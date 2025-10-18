Show có Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm đáp trả

2 Ngày 1 Đêm bị chê “hụt hơi”

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng 2 Ngày 1 Đêm không còn giữ được sức nóng như trước. Là show ăn khách dịp cuối tuần, chương trình bị đánh giá đang đuối sức, thiếu năng lượng và những khoảnh khắc bùng nổ vốn là điểm đặc trưng của ba mùa đầu.

Các ý kiến cho rằng lượng người xem mỗi tập mùa 4 vẫn ở mức ổn định, dao động từ 3-9 triệu lượt xem. Tuy nhiên, độ bàn luận và hiệu ứng lan tỏa đã giảm rõ rệt khi có nhiều chương trình cùng thời điểm cạnh tranh như Running man Vietnam, Gia đình Haha hay Anh trai say hi.

2 Ngày 1 Đêm tạo tranh luận.

Nguyên nhân được cho đến từ sự thiếu mới mẻ trong format và dàn cast quen thuộc gồm Trường Giang, Hieuthuhai, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm.... Sau nhiều mùa gắn bó, sự tương tác giữa các thành viên không còn tạo được yếu tố bất ngờ, trong khi các trò chơi, thử thách chỉ dừng ở mức giải trí nhẹ nhàng, chưa đủ kịch tính để giữ chân khán giả.

Một số người xem trên Threads cho rằng chương trình “vẫn vui nhưng không còn cuốn hút như trước”. Có bình luận nhận xét: “Các thử thách mùa này xem được, nhưng thiếu điểm nhấn. Không còn cảm giác chờ đợi tập mới như những mùa đầu”.

Ngoài vấn đề nội dung, sự lựa chọn khách mời cũng là yếu tố khiến mùa 4 bị đánh giá là chưa tạo được đột phá. Nhiều tập thiếu gương mặt nổi bật, không đủ để tạo hiệu ứng truyền thông mạnh.

Thêm vào đó, show cũng vướng một số tranh cãi. Do thế, các ý kiến nhận định chương trình đang bước vào giai đoạn khó khăn, khi vừa phải làm mới để đáp ứng kỳ vọng của khán giả, vừa phải vượt qua “cái bóng” của chính mình trong bối cảnh truyền hình thực tế Việt Nam đang bùng nổ với hàng loạt show mới.

Nhà sản xuất đáp trả

Trước những ý kiến trái chiều, nhà sản xuất 2 Ngày 1 Đêm cho hay giữa lúc truyền hình thực tế ngày càng bão hòa, họ vẫn kiên định với con đường riêng là tôn vinh sự chân thật, tự nhiên và bản sắc Việt Nam.

“Thay vì thay đổi theo những xu thế khác nhau của thị trường, chúng tôi chọn giữ vững bản sắc và chất riêng đúng với format gốc đã được yêu thích suốt nhiều năm qua. Tính chất của 2 Ngày 1 Đêm không phải là game show sinh tồn mang tính cạnh tranh khốc liệt, đầy drama hay kịch tính hồi hộp. Đây là chương trình mang đến kỹ năng sinh tồn, tinh thần giải trí, thư giãn, nhiều tiếng cười…

Chính vì vậy, từ nội dung đến cách dựng, chương trình luôn chọn hướng thể hiện tự nhiên, vui nhộn, giàu năng lượng tích cực, thay vì dồn dập hay căng thẳng”.

Bước sang mùa 4, nhà sản xuất khẳng định trung thành với tinh thần của phiên bản Hàn Quốc gốc, gồm 6 thành viên cùng tham gia những chuyến đi “Tự do - Tự lo” kéo dài 2 ngày và 1 đêm, trải qua các thử thách để giành lấy phần thưởng. Cấu trúc “Đi - Chơi - Phạt” trở thành luật lệ đặc trưng, khó pha lẫn những show khác.

“Thay vì phải đổi format, đổi cấu trúc trò chơi, chúng tôi đã và đang làm mới chính mình ở từng chặng ghi hình bằng yếu tố đặc biệt, đó chính là: kết nối, lồng ghép truyền thống - văn hóa vùng miền Việt Nam vào các thử thách bằng ngôn ngữ giải trí rất riêng, không phải show nào cũng làm tốt”, đại diện nhà sản xuất phản hồi trước những bình luận chê show nhàm chán.

Ẩm thực là “đặc sản” làm nên linh hồn của show. Mỗi điểm đến được khắc họa qua những món ăn dân dã mang hồn quê, được ghi lại bằng góc máy chân thật, đầy cảm xúc.

Trước ý kiến cho rằng 2 Ngày 1 Đêm đang “an toàn” hay “bão hòa”, nhà sản xuất nói chương trình vẫn duy trì sức hút bằng hướng đi riêng, đổi mới từ chính chất liệu văn hóa Việt. “Thay vì đánh đổi bản sắc để chạy theo trào lưu, 2 Ngày 1 Đêm chọn làm mới mình từ chính chất liệu văn hóa Việt: lồng ghép những thử thách mang hơi thở truyền thống, lịch sử và đời sống địa phương vào mỗi hành trình”, nhà sản xuất nói.