Jennie (BLACKPINK) nghi rò rỉ clip nóng với thiếu gia tập đoàn BMW?

Vụ việc Jennie (BLACKPINK) bị tố làm "yacht girl" - những cô gái phục vụ các đại gia trên du thuyền và tham gia vào hoạt động "đi khách" cao cấp - trên trang web chia sẻ "tin mù" ẩn danh nổi tiếng Hollywood Crazy Days & Nights, đang gây dậy sóng dư luận. Nữ idol vẫn chưa lên tiếng phản hồi về tin đồn tiêu cực bủa vây mình vào sáng nay 15/10. Giữa lúc đó, cư dân mạng đã "đào lại" việc influencer Wootak trước đây đã chia sẻ rằng anh từng xem qua clip nóng của Jennie (BLACKPINK) và 1 thiếu gia giàu có.

"Tôi từng tham dự trại hè với con trai của người thừa kế tập đoàn BMW, cậu ta đã ngủ cùng Jennie của BLACKPINK. Người đó bảo rằng cậu ta đã trả tiền cho Jennie và còn có cả clip riêng tư. Cậu ta cho tôi xem video của họ nên tôi mới biết đấy là thật", Wootak nói trên 1 talkshow vào tháng 5. Chia sẻ của nam influencer này và bài tố cáo mới nhất trên Crazy Days & Nights làm dấy lên nghi vấn Jennie thực sự đã đổi chác tình - tiền với thiếu gia tập đoàn lớn, bị quay lại clip nóng, và về sau hình ảnh nhạy cảm đó đã bị rò rỉ ra bên ngoài.

Wootak cho biết anh từng xem clip nhạy cảm riêng tư của Jennie với 1 thiếu gia giới thượng lưu

Với việc Jennie 2 lần liên tục bị tố cáo có giao dịch lợi ích với các đại gia vào tháng 5 và tháng 10, khán giả không khỏi nghi ngờ và đặt câu hỏi về đời tư có trong sạch hay không của nữ idol này. Trong khi đó, người hâm mộ thành viên nhóm BLACKPINK bày tỏ sự phẫn nộ với việc Jennie thường xuyên bị bôi nhọ ác ý trên mạng xã hội.

Liên quan đến tin đồn Jennie bị phát tán clip nóng với thiếu gia tập đoàn BMW, người hâm mộ cho biết chính Wootak đã lên tiếng xin lỗi nữ idol sinh năm 1996. Nam influencer khẳng định anh không hề ghét bỏ hay có ý định xấu với Jennie.

Wootak cho biết dư luận đã hiểu lầm anh khi chỉ xem 1 đoạn clip có nội dung không hoàn chỉnh, thay vì trả phí để xem toàn bộ podcast. Do không nắm rõ nội dung, nhiều người đã suy diễn sai lệch lời nói của anh, cho rằng anh đang có hành vi ác ý nhằm hạ bệ Jennie. Ngoài ra, nam influencer cũng bày tỏ sự bức xúc khi ai đó đã cắt ghép những câu nói của anh clip gốc nhằm tạo ra 1 tin tức gây tranh cãi về thành viên nhóm BLACKPINK. Theo Wootak, dù bản thân là 1 nạn nhân trong vụ việc, anh vẫn xin lỗi vì đã gây ra 1 vụ lùm xùm không đáng có.

Nam influencer Wootak cho biết anh không cáo buộc ác ý bôi nhọ Jennie và khẳng định chia sẻ của anh đã bị cắt ghép xuyên tạc



Nguồn: KoreaBoo