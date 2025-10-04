Bùng binh tình ái Jennie (BLACKPINK) - Kai (EXO) - V (BTS) đụng mặt, tạo nên cuộc hội ngộ lịch sử

Vào sáng ngày 4/10, dàn sao Hàn đình đám đã nô nức ra sân bay Incheon để khởi hành đến Pháp dự Paris Fashion Week. Trong số đó, 3 nhân vật được netizen đặc biệt chú ý đến là Jennie (BLACKPINK), Kai (EXO) và V (BTS).

Lý do là bởi 3 ngôi sao này từng có mối quan hệ tình cảm, là "bùng binh tình ái" hot nhất Kpop. Jennie hẹn hò với Kai trong khoảng thời gian ngắn ngủi đầu 2019, sau đó cô hẹn hò V (BTS) trong giai đoạn 2022 - 2023. Thời gian gần đây, netizen soi ra nhiều bằng chứng và tranh cãi kịch liệt liệu Jennie đã tái hợp với Kai hay là V, càng khiến câu chuyện tình ái này thêm ồn ào, chiếm sóng mạng xã hội.

Đây là khoảnh khắc hiếm hoi bộ 3 "bùng binh" này có dịp chạm mặt tại sân bay cũng như bay chung chuyến sang Paris. Trong lần xuất hiện này, Jennie gây ấn tượng khi diện cây đồ thu đông thanh lịch, sang trọng đến từ thương hiệu Chanel. Tuy nhiên, cô trang điểm khá đơn giản nên bị nhợt nhạt trước ống kích. V (BTS) lên đồ phong cách, khoe khéo visual sắc nét, thần thái cuốn hút chuẩn "gương mặt đẹp nhất thế giới". Kai diện áo len tông nâu ấm áp cùng quần jeans, đơn giản nhưng đầy thu hút, tôn lên thân hình đẹp cùng vẻ ấm áp như bạn trai nhà bên,

Nữ chính trong "bùng binh tình ái" Jennie diện cây đồ thu đông phong cách, sang chảnh đến từ Chanel

Thần thái ngôi sao của mỹ nhân BLACKPINK nổi bần bật giữa sân bay

Tuy nhiên vì trang điểm nhẹ nên Jennie trông khá nhợt nhạt trước ống kính

V (BTS) diện sơ mi cùng cà vạt phá cách, đem đến vẻ trẻ trung và năng động

Vẻ phong cách và thu hút của V tỏa sáng trong mọi khung hình

Cận cảnh visual sắc lẻm của "gương mặt đẹp nhất thế giới"

Kai diện áo len nâu ấm áp cùng quần jeans đơn giản, tôn lên thân hình cao lớn chuẩn mẫu

Nam thần EXO trông phong độ, ấm áp như "bạn trai nhà bên"

Vẻ điển trai và thân thiện của nam idol sinh năm 1994 đễ dàng "hạ gục" trái tim fan

Jennie có tên đầy đủ là Kim Jennie, sinh ngày 16/1/1996, là một trong bốn thành viên tạo nên hiện tượng toàn cầu BLACKPINK, đảm nhiệm vai trò rapper chính và hát dẫn. Ngay từ khi ra mắt, Jennie đã nhanh chóng định hình phong cách cá nhân độc đáo và trở thành một biểu tượng thời trang không thể phủ nhận. Cô được mệnh danh là "Chanel sống" với vai trò đại sứ thương hiệu cho nhà mốt danh tiếng này, đồng thời sở hữu gu thẩm mỹ thời thượng, ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ.

Năm 2018, Jennie tạo cú nổ lớn với màn ra mắt solo SOLO, trở thành nữ ca sĩ Kpop đầu tiên đạt 300 triệu lượt stream trên Spotify, khẳng định sức hút riêng biệt. Gần đây, cô còn thành lập công ty riêng ODDATELIER để quản lý các hoạt động cá nhân, cho thấy tầm nhìn và khả năng tự chủ của một ngôi sao toàn cầu. Jennie không chỉ là một idol, mà còn là một Global Influencer có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới âm nhạc.

Jennie là nữ idol hàng đầu Kpop

Kim Jong In hay còn gọi là Kai, sinh ngày 14/1/1994, là thành viên đóng vai trò nhảy chính của EXO. Kai được biết đến rộng rãi với biệt danh "Cỗ máy nhảy" của Kpop, sở hữu những bước nhảy đầy uy lực, kiểm soát sân khấu hoàn hảo và thần thái trình diễn lôi cuốn khó ai sánh bằng. Mỗi khi Kai biểu diễn, anh luôn khiến khán giả phải trầm trồ bởi khả năng biến hóa đa dạng và sự cảm thụ âm nhạc tinh tế.

Không chỉ thành công với EXO, Kai còn phát hành các album solo, khẳng định phong cách âm nhạc độc đáo của riêng mình. Ngoài âm nhạc, anh còn là một biểu tượng thời, đại sứ toàn cầu của cac thương hiệu danh tiếng, thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh giá và được ví như một người mẫu chuyên nghiệp của làng mốt.

Kai là thành viên nổi bật của EXO

Trong khi đó, V (BTS) có tên thật là Kim Taehyung, sinh ngày 30/12/1995. Anh ra mắt cùng nhóm nhạc toàn cầu BTS từ năm 2013. V sở hữu một vẻ đẹp "phi thực yế" và được nhiều tổ chức quốc tế bình chọn là "Người đàn ông đẹp nhất thế giới" nhiều lần. Bên cạnh visual nổi bật, anh còn gây ấn tượng mạnh với giọng hát trầm ấm, đặc trưng (Baritone) đầy cảm xúc, thể hiện qua các ca khúc solo như Stigma, Inner Child hay Singularity.

Không ngừng thử thách bản thân, V đã dấn thân vào lĩnh vực diễn xuất với vai diễn trong phim truyền hình cổ trang Hwarang: The Poet Warrior Youth (2016). Gần đây, anh chính thức ra mắt album solo Layover (2023) với ca khúc chủ đề Slow Dancing, mang đến một phong cách âm nhạc dịu dàng, lãng mạn hơn. V không chỉ là một thần tượng hàng đầu Kpop mà còn là một nghệ sĩ đa tài, có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn cầu.

V (BTS) có nhan sắc và tài năng cực kỳ nổi trội

Nguồn: Dispatch