còn team của Karik và team của B Ray đồng hạng 3 sau khi tổng điểm 2 vòng diễn. Với việc không giành được vị trí đầu, 6 Anh Trai có điểm cá nhân thấp nhất trong 3 đội sẽ nói lời chia tay chương trình. Sau những màn công bố hồi hộp, 6 cái tên được gọi chính là Nhâm Phương Nam, Lohan, Khôi Vũ, Vương Bình, OgeNus và Jey B.

Ở phòng chờ chung, các Anh Trai bị loại đã có những chia sẻ đầy cảm xúc khi nhìn về hành trình của mình tại chương trình. Với Jey B, nam ca sĩ cho biết từ mùa 1 đã rất mong muốn được tham gia Anh Trai Say Hi, và sau đó nỗ lực giảm 15 kg để có cơ hội xuất hiện. Trong khi đó Khôi Vũ lại khiến nhiều Anh Trai xúc động khi dành lời cảm ơn đến từng người trong đội đã luôn nhường phần cho mình toả sáng.

Còn với OgeNus, ngay cả Trấn Thành cũng bày tỏ sự khó hiểu khi nam rapper xuất hiện ở vòng nguy hiểm. Trấn Thành chia sẻ một người lúc nào cũng cố gắng, nhận nhiều lời khen của anh em, luôn làm nhạc hay và cống hiến thế nhưng chưa biết cách thể hiện bản thân, tính cách thật để khán giả thấu hiểu nhiều hơn. Những nhận xét của Trấn Thành khiến nhiều Anh Trai như B Ray, BigDaddy,... phải rơi nước mắt.

Màn loại tốn nước mắt của các Anh Trai Say Hi sau livestage 2

Gây bất ngờ, sau những chia sẻ đầy xúc động, Trấn Thành thông báo chương trình đã có quyết định chưa từng có khi giữ nguyên 30 Anh Trai sau livestage 2. Trấn Thành chia sẻ BTC đánh giá cao sự cống hiến trong các tiết mục của các Anh Trai và tinh thần xem nhau như người nhà, thế nên cuối cùng sau vòng thi này sẽ không ai phải ra về. Sau màn công bố của Trấn Thành, 30 Anh Trai như vỡ oà, vừa ôm nhau ăn mừng vừa bật khóc. Màn công bố loại hụt 6 Anh Trai gây sốc vì chưa từng có tiền lệ tại loạt chương trình Say Hi.