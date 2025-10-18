"Tóm dính" con trai đầu lòng của "anh sếp showbiz" và nàng thơ gen Z?

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đã tổ chức hôn lễ hoành tráng vào ngày 16/10. Ai cũng thắc mắc cặp sao có công khai con đầu lòng trong đám cưới hay không. Và câu trả lời đã có vào sáng nay (18/10). Cánh săn ảnh đã tung video độc quyền liên quan đến con trai của "chủ tịch và nàng thơ gen Z".

Theo paparazzi, vào ngày diễn ra hôn lễ của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, họ đã quay được cảnh bảo mẫu bế 1 đứa trẻ bước xuống từ xe sang của nam ca sĩ. Đáng chú ý, chính Hoàng Tử Thao là người cầm lái chiếc xe đó đến địa điểm tổ chức hôn lễ. 1 số phóng viên cho biết em bé có gương mặt giống hệt Hoàng Tử Thao và "thừa hoàn hảo gen visual nổi bật của bố mẹ".

weiboPaparazzi xứ Trung quay được cảnh bảo mẫu bế 1 đứa trẻ bước xuống từ xe sang của Hoàng Tử Thao, đi thẳng vào địa điểm tổ chức đám cưới

Các phóng viên tác nghiệp ở hôn lễ của Hoàng Tử Thao cho biết em bé có gương mặt rất giống nam ca sĩ

Theo truyền thông, Từ Nghệ Dương và Hoàng Tử Thao nhiều khả năng đã cho quý tử đầu lòng lộ diện ở hôn lễ thế kỷ của mình. Tuy nhiên, cặp đôi chỉ khoe con với bạn bè, đồng nghiệp thân thiết trong showbiz, chứ không công khai với khán giả.

Trên MXH, khán giả nô nức chúc mừng vợ chồng anh sếp - nàng thơ "song hỷ lâm môn", và bày tỏ sự háo hức được ngắm nhìn diện mạo của quý từ nhà cặp sao. Bên cạnh đó, cũng có không ít netizen bất ngờ khi con Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đã lớn đến như vậy. Thậm chí có người nghi vấn đứa bé không phải con của cặp đôi mà là con của thành viên nào đó trong gia đình. Trước sự bàn tán của công chúng, Từ Nghệ Dương - Hoàng Tử Thao đều chưa lên tiếng phản hồi.

Cặp sao hàng đầu vẫn giữ im lặng về nghi vấn đã có con đầu lòng

Vào tháng 8/2024, tin đồn Từ Nghệ Dương mang thai đã lan truyền rầm rộ ở showbiz Trung Quốc. 1 người hâm mộ gây xôn xao khi tung ảnh cựu thành viên EXO xuất hiện tại bệnh viện phụ sản ở Mỹ. Nữ ca sĩ sinh năm 1997 được Hoàng Tử Thao và gia đình bảo vệ chặt chẽ, tránh để người xung quanh chụp ảnh.

Cư dân mạng cũng soi ra dấu hiệu nghi vấn Từ Nghệ Dương mang thai con đầu lòng với Hoàng Tử Thao. Theo đó, trong video cầu hôn, nữ ca sĩ mặc váy rộng, áo khoác che phủ bụng, hoàn toàn không để lộ vóc dáng thật. Cô cũng thường xuyên vô thức có hành động đưa tay đỡ bụng. Đây được cho là dấu hiệu mang thai của Từ Nghệ Dương.

1 cư dân mạng bắt gặp Hoàng Tử Thao và cha Từ Nghệ Dương ở bệnh viện phụ sản tại Mỹ. Họ đưa Từ Nghệ Dương đi khám thai. Khi bị phát hiện chụp lén, Hoàng Tử Thao giận dữ quát nạt

Trong lễ cầu hôn, Từ Nghệ Dương mặc váy rộng và thường xuyên dùng tay đỡ bụng, che bụng trước ống kính. Đây được cho là dấu hiệu mang thai của cô

Đến ngày 25/6 vừa qua, paparazzi xứ Trung đã tung clip "tóm gọn" mẹ Từ Nghệ Dương vỗ về và cẩn thận bế 1 em bé, cùng bảo mẫu trở về nhà riêng của cặp sao hàng đầu Hoa ngữ. Đáng chú ý, trong 1 buổi livestream mới đây, Hoàng Tử Thao được cho là đã vô tình hé lộ về việc anh đã lên chức cha: "Dành thời gian cho gia đình, cho vợ, cho con". Khi nhận ra bản thân đã lỡ lời, chủ tịch Cbiz ngay lập tức đính chính từ "dành cho con" thành "dành cho các anh em đồng nghiệp thân thiết". Điều này khiến dân tình càng có có sở tin rằng Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đã bí mật có con đầu lòng.

Hình ảnh mẹ Từ Nghệ Dương cẩn thẩn bế 1 em bé, đi cùng bảo mẫu về nhà riêng của Hoàng Tử Thao được cánh săn ảnh ghi lại vào tháng 6

