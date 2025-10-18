Nữ ca sĩ được Tùng Dương chúc "sớm có em bé" với Nguyễn Văn Chung: Xinh đẹp, 2025 nổi tiếng cả nước

Mới đây, ca sĩ Duyên Quỳnh đăng tải một đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô đứng hát, còn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ngồi đệm đàn. Clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, trong đó có cả divo Tùng Dương.

Nam ca sĩ để lại bình luận trêu ghẹo: "Đã về chung một nhà rồi nhỉ! Chúc mừng em và Chung! Sớm có em bé nhé." Ngay lập tức, Duyên Quỳnh cũng hài hước đáp lại: "Cuộc đời em sóng gió là từ anh đúng hông?".

Màn tương tác vui vẻ khiến cư dân mạng thích thú nhưng cũng khiến nhiều người tò mò: Duyên Quỳnh là ai mà được Tùng Dương "chúc sớm có em bé" với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung – người đang rất được chú ý trên mạng xã hội thời gian gần đây?

Tùng Dương và Duyên Quỳnh.

Giọng ca trưởng thành từ Nhạc viện TP.HCM và "nàng thơ" của Nguyễn Văn Chung

Duyên Quỳnh sinh năm 1990, quê ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Cô tốt nghiệp khoa Thanh nhạc – Nhạc viện TP.HCM, từng hoạt động tại Nhà hát Giao hưởng – Nhạc vũ kịch TP.HCM trước khi theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp.

Tên tuổi của Duyên Quỳnh được biết đến khi cô tham gia các chương trình như Người hát tình ca, Người kể chuyện tình, Tình khúc vượt thời gian… với giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc.

Những năm gần đây, Duyên Quỳnh là một trong những giọng ca thể hiện thành công nhiều sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - người đứng sau loạt hit đình đám như Nhật ký của mẹ, Chiếc khăn gió ấm, Pha lê tím…

Đáng chú ý, năm 2025 cô gây tiếng vang với ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" – sáng tác của Nguyễn Văn Chung – đạt hàng tỷ người xem, nghe trên các nền tảng mạng xã hội. Ca khúc được chọn biểu diễn trong nhiều chương trình nghệ thuật lớn dịp lễ 30/4 và 1/5. Từ đó giúp tên tuổi Duyên Quỳnh phủ sóng rộng khắp cả nước.

Không chỉ hát nhạc trữ tình – quê hương, Duyên Quỳnh còn thể hiện cả những ca khúc thiếu nhi trong dự án "Chung và Những người bạn" do chính Nguyễn Văn Chung sáng tác và sản xuất.

Việc hợp tác liên tục, xuất hiện cùng nhau trong hàng loạt sản phẩm, MV, dự án cộng đồng khiến cả hai thường xuyên bị khán giả gán ghép là yêu nhau.

Nguyễn Văn Chung và Duyên Quỳnh.

Lên tiếng về tin đồn tình cảm

Trước những lời đồn "vượt quá giới hạn đồng nghiệp", Duyên Quỳnh nhiều lần khẳng định mối quan hệ giữa cô và Nguyễn Văn Chung chỉ là đồng nghiệp thân thiết.

Chia sẻ trên Vietnamnet, nữ ca sĩ nói: "Tin đồn chỉ là tin đồn thôi nên không đúng! (cười) Khi nào mọi người thấy những chia sẻ chính thức từ tôi và anh Chung đó mới là sự thật".

Còn Nguyễn Văn Chung cũng từng lên tiếng về mối quan hệ với Duyên Quỳnh khi được hỏi trong một sự kiện. Tuy nhiên, nam nhạc sĩ nói khéo chứ không đi thẳng vào chuyện tình cảm:

"Quỳnh là một ca sĩ có năng lực, có thái độ làm việc nghiêm túc, khát khao thể hiện bản thân, biết tôn trọng người khác nên việc làm chung rất thoải mái và dễ dàng. Tôi thật lòng muốn giúp những bạn ca sĩ có năng lực được trả về vị trí xứng đáng với họ”, nguồn Thanh Niên.

Dù bị đồn thổi nhiều nhưng cặp đôi vẫn tiếp tục hợp tác trong nhiều dự án âm nhạc.