Lộ ảnh cưới của "sếp" và nàng thơ gen Z: Gượng gạo chưa từng thấy!

Ngày mai (16/10) là đám cưới thế kỷ của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương. 1 ngày trước thềm sự kiện trọng đại, cặp sao hàng đầu đã tung bộ ảnh cưới xịn xò, đẹp như cổ tích trên trang cá nhân. Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đầu tư từ trang phục đến bối cảnh cho bộ ảnh đặc biệt này. Cô dâu diện nhiều mẫu váy cưới lộng lẫy khoe trọn vóc dáng mình hạc xương mai, vai trần gợi cảm. Visual đẹp miễn chê của nàng thơ gen Z khiến dân tình mê mẩn. Trong khi đó, Hoàng Tử Thao diện suit lịch lãm, để tóc nhuộm vàng nổi bật.

Cả hai tạo dáng cực tình tứ, thể hiện tình cảm ngọt ngào khiến ai cũng hạnh phúc lây. Chứng kiến khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ liên tục gửi lời chúc phúc dưới phần bình luận. Tuy nhiên, bộ ảnh cưới của "anh sếp Cbiz" và nàng thơ của mình sớm bị bóc mẽ đầy hài hước trên MXH Weibo. Cư dân mạng phát hiện Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đều có chấp niệm khó bỏ với góc mặt vàng của mình. Trong hầu hết các tấm ảnh cưới, họ luôn cố gắng đứng chiều đẹp nhất của mình để tôn nhan sắc. Không chỉ vậy, netizen còn đùa rằng bộ ảnh cưới của cặp chủ tịch và nàng thơ này là bộ ảnh cưới mà cô dâu - chú rể "gồng mình" nhất Cbiz. Cặp sao đều cố diễn sâu làm mặt lạnh lùng, không cười trước ống kính. Cho nên trong cả loạt ảnh chỉ có duy nhất 1 tấm Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương "phì cười".

1 ngày trước hôn lễ thế kỷ, Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương tung bộ ảnh cưới đẹp mê mẩn

Cô dâu - chú rể khóa môi nhau đầy ngọt ngào

Cư dân mạng không khỏi bật cười phát hiện đến cả ảnh cưới cặp đôi này vẫn hơn thua với nhau vì ám ảnh với "góc mặt vàng". Do có chấp niệm khó bỏ với góc mặt bên phải, Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương cùng 1 kiểu tạo dáng nhưng phải chụp đến 2 tấm cho vừa lòng đôi bên

Cả bộ ảnh cưới, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương luôn cố giữ góc mặt phải...

... cũng như diễn nét lạnh lùng, sang chảnh trước ống kính. Chấp niệm góc mặt vàng cùng bộ ảnh cưới gồng đến cạn lời để tròn vai "tổng tài - nàng thơ" của cặp đôi khiến fan cười ra nước mắt

May quá tìm đỏ mắt cuối cùng cũng có 1 bức ảnh Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương bật cười

Chú rể Hoàng Tử Thao bảnh bao và nổi bần bật với mái tóc nhuộm vàng

Visual xinh như công chúa, 10 điểm không có nhưng của nàng thơ gen Z

Mối quan hệ của Từ Nghệ Dương - Hoàng Tử Thao được ví như ngôn tình tổng tài - nữ nhân viên công ty ngoài đời thực. Nghệ Dương vốn là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do Hoàng Tử Thao sáng lập và giữ chức chủ tịch

Cặp sao lộ hint hẹn hò từ năm 2020, như phải đến tới ngày 14/7/2024 họ mới chính thức thừa nhận mối quan hệ tình cảm. 1 tháng sau, trong tập cuối của show Đi Cùng Tôi Nào, buổi lễ cầu hôn lãng mạn của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đã được phát sóng. Được biết, Hoàng Tử Thao đã tổ chức 1 buổi lễ đính ước với Từ Nghệ Dương ở tại Vân Nam (Trung Quốc), vào cuối tháng 4/2024. Chiều tối ngày 2/12/2024, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương thông báo đã đăng ký kết hôn và cho biết sẽ làm đám cưới trong năm 2025

Ekip của chủ tịch và nàng thơ showbiz đã chuẩn bị cho hôn lễ thế kỷ suốt nửa năm qua. Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương muốn có 1 hôn lễ sánh ngang với Châu Kiệt Luân - Côn Lăng và Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy. Với khối gia tài 3 tỷ USD (76,2 nghìn tỷ đồng) được thừa hưởng từ người cha tỷ phú quá cố, Hoàng Tử Thao dư sức để tổ chức 1 đám cưới đắt đỏ và xa hoa "vô tiền khoáng hậu" trong lịch sử showbiz Trung Quốc.

Hoàng Tử Thao cho biết sẽ dành riêng 100 chỗ mời người hâm mộ của anh và bã xã đến chung vui. Các khách mời từ nghệ sĩ đến fan đều có thể livestream đám cưới, chụp ảnh với cô dâu - chú rể rồi chia sẻ lên MXH thoải mái. Theo 1 số nguồn tin, Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng đã xác nhận đến tham dự đám cưới của đồng đội từng sát cánh trong nhóm EXO.

Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm được cho biết đã xác nhận sẽ đến dự đám cưới của Hoàng Tử Thao - Trương Nghệ Hưng

